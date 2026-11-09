De Nicole Kidman a Zendaya: las celebridades que imponen el regreso del flequillo a las alfombras rojas

Las celebridades recuperaron el flequillo como el recurso central de sus peinados en las semanas de la moda y alfombras rojas (Captura de video)

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El flequillo dejó de ocupar un papel secundario en los cambios de imagen de las celebridades. Durante los últimos meses, las actrices y figuras públicas recuperaron el flequillo como recurso central de sus peinados, desde versiones largas y livianas hasta cortes muy breves que dejan al descubierto las cejas.

La tendencia tuvo presencia en alfombras rojas, festivales de cine y semanas de la moda. Los estilos no fueron uniformes: algunas optaron por un acabado suave que se integra a las capas del cabello, mientras que otras eligieron los llamados baby bangs, un flequillo corto que termina por encima de las cejas y modifica de inmediato las proporciones del rostro.

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Nicole Kidman llevó un flequillo largo y adaptable

Nicole Kidman llevó a los premios Emmy 2026 un flequillo dividido en mechones que roza las cejas (REUTERS/Caroline Brehman)

Nicole Kidman presentó una de las variantes más flexibles durante los premios Emmy 2026 en Los Ángeles, donde la actriz apareció con un flequillo largo, tenue y dividido en mechones, diseñado para rozar las cejas sin formar una línea rígida sobre la frente.

El peinado se conectó con las capas largas de Kidman para que el cabello cayera de manera natural alrededor de la cara. La propuesta admitía varias formas de uso: peinado recto, abierto en el centro con efecto cortina o dirigido hacia un costado.

La estructura del corte de Kidman permite lucir el cabello peinado de frente, abierto al medio o hacia un lateral (@nicolekidman)

El flequillo de Kidman funcionó como una extensión de su melena larga, no como un bloque separado. Esa integración le permitió conservar movimiento y evitar una imagen demasiado estructurada.

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El estilo también marcó una continuidad con sus anteriores cambios: primero había llevado una versión más redondeada y corta, y después un flequillo cortina de mayor volumen.

Jennifer Lawrence eligió una terminación más corta y ligera

Jennifer Lawrence lució en la Semana de la Moda de París un flequillo con mechones separados a la altura de las cejas (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En la Semana de la Moda de París, Jennifer Lawrence mostró otra lectura del corte. La actriz llegó al desfile de Dior con el cabello rubio miel, largo y con ondas suaves, acompañado por un flequillo más corto, separado y liviano.

El borde quedó aproximadamente a la altura superior de las cejas, con mechones que abrían el rostro.

La diferencia estuvo en la textura. En vez de un flequillo compacto y uniforme, Lawrence usó una terminación con espacios entre los cabellos. Esa elección generó un resultado menos denso y facilitó la integración con las ondas de los largos.

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Jennifer Lawrence venía de lucir las llamadas butterfly bangs, más cortas en el centro y alargadas hacia los pómulos (REUTERS/Daniel Cole)

El cambio se produjo semanas después de que la actriz luciera las llamadas “butterfly bangs”, una variante con el centro más corto y los extremos extendidos hacia los pómulos.

Su nuevo corte avanzó hacia una silueta más definida sobre la frente, aunque conservó la ligereza que caracteriza a sus últimos peinados.

Los baby bangs ganaron terreno en las alfombras rojas

El flequillo largo, lleno y a la altura de las pestañas había sido durante años una de las señas de estilo de Dakota Johnson (Geisler-Fotopress GmbH)

La otra gran dirección de la temporada fue el regreso de los baby bangs o microflequillos. A diferencia de los flequillos largos, esta versión se corta de forma visible por encima de las cejas y pone el foco en la mirada, los pómulos y el maquillaje.

Dakota Johnson, reconocida por llevar desde hace años un flequillo lleno y de largo clásico, lo recortó de manera notoria para la TIME 100 gala en Nueva York. El nuevo largo dejó más espacio entre el cabello y las cejas, aunque mantuvo la densidad que caracteriza su estilo.

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Dakota Johnson recortó su peinado habitual para una cena en Nueva York y amplió la distancia entre el pelo y las cejas (REUTERS/Adam Gray)

El corte de Johnson se ubicó entre el flequillo tradicional y el microflequillo más extremo. Esa elección mostró una alternativa para quienes buscan modificar el marco del rostro sin llegar a una versión completamente corta.

El estilo se convirtió en una de las señales de la temporada tras aparecer en varias figuras en pocas semanas.

Zendaya y Florence Pugh apostaron por cortes más gráficos

Zendaya presentó un microflequillo marcado sobre la frente durante el estreno de Spider-Man en Ciudad de México (Photo by Yamak Perea/ Credit: Eyepix Group/Alamy Live News)

Zendaya llevó uno de los microflequillos más cortos de este ciclo durante la gira promocional de Spider-Man: Brand New Day.

En el estreno de Ciudad de México, presentó una versión de línea breve y marcada, situada bastante por encima de las cejas. El peinado convirtió al flequillo en el centro del look, con una referencia más gráfica que romántica.

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Florence Pugh articuló un contraste visual mediante un recogido y un corte recto ubicado sobre la línea de las cejas (REUTERS/Mike Segar)

Por su parte, Florence Pugh apareció en Nueva York con un recogido de apariencia despeinada y un microflequillo liso, pulido y recto.

La combinación marcó un contraste entre la parte posterior del cabello, de textura menos controlada, y el frente, donde el corte sostuvo una silueta clara. El flequillo quedó apenas por encima de las cejas y concentró la atención en sus ojos.

El corte breve exige retoques más frecuentes

El uso de microflequillos requiere recortes continuos debido a que la alteración de pocos milímetros modifica el corte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diversidad de estilos muestra que el flequillo volvió a funcionar como un cambio de imagen sin necesidad de modificar todo el largo del cabello. Todas las famosas optaron por versiones más breves, con diferentes niveles de definición.

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Los microflequillos requieren mayor mantenimiento porque unos pocos milímetros pueden cambiar su forma y largo. Para sostener el acabado, conviene realizar recortes regulares y trabajar el peinado desde el secado.

La tendencia seguirá visible mientras estas variantes convivan en las apariciones públicas: el flequillo suave y abierto ofrece una transición más gradual, mientras que el corto conserva su capacidad de transformar un rostro con un solo corte.