Cómo fue el código de vestimenta para recibir al papa León XIV en Argentina: trajes y conjuntos clásicos

La visita del papa León XIV a la Argentina reunió a funcionarios, dirigentes y diplomáticos bajo un código de vestimenta marcado por los tonos oscuros y la formalidad institucional (Jaime Olivos)

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La llegada del papa León XIV a la Argentina marcó la primera visita de un Pontífice desde 1987. La jornada inaugural incluyó encuentros en la Casa Rosada y en el Palacio Libertad, con funcionarios nacionales, legisladores, autoridades porteñas, diplomáticos y referentes de la sociedad civil.

La agenda institucional estuvo acompañada por un código de vestimenta que trasladó el tono formal de las ceremonias: trajes oscuros, corbatas lisas, prendas de líneas clásicas y accesorios limitados.

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La pauta difundida establecía que los hombres debían llevar traje oscuro y corbata en tonos sobrios. El negro, el azul marino y el gris antracita aparecían entre las opciones recomendadas. Para las mujeres, la indicación apuntaba a conjuntos oscuros que cubrieran espalda y brazos, sin escotes, aberturas altas, brillos, transparencias ni accesorios que concentraran la atención.

Javier Milei y Karina Milei recibieron al papa León XIV con atuendos en negro, dentro de la paleta de sobriedad que predominó durante la jornada (Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP)

No se trataba de una convocatoria de gala. El protocolo no exigía esmoquin, frac ni vestidos largos, y tampoco imponía el uso de mantilla o de cobertura para la cabeza. La consigna buscó establecer una uniformidad visual entre representantes políticos, diplomáticos e invitados, con prendas que acompañaran el carácter oficial y religioso de los encuentros.

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El Papa con el presidente Javier Milei en Casa Rosada

Entre los hombres prevaleció una fórmula sin grandes variaciones. El presidente Javier Milei llevó traje negro, camisa blanca y corbata negra, una combinación que también utilizaron el canciller Pablo Quirno, el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el ministro de Salud, Mario Lugones. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo la misma línea con traje negro y corbata del mismo tono, aunque sumó una camisa celeste.

Jorge Macri y María Belén Ludueña recibieron al papa León XIV (Cuenta de X de Jorge Macri)

Los conjuntos prescindieron de estampados, moños, pañuelos de bolsillo y detalles brillantes. La elección de corbatas oscuras, lisas y sin contrastes intensos reforzó el criterio general del ceremonial: que la ropa quedara subordinada al marco institucional del encuentro y no funcionara como un elemento de protagonismo.

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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recurrió a una de las alternativas expresamente contempladas por la recomendación. Vistió traje azul marino, camisa blanca y corbata oscura. El color mantuvo la sobriedad prevista sin repetir el negro que predominó entre varios de los funcionarios nacionales.

Jorge Macri vistió traje azul marino y corbata oscura, mientras que María Belén Ludueña llevó un diseño azul de Atelier Gabriel Lage con mangas tres cuartos y falda midi

María Belén Ludueña acompañó a su esposo con un diseño azul marino de Atelier Gabriel Lage. El vestido, de corte clásico, contó con escote estructurado, mangas tres cuartos y falda midi. La caída fluida y las líneas simples mantuvieron el tono institucional requerido, mientras que los zapatos negros de taco y los accesorios discretos completaron el conjunto.

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Trajes negros, azul marino, corbatas lisas y accesorios discretos fueron parte de la pauta protocolar durante los encuentros en la Casa Rosada y el Palacio Libertad (La Libertad Avanza)

En el caso de las mujeres, el código admitía distintas prendas (vestidos, trajes sastre o pantalones de vestir con blusa y saco) siempre que respetaran los tonos oscuros y la cobertura de brazos y espalda. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, asistió con un conjunto negro de saco de solapas, remera y pantalón del mismo color. Un collar fino y el cabello suelto completaron una propuesta sin piezas de joyería voluminosas ni detalles de alto contraste.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, llevó un vestido por debajo de la rodilla, zapatos del mismo tono y una prenda superior de mangas semitransparentes. La elección se ajustó a la paleta oscura y al largo formal previstos para la visita.

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Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger coincidieron en prendas oscuras y accesorios discretos, en línea con la pauta prevista para la visita papal (@SPettovelloOK)

Por su parte, Analía Maiorana, esposa de Diego Santilli, lució una creación del diseñador argentino Pablo Ramírez: un vestido de tejido tramado elastizado, con escote bote, mangas tres cuartos y falda tubo, acompañado por una chaqueta de crepé. Completó el atuendo con stilettos negros, aros de oro blanco y una cruz que había adquirido años atrás en Belén. El conjunto respetó el tono oscuro, la cobertura de los brazos y el largo requerido por el protocolo.

Analía Maiorana y Diego Santilli en el Palacio Libertad

Cristina Pérez llevó un conjunto negro de líneas clásicas. Sumó un collar oscuro y una cartera.

Cristina Pérez durante el primer día de León XIV en Argentina (RS Fotos)

Lilia Lemoine, diputada nacional, eligió un saco negro sobre una blusa satinada del mismo color, con cuello cerrado y mangas largas. Completó el atuendo con un rosario de cuentas rojizas y crucifijo visible.

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La diputada Lilia Lemoine

La diputada nacional Juliana Santillán llevó un conjunto negro con blusa de cuello alto y mangas largas, y falda recta por debajo de la rodilla. La elección se ajustó a las pautas de la convocatoria: una paleta oscura, brazos y espalda cubiertos, sin transparencias ni accesorios predominantes.

La diputada nacional Juliana Santillán llevó un conjunto negro de blusa de cuello alto y mangas largas, junto con una falda recta

La silueta ceñida y el satinado de la tela aportaron una variante dentro de la estética sobria que dominó entre las invitadas.

El canciller Pablo Quirno acompañó la recepción oficial con traje negro, camisa blanca y corbata oscura (Andrew Medichini/Pool via REUTERS)

La ausencia de mantillas entre las funcionarias respondió a una definición puntual de la Jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que había informado que no era necesario cubrirse la cabeza durante las actividades programadas en Buenos Aires.

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Miembros del Consejo de la Magistratura en el Palacio Libertad, a tono con el código de vestimenta

Ese criterio permitió que los atuendos se concentraran en otros aspectos de la etiqueta: colores oscuros, cortes formales, largos moderados y complementos de bajo perfil.

El traje y los conjuntos clásicos predominaron entre los diputados de Unión por la Patria (Cuenta de x de Roxana Monzon)

Así, la vestimenta de los invitados funcionó como parte del ceremonial de la visita.

Con diferencias menores entre el negro, el azul marino y algunos detalles de diseño, la mayoría de los asistentes se mantuvo dentro de una pauta compartida, marcada por la sobriedad y la formalidad.