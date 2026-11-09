Lo que revela el colapso sanitario de La Habana cuando la ciudad cumple 507 años de fundada

Niños corren junto a un montón de basura acumulada en una calle durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

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Las calles de La Habana amanecen bloqueadas por montañas de residuos y ni los barrios más emblemáticos escapan al colapso.

A metros del Centro Cultural Dulce María Loynaz, en pleno Vedado, un basurero de hasta un metro y medio de altura y aguas albañales desbordadas invaden la cuadra sin que el régimen cubano actúe, según documentó CiberCuba el 6 de noviembre.

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La escena se repite frente al Hospital Pediátrico Universitario William Soler, en el municipio de Boyeros, donde los desechos ocupan parte de la vía y de un canal de drenaje.

“El tema de los desechos sólidos en La Habana, y en Cuba en general, es algo que ya está fuera de control”, afirmó el activista y creador digital Radimir Galán a Radio y Televisión Martí, emisora estadounidense de alcance a Cuba.

Una grabación muestra una acumulación continua de desechos sólidos, cajas de cartón y restos de materiales esparcidos sobre la vía pública en la intersección de Palatino y Fomento. El vertedero improvisado se extiende a lo largo del borde de la calle frente a construcciones residenciales y árboles de la zona.

Los ciclos de recogida se alargan por falta de combustible

Los camiones recolectores no cubren el volumen diario de residuos por averías mecánicas y escasez de diésel, lo que extiende los ciclos de recogida y deja calles cerradas durante semanas, según el testimonio de vecinos y activistas recogido por distintos medios.

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“Los ciclos de recogida se han alargado notablemente. Hay calles cerradas por la basura por falta de combustible, por falta de recogida”, dijo Galán al mismo medio.

A inicios de este año, solo 44 de un centenar de camiones de recogida funcionaban en una ciudad que produce unos 30.000 metros cúbicos de desechos sólidos cada día, una cifra que el activista usó para ilustrar ante Martí Noticias la magnitud del problema.

“La basura es otro enemigo más que tiene el sistema. Creo que es imposible ganarle y, a medida que pase el tiempo, va a empeorar”, declaró Galán.

A inicios de este año, solo 44 de un centenar de camiones de recogida funcionaban en una ciudad que produce unos 30.000 metros cúbicos de desechos sólidos cada día, una cifra que el activista usó para ilustrar ante Martí Noticias la magnitud del problema.

Ya en 2023, el régimen había admitido que menos del 40% de los equipos de recogida de la capital estaban operativos, sin precisar cuántos contenedores necesitaba la ciudad.

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Los equipos pesados rompen aceras y parques

El deterioro no se limita a los desechos acumulados. “Otro tema es que los equipos pesados diseñados para la construcción, está rompiendo las aceras y los parques”, comentó el activista a Radio y Televisión Martí.

Las Fuerzas Armadas también participan del operativo, aunque sin regularidad.

“La utilización de equipos de las Fuerzas Armadas con reclutas del Servicio Militar Obligatorio” se activa, según Galán, “cada vez que hay un evento importante y quieren que la ciudad esté menos sucia”, pero no como un servicio sostenido.

Una mujer se prepara para tirar basura en una calle del centro de La Habana, Cuba, 16 de febrero de 2026. REUTERS/Norlys Perez

Un plan de 49 medidas que no revirtió la crisis

En febrero de este año, las autoridades anunciaron 49 medidas para atender el problema, pero las denuncias vecinales sobre montículos de basura continuaron durante los meses siguientes en Boyeros, Centro Habana, Luyanó, San Miguel del Padrón y La Habana Vieja, precisó CiberCuba.

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La gente pasa junto a un montón de basura en una calle del barrio de Centro Habana, en La Habana, el 13 de junio de 2026 (Pablo Porciuncula/AFP)

Desde julio, un proyecto con capital privado llamado El Rampeño usa triciclos eléctricos para recoger basura, aunque solo en algunos barrios, particularmente en el Vedado. El servicio cobra 100 pesos cubanos a viviendas, restaurantes particulares, tiendas, mercados y hoteles.

En octubre, la propia prensa oficialista pidió expandir el protagonismo de los negocios privados en la recogida de desechos y que los vecinos de cada barrio paguen esa misma tarifa cada vez que se retire la basura.

En septiembre, el régimen mostró 20 camiones con aire acondicionado y otros equipos de origen chino, capaces de cargar hasta diez toneladas de desechos, aunque reconoció que no se trataba de “la solución definitiva”.

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Grabación ciudadana que documenta montículos de desechos sólidos y acumulación de agua en la calle Monte y sus esquinas en La Habana. Las imágenes muestran acumulaciones de residuos ocupando la vía pública y las aceras frente a inmuebles residenciales de la zona.

La crisis eléctrica agrava el panorama sanitario

La escasez de combustible que frena a los camiones recolectores forma parte de un colapso energético más amplio. Este fin de semana, la Unión Eléctrica cubana pronosticó una disponibilidad de apenas 1.070 megavatios frente a una demanda de 2.830 megavatios, lo que cubre el 38% de las necesidades del país, informó CiberCuba.

Algunos circuitos de La Habana acumularon más de 52 horas consecutivas sin electricidad a comienzos de noviembre, según el mismo medio, que atribuyó la situación a termoeléctricas con más de 40 años de operación y a la falta de repuestos por escasez de divisas.

Un reportaje de NPR describió este fin de semana a la capital cubana sumida en la oscuridad, con calles desiertas y el Capitolio sin iluminación.

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“Es un poco sorprendente cuánta vida le da la luz a una ciudad, y esto se siente como una película de zombis”, dijo el corresponsal Eyder Peralta en el programa All Things Considered, según recogió CiberCuba.

La acumulación de agua estancada entre los desechos, propicia para la reproducción del mosquito transmisor del dengue, se suma a las urgencias saturadas y la escasez de medicamentos que enfrenta el Hospital William Soler.

Un hombre rebusca entre un montón de basura en busca de objetos que pueda aprovechar en La Habana, Cuba, el lunes 1 de junio de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa)

La Habana celebra 507 años en medio del deterioro

Desde el año pasado, las autoridades calificaron “la higienización de La Habana” como una prioridad. Cuando la ciudad cumple 507 años de fundada este 16 de noviembre, la basura que colapsa sus calles muestra que ese anuncio quedó en una promesa incumplida.

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El contraste resulta evidente: mientras la capital prepara conciertos, reaperturas de museos y la tradicional vuelta a la ceiba por su aniversario, sus vecinos conviven con edificaciones destruidas, desabastecimiento de agua y desechos sin recoger, según documentó Diario de Cuba este 9 de noviembre.