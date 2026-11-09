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Kate Middleton lució joyas de Lady Di en una ceremonia: los detalles del simbólico look

La princesa de Gales acudió al Día del Recuerdo frente al Cenotafio londinense con los históricos pendientes Collingwood que pertenecieron a Diana

Kate Middleton lució los pendientes Collingwood de Diana de Gales durante los actos del Día del Recuerdo en Londres (REUTERS/Toby Melville/Pool)
Kate Middleton lució los pendientes Collingwood de Diana de Gales durante los actos del Día del Recuerdo en Londres (REUTERS/Toby Melville/Pool)
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Kate Middleton eligió una de las joyas más asociadas a Diana de Gales para su presencia en el Día del Recuerdo de 2026. La princesa de Gales acudió este domingo al acto central junto al Cenotafio, en Londres, con los pendientes Collingwood de perlas y diamantes que pertenecieron a Lady Di, una pieza que volvió a situar la moda y la memoria familiar en el centro de la ceremonia.

El homenaje se produjo durante el Remembrance Sunday, la fecha en la que el Reino Unido recuerda a los integrantes de las Fuerzas Armadas que murieron en conflictos bélicos.

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La conmemoración, encabezada por el rey Carlos III, incluye el tradicional silencio de dos minutos a las 11 de la mañana y la colocación de coronas ante el monumento londinense.

La firma Collingwood obsequió los pendientes de perlas y diamantes a Lady Di
La firma Collingwood obsequió los pendientes de perlas y diamantes a Lady Di

Kate reservó para la jornada un conjunto negro de sastrería y complementos vinculados a la simbología de la monarquía británica. La elección de los pendientes concentró buena parte de la atención sobre su estilismo.

Los pendientes Collingwood unen dos generaciones de la familia real

Los pendientes Collingwood forman parte de las piezas más reconocibles del joyero de Diana de Gales. Su diseño reúne un diamante redondo en el lóbulo y una perla en forma de lágrima suspendida debajo.

Fueron un regalo de la firma joyera Collingwood y quedaron instalados en el imaginario público después de aparecer en uno de los eventos más fotografiados de la historia reciente de la realeza británica: la boda de Diana y Carlos en la catedral de San Pablo.

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La princesa de Gales vistió un abrigo negro de Catherine Walker y un sombrero de ala ancha para la jornada de luto (REUTERS/Toby Melville/Pool)
La princesa de Gales vistió un abrigo negro de Catherine Walker y un sombrero de ala ancha para la jornada de luto (REUTERS/Toby Melville/Pool)

La princesa de Gales los llevó en ocasiones institucionales puntuales. Una de las más recordadas fue el banquete de Estado de julio de 2017 en el Palacio Real de Madrid, organizado durante la visita oficial de Guillermo y Kate a España.

En esa recepción, a la que asistieron los reyes Felipe VI y Letizia, combinó los pendientes con una tiara de la colección de Isabel II.

Kate Middleton recuperó ahora esa joya para una ceremonia de luto nacional, en un gesto que enlaza la presencia de Diana con la solemnidad de una jornada marcada por el recuerdo de los caídos.

El Palacio de Kensington no confirmó el significado específico de la elección, aunque el uso de piezas heredadas o asociadas a anteriores integrantes de la familia real suele interpretarse como una forma de continuidad institucional.

Un abrigo negro estructurado marcó la silueta del conjunto

La princesa lució en su solapa el broche del barco de guerra HMS Glasgow, embarcación que patrocina desde 2021 (REUTERS/Toby Melville/Pool)
La princesa lució en su solapa el broche del barco de guerra HMS Glasgow, embarcación que patrocina desde 2021 (REUTERS/Toby Melville/Pool)

Para el acto ante el Cenotafio de Londres, la princesa llevó un abrigo negro de corte sastre atribuido a Catherine Walker, una casa de moda estrechamente vinculada al vestuario de Diana de Gales. La prenda presentaba doble botonadura, hombros definidos y detalles de terciopelo oscuro en el cuello y los puños.

El diseño se ajustó al código de vestimenta de la ceremonia, que prioriza tonos oscuros y prendas sobrias. La princesa añadió un sombrero negro de ala ancha, con una estructura que dejaba despejado el rostro y acentuaba los pendientes de perlas.

El abrigo, de líneas rectas y apariencia militar, se integró con el carácter del evento sin desplazar el protagonismo de los símbolos colocados en la solapa. La combinación de sastrería negra, perlas y diamantes reforzó un vestuario de referencias históricas, una fórmula habitual en las apariciones oficiales de la princesa.

Las tres amapolas rojas de la Royal British Legion rinden homenaje a los caídos en combate desde la Primera Guerra Mundial (REUTERS/Toby Melville/Pool)
Las tres amapolas rojas de la Royal British Legion rinden homenaje a los caídos en combate desde la Primera Guerra Mundial (REUTERS/Toby Melville/Pool)

Sobre la solapa del abrigo se distinguían tres amapolas rojas, el emblema que la Royal British Legion distribuye cada noviembre para recaudar fondos y recordar a quienes perdieron la vida en guerras.

La flor está asociada a los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial y se convirtió en uno de los signos visuales centrales de las celebraciones del recuerdo en el Reino Unido.

La princesa sumó además un broche del HMS Glasgow, el barco de guerra con el que mantiene un vínculo oficial desde 2021, cuando fue nombrada patrocinadora de la embarcación.

La insignia aportó una referencia directa a las Fuerzas Armadas y a Escocia, en una ceremonia donde ese tipo de distinciones tiene una carga protocolaria concreta.

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