El Salvador

Analista político haitiano afirma que la desaparición de cuatro salvadoreños estaría ligada a redes de corrupción en su país

Olmo Fils-Aimé sostuvo que el caso podría responder a disputas entre sectores políticos y grupos armados en Haití. Sus afirmaciones no fueron confirmadas por las autoridades

AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador custodia este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois
AME1824. PUERTO PRÍNCIPE (HAITÍ), 31/10/2026.- Un integrante del Ejército de El Salvador custodia este sábado, durante el segundo día de patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Jonet St. Élois
Guardar

La desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños en Haití abrió nuevos interrogantes en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país.

El político independiente de origen haitiano Olmo Fils-Aimé sostuvo en una entrevista transmitida en El Salvador la mañana de este lunes, que el caso podría estar vinculado con disputas políticas y redes de corrupción relacionadas con grupos armados.

PUBLICIDAD

Los cuatro salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre, luego de que el vehículo en el que se movilizaban fuera atacado en una zona bajo influencia de pandillas.

Según Fils-Aimé, las víctimas formaban parte de una misión humanitaria y se desplazaban fuera de una base que, afirmó, contaba con anillos de seguridad de fuerzas haitianas.

El analista aseguró que recibió información de una fuente policial sobre un intercambio de disparos y un intento de fuga previo a la pérdida de contacto con los salvadoreños.

Sin embargo, remarcó que esa versión no tiene carácter oficial y pidió que las autoridades haitianas aclaren las circunstancias del caso, durante su participación en una entrevista matutina transmitida en redes sociales de El Salvador este lunes.

PUBLICIDAD

“Mientras no haya una comunicación oficial, no puedo decir que están muertos”, afirmó Fils-Aimé. Consultado sobre las posibilidades de que los cuatro hombres continúen con vida, expresó que mantiene una expectativa reducida: “En un 100%, yo les doy 1% de vida”.

En redes sociales circularon imágenes del vehículo en el que presuntamente viajaban los salvadoreños. (Foto cortesía redes sociales)
En redes sociales circularon imágenes del vehículo en el que presuntamente viajaban los salvadoreños. (Foto cortesía redes sociales)

Fils-Aimé vinculó el caso con disputas internas

Durante la entrevista en el programa “Las Cosas como son”, Fils-Aimé sostuvo que el secuestro habría tenido como objetivo generar presión dentro de las estructuras políticas haitianas.

Según su interpretación, los técnicos salvadoreños pudieron haber sido “utilizados” en un contexto de tensiones por el control del gobierno y el proceso electoral.

El político atribuyó la ejecución material del ataque a integrantes de una pandilla y señaló a dirigentes políticos haitianos como posibles responsables intelectuales. Dichas afirmaciones forman parte de su testimonio.

Fils-Aimé también cuestionó la reacción inicial del gobierno haitiano. “El gobierno de Haití debió salir en defensa de estos cuatro aerotécnicos”, dijo. A su juicio, las autoridades debieron establecer de inmediato un canal de comunicación con El Salvador y activar una operación de búsqueda con la Policía Nacional de Haití y otras fuerzas presentes en el país.

El entrevistado, que se presenta como hermano del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, responsabilizó políticamente a la administración por la falta de información pública.

“Si no eres capaz de proteger a tu propia familia, tienes el menor de las intenciones de proteger a tu pueblo y menos cuatro soldados salvadoreños”, declaró.

Un soldado salvadoreño en un vehículo blindado en Tabarre, un vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el 30 de octubre del 2026. (AP foto/Odelyn Joseph)
Un soldado salvadoreño en un vehículo blindado en Tabarre, un vecindario de Puerto Príncipe, Haití, el 30 de octubre del 2026. (AP foto/Odelyn Joseph)

Haití enfrenta violencia de pandillas y crisis institucional

Las declaraciones del analista político se producen en un escenario de deterioro de la seguridad en Haití. La violencia de las pandillas se extendió por sectores de Puerto Príncipe y otras regiones, con ataques contra civiles, secuestros, desplazamientos forzados y restricciones para el acceso a alimentos, hospitales y escuelas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó al menos 5,700 personas muertas o heridas por la violencia de pandillas y operativos de seguridad entre enero y el 11 de septiembre de 2026. El organismo también alertó que cerca de 1.5 millones de personas fueron desplazadas dentro del país.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó hasta el 31 de marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas, creada para respaldar a las instituciones haitianas en la recuperación de territorios bajo control de grupos armados.

Temas Relacionados

HaitíPuerto PríncipePandillasSecuestroSalvadoreños en HaitíSalvadoreñosMisión salvadoreña en HaitíConsejo de Seguridad de las Naciones Unidas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Puede el nuevo Congreso dar residencia permanente a los beneficiarios del TPS?

La Alianza Nacional TPS sostiene que la nueva correlación de fuerzas permitirá reactivar proyectos para regularizar a beneficiarios del TPS. El desafío no termina con una mayoría simple: la iniciativa debe superar los procedimientos del Senado y un posible veto de Trump

¿Puede el nuevo Congreso dar residencia permanente a los beneficiarios del TPS?

Los partidos tendrán hasta el 19 de noviembre para presentar sus planillas municipales en El Salvador

El trámite para los 262 concejos comenzó este lunes y forma parte del calendario fijado por el Tribunal Supremo Electoral para las votaciones previstas el 28 de febrero de 2027

Los partidos tendrán hasta el 19 de noviembre para presentar sus planillas municipales en El Salvador

¿La factura digital de ANDA es obligatoria para los usuarios en El Salvador?

La modalidad digital permite revisar el historial de pagos de los últimos 12 meses y pagar el servicio con el número de cuenta en bancos o agencias

¿La factura digital de ANDA es obligatoria para los usuarios en El Salvador?

Los rostros de las primeras condenas a cadena perpetua en El Salvador

La entrada en vigencia de las reformas penales de abril abrió una nueva etapa judicial en El Salvador: al menos 14 personas recibieron penas de prisión perpetua por delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

Los rostros de las primeras condenas a cadena perpetua en El Salvador

Marco Rubio, sobre el despliegue salvadoreño en Haití: “Nosotros no participamos de forma activa”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington no participa “de forma activa” en el despliegue de tropas salvadoreñas en Haití. Según afirmó, el presidente Bukele informó previamente la decisión a la Casa Blanca y explicó los motivos de la medida y el mandatario estadounidense lo entendió

Marco Rubio, sobre el despliegue salvadoreño en Haití: “Nosotros no participamos de forma activa”

TECNO

Cuánto pesa GTA 6: tamaño de descarga oficial y fecha de precarga en PS5 y Xbox Series

Cuánto pesa GTA 6: tamaño de descarga oficial y fecha de precarga en PS5 y Xbox Series

Guía para cuidar un auto eléctrico: desde no sobrecargar la batería hasta la rotación de neumáticos

Unión Europea quiere que los usuarios puedan apagar la reproducción automática y las rachas de las apps

Las empresas que construyen centros de datos para IA pagarían USD 380 millones más en intereses en 2027

Cómo usar correctamente el aire acondicionado para secar la ropa en casa

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

Paul McCartney es oficialmente billonario y se convierte en el tercer músico más rico del mundo

Andy Serkis habla de las secuelas mentales de volver a interpretar a Gollum: “Duermo muy mal”

Bonnie Wright, actriz de ‘Harry Potter’, reveló que su hijo recién nacido fue hospitalizado seis veces

James Gunn y Peter Safran dejan DC Studios: un veterano de Marvel toma las riendas del sello

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

MUNDO

Francia responsabilizó al régimen de Irán por un sabotaje informático que afectó a casi 700 supermercados

Francia responsabilizó al régimen de Irán por un sabotaje informático que afectó a casi 700 supermercados

Los contratos de NewJeans eliminaron el derecho al sueño y la educación de sus integrantes cuando eran menores

Una investigación reveló qué buscaba la empresaria china acusada de espía que fue amante del director ejecutivo de Nvidia

El petróleo cae por las esperanzas de una salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Una espada de bronce de 3.300 años emerge de un lago volcánico italiano con el filo intacto