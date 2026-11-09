Analista político haitiano afirma que la desaparición de cuatro salvadoreños estaría ligada a redes de corrupción en su país

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador custodia este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois

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La desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños en Haití abrió nuevos interrogantes en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país.

El político independiente de origen haitiano Olmo Fils-Aimé sostuvo en una entrevista transmitida en El Salvador la mañana de este lunes, que el caso podría estar vinculado con disputas políticas y redes de corrupción relacionadas con grupos armados.

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Los cuatro salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre, luego de que el vehículo en el que se movilizaban fuera atacado en una zona bajo influencia de pandillas.

Según Fils-Aimé, las víctimas formaban parte de una misión humanitaria y se desplazaban fuera de una base que, afirmó, contaba con anillos de seguridad de fuerzas haitianas.

El analista aseguró que recibió información de una fuente policial sobre un intercambio de disparos y un intento de fuga previo a la pérdida de contacto con los salvadoreños.

Sin embargo, remarcó que esa versión no tiene carácter oficial y pidió que las autoridades haitianas aclaren las circunstancias del caso, durante su participación en una entrevista matutina transmitida en redes sociales de El Salvador este lunes.

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“Mientras no haya una comunicación oficial, no puedo decir que están muertos”, afirmó Fils-Aimé. Consultado sobre las posibilidades de que los cuatro hombres continúen con vida, expresó que mantiene una expectativa reducida: “En un 100%, yo les doy 1% de vida”.

En redes sociales circularon imágenes del vehículo en el que presuntamente viajaban los salvadoreños. (Foto cortesía redes sociales)

Fils-Aimé vinculó el caso con disputas internas

Durante la entrevista en el programa “Las Cosas como son”, Fils-Aimé sostuvo que el secuestro habría tenido como objetivo generar presión dentro de las estructuras políticas haitianas.

Según su interpretación, los técnicos salvadoreños pudieron haber sido “utilizados” en un contexto de tensiones por el control del gobierno y el proceso electoral.

El político atribuyó la ejecución material del ataque a integrantes de una pandilla y señaló a dirigentes políticos haitianos como posibles responsables intelectuales. Dichas afirmaciones forman parte de su testimonio.

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Fils-Aimé también cuestionó la reacción inicial del gobierno haitiano. “El gobierno de Haití debió salir en defensa de estos cuatro aerotécnicos”, dijo. A su juicio, las autoridades debieron establecer de inmediato un canal de comunicación con El Salvador y activar una operación de búsqueda con la Policía Nacional de Haití y otras fuerzas presentes en el país.

El entrevistado, que se presenta como hermano del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, responsabilizó políticamente a la administración por la falta de información pública.

“Si no eres capaz de proteger a tu propia familia, tienes el menor de las intenciones de proteger a tu pueblo y menos cuatro soldados salvadoreños”, declaró.

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Un soldado salvadoreño en un vehículo blindado en Tabarre, un vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el 30 de octubre del 2026. (AP foto/Odelyn Joseph)

Haití enfrenta violencia de pandillas y crisis institucional

Las declaraciones del analista político se producen en un escenario de deterioro de la seguridad en Haití. La violencia de las pandillas se extendió por sectores de Puerto Príncipe y otras regiones, con ataques contra civiles, secuestros, desplazamientos forzados y restricciones para el acceso a alimentos, hospitales y escuelas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó al menos 5,700 personas muertas o heridas por la violencia de pandillas y operativos de seguridad entre enero y el 11 de septiembre de 2026. El organismo también alertó que cerca de 1.5 millones de personas fueron desplazadas dentro del país.

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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó hasta el 31 de marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada para respaldar a las instituciones haitianas en la recuperación de territorios bajo control de grupos armados.