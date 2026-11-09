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Cómo atraer mariposas al jardín: las plantas ideales y las medidas clave

Sostener el ciclo biológico de estos insectos requiere follaje específico para nutrir orugas, más allá de ofrecer néctar. Pautas para transformar patios o balcones en refugios naturales

Mariposa monarca de alas naranjas y negras posada sobre flores rosadas de asclepia, rodeada de follaje verde.
Las plantas hospederas permiten que las mariposas depositen sus huevos y completen su ciclo de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mariposa puede detenerse unos segundos sobre una flor y seguir su recorrido. Pero si el jardín no tiene las hojas que necesitan sus orugas, esa visita no se transforma en una nueva generación. Las plantas que suelen pasar inadvertidas son las que permiten atraer mariposas y sostener todo su ciclo de vida.

Un patio cubierto de flores puede ofrecer una escena atractiva durante la primavera y el verano, aunque ese recurso no siempre alcanza. Las mariposas adultas buscan néctar, mientras que sus larvas dependen de especies específicas en las cuales las hembras depositan los huevos. Por eso, un jardín pensado para estos insectos requiere mucho más que flores vistosas: necesita combinar plantas nectaríferas con plantas hospederas.

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El cambio de mirada es simple. Las flores alimentan a los adultos; las hojas, a las orugas. Las primeras atraen visitas; las segundas permiten que el insecto complete su transformación. Una planta con hojas comidas, lejos de ser un problema estético, puede indicar que el jardín ya funciona como refugio para la fauna local.

Las plantas hospederas son la base para atraer mariposas al jardín

Sendero de piedra flanqueado por margaritas, salvias y lantanas con varias mariposas posadas, frente a una edificación al fondo.
Un jardín con especies nativas puede transformarse en refugio para mariposas, picaflores y otros polinizadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas hospederas son aquellas donde las mariposas ponen sus huevos. Después de la eclosión, las orugas se alimentan de sus hojas hasta que llega el momento de formar la crisálida. Cada especie presenta preferencias muy marcadas: algunas larvas apenas pueden sobrevivir sobre una planta determinada o un grupo reducido de especies cercanas.

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Esta relación explica por qué sembrar flores de colores no garantiza la presencia sostenida de mariposas. El néctar es indispensable para los ejemplares adultos, pero no reemplaza el follaje que requieren las crías.

La propuesta apunta a que el jardín se convierta en un hábitat y no solo en un punto de paso. La presencia de orugas confirma que las mariposas encontraron un sitio donde reproducirse, aunque eso suponga aceptar cierto desgaste en el follaje.

La pasionaria alimenta a las orugas de la mariposa espejito

La pasionaria o mburucuyá (Passiflora caerulea) es una de las plantas más útiles para incorporar en rejas, pérgolas y alambrados. Como trepadora, necesita una estructura sobre la cual extenderse. Sus hojas sirven de alimento para las orugas de la mariposa espejito (Agraulis vanillae).

Una oruga verde con manchas amarillas y negras posada sobre una hoja mordida, con follaje desenfocado en el fondo.
Las flores aportan néctar a las mariposas adultas, pero las hojas alimentan a las orugas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especie reúne varios usos dentro del jardín. Sus flores aportan interés visual, mientras que sus frutos pueden atraer aves. Aun así, su función principal para las mariposas está en el follaje: allí comienza una etapa que suele quedar fuera de la vista de quienes solo buscan flores.

Otra alternativa es el sen del campo (Senna corymbosa), un arbusto con floración amarilla. Sus hojas alimentan a las larvas de mariposas azufradas y limoncitos. El ejemplar permite sumar color al cantero y, al mismo tiempo, ampliar la disponibilidad de alimento para las orugas.

En los alrededores de Buenos Aires también crece la mariposera o chilca de olor (Austroeupatorium inulifolium), presente en montes, baldíos y cercos. Es una fuente de néctar hacia fines de marzo y abril, cuando otras floraciones pueden disminuir. Además, funciona como hospedera para especies del género Actinote, conocidas de forma popular como perezosas.

La asclepia ofrece néctar y sirve de alimento para la mariposa monarca

La asclepia ocupa un lugar central en los jardines para mariposas. Las especies Asclepias curassavica y Asclepias mellodora producen flores que aportan néctar a diversos insectos y son hospederas de la mariposa monarca.

Enredadera de pasionaria con flores y hojas verdes sobre una reja negra de hierro, con una mariposa anaranjada y plantas de fondo.
El sen del campo combina flores amarillas con hojas aptas para las larvas de mariposas azufradas y limoncitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta planta atrae mariposas por sus flores y, a la vez, constituye el sitio donde las monarcas depositan huevos. De allí surgen las orugas que comen las hojas durante sus primeras fases de crecimiento.

El fosforito (Dicliptera squarrosa) también combina funciones dentro del mismo espacio. Sus flores rojo coral atraen picaflores, mientras que sus hojas alimentan orugas de la bataraza (Ortilia ithra), la Isabel (Eresia lansdorfi) y la princesa roja (Anartia amathea roeselia).

Estas especies muestran que un jardín puede contemplar distintos grupos de fauna si se eligen variedades compatibles. Las flores tubulares resultan adecuadas para los picaflores, que llegan al néctar con el pico. Las mariposas suelen aprovechar flores abiertas, con superficies donde pueden posarse antes de alimentarse.

Lantanas, salvias y verbenas sostienen la alimentación de las mariposas adultas

Patio con camino de piedra, arbustos florales de colores, mariposas y un picaflor en vuelo junto a la fachada de una casa.
Lantanas, salvias, verbenas, margaritas y cosmos ayudan a sostener la alimentación de las mariposas adultas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas nectaríferas cumplen otra tarea: alimentan a las mariposas adultas. Entre las opciones mencionadas para jardines de la región figuran las lantanas, las verbenas, las salvias, las margaritas y los cosmos.

La clave consiste en mezclar especies con distintos momentos de floración. De ese modo, el jardín ofrece néctar en períodos más amplios y evita que la disponibilidad de alimento quede concentrada en pocas semanas.

La verbena de Buenos Aires es una de las especies recomendadas por su estructura alta y sus flores agrupadas en la parte superior de los tallos. Los cosmos pueden cultivarse en macetas, por lo que se adaptan a balcones y patios de menor tamaño. Las variedades de salvia también admiten ese uso, siempre que reciban horas suficientes de sol.

La exposición solar es un aspecto relevante porque muchas plantas necesitan luz directa para desarrollar su floración, sobre todo en primavera y verano. El riego durante los períodos de altas temperaturas favorece su instalación; una vez adaptadas, algunas especies muestran mayor resistencia.

Las hojas mordidas no son una plaga, son parte del ciclo de las mariposas

Macetas con flores moradas, naranjas y rosas junto a mariposas y una regadera en un balcón con barandilla metálica frente a edificios.
Tener más de una planta hospedera ofrece alimento suficiente para las orugas y facilita la recuperación del follaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes arman un jardín para atraer mariposas deben considerar que las hojas con perforaciones o bordes irregulares forman parte del proceso. Las orugas necesitan alimentarse y pueden consumir una parte importante del follaje de la planta hospedera.

Evitar insecticidas es una de las medidas más importantes para proteger a mariposas, orugas, picaflores y otros polinizadores. Estos productos pueden eliminar las larvas y desalentar la llegada de insectos adultos. También conviene revisar las ramas antes de podar y no retirar de inmediato hojas que muestren señales de alimentación.

Cuando el espacio lo permite, tener dos o más ejemplares de una misma especie hospedera puede ayudar. Así, las orugas disponen de mayor cantidad de alimento y las plantas tienen margen para recuperarse.

Un jardín de mariposas puede incluir flores, trepadoras, arbustos y especies nativas con una apariencia menos uniforme que las ornamentales tradicionales. Entre un cantero intacto y una hoja mordida, la segunda puede ser la señal de que el ciclo ya empezó.

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