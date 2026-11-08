Por qué un vino caro no siempre es el mejor: cómo reconocer la verdadera relación entre precio y calidad

El consumo anual de vino en Argentina cayó a 16,1 litros por habitante en 2025, el registro histórico más bajo informado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Que hoy se están haciendo los mejores vinos de la historia ya no es noticia. Lo que sí sorprende es que, al mismo tiempo, el consumo siga en retroceso. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en 2025 el consumo per cápita fue de 16,1 litros por habitante, la cifra más baja de toda la serie histórica en el país.

Antes de los años 80 se tomaban 90 litros por persona y, a comienzos del milenio, todavía eran 25. Según el Observatorio Vitivinícola Argentino, el despacho al mercado interno en 2025 fue de algo más de 750 millones de litros, cuando en 2019 había rozado los 950 millones. Y este año la tendencia no parece revertirse.

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Entre enero y agosto, las ventas al mercado interno se mantuvieron prácticamente estancadas, apenas un 0,5% más que en el mismo período de 2025, y en septiembre volvieron a caer casi un 5% interanual. Lo más llamativo no es cuánto se toma, sino qué se toma. Hasta hace poco, el ajuste se explicaba por los vinos más accesibles y la conclusión era que se tomaba menos, pero de mejor calidad.

Los despachos de vinos varietales hacia el mercado interno retrocedieron un 18,7 por ciento en los primeros ocho meses de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2026, en cambio, la ecuación se dio vuelta. En los primeros ocho meses del año, los vinos varietales cayeron un 18,7%, mientras que los vinos sin mención varietal, más económicos, crecieron un 10%. Así, los varietales pasaron de representar casi un tercio de las ventas a poco más de una cuarta parte.

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Algo similar ocurre con los envases: mientras las botellas pierden terreno, el tetra brik sigue creciendo y ya concentra más de un tercio del volumen. Es decir, muchos consumidores no dejaron de tomar vino, pero sí se pasaron a opciones más económicas.

Detrás de estos números hay una realidad que todos conocen: el bolsillo manda. En un país donde la economía siempre condicionó el consumo, el precio se convirtió en el principal filtro a la hora de elegir un vino. Es lógico que así sea, pero esa mirada también puede llevar a conclusiones equivocadas.

Porque ni un vino caro es necesariamente mejor ni un vino accesible es necesariamente el que menos guste. Y, sobre todo, porque la Argentina tiene hoy una oferta tan amplia y diversa que es posible encontrar grandes vinos en todos los rangos de precios. Solo hay que saber dónde buscar.

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Las ventas de vinos sin mención varietal aumentaron un 10 por ciento y el envase en tetra brik pasó a concentrar más de un tercio del volumen comercializado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio no es un atributo del vino

Vale la pena repetir que el precio no forma parte de los atributos de un vino. Un vino se define por sus aromas, sabores, texturas, equilibrio, frescura y capacidad de transmitir un lugar, una variedad y la mirada de quien lo elaboró. También expresa la historia de una familia, una zona o una región, porque el vino es una expresión cultural.

Es cierto que el precio es un indicador de calidad, pero, a la hora de elegir un vino, deberían pesar mucho más la variedad, el origen, el estilo, el hacedor o la cosecha. Son los aspectos que hacen que un vino guste más o menos.

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Por eso, cuando se degusta a ciegas, sin conocer la marca ni lo que cuesta, muchas veces los resultados sorprenden. No son pocas las ocasiones en las que un vino de precio medio se destaca frente a otros que valen más. Pero, así como muchas cosas entran por los ojos, la mayoría de los vinos entran por su precio.

Es algo normal en un país acostumbrado a la inflación, donde los consumidores aprendieron a usarlo como referencia, como una manera rápida de entender una góndola en la que más de mil bodegas ofrecen unas 10.000 etiquetas. Además, el vino es un producto que muchas veces se compra para regalar o para quedar bien, y en esas situaciones el precio funciona como un aval.

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Pero eso no significa que lo que se paga de más se perciba en la copa. ¿Qué hay detrás de lo que cuesta un vino? Por un lado, la calidad, que comienza en el viñedo y sigue en la bodega. Un viñedo de altura, de bajo rendimiento y cosechado a mano no cuesta lo mismo que uno de alto rendimiento y cosecha mecánica.

Los costos de logística, la carga impositiva y el impacto de la inflación inciden en el precio final de las botellas con independencia del trabajo en el viñedo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las barricas de roble francés, el tiempo de estiba, el vidrio, el corcho y el diseño de la etiqueta también suman. Luego aparecen otros factores que poco tienen que ver con lo que hay dentro de la botella, como la logística, la distribución, la carga impositiva, el margen de cada eslabón de la cadena comercial y, en la Argentina, el impacto del dólar y la inflación sobre los insumos. Además, la calidad tiene un techo.

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A partir de cierto nivel, lo que se paga por una botella tiene que ver con otras cuestiones: que sea un vino de partida limitada, el prestigio de la etiqueta, la historia de la bodega, el reconocimiento del hacedor, el pedigrí de la variedad, la cosecha, los puntajes de la crítica internacional y, sobre todo, su potencial de guarda.

Todo eso es legítimo, porque si un vino está en el mercado a un precio determinado es porque alguien lo valida. Y si a uno le parece caro, eso no descalifica al vino. Pero explica por qué en la Argentina hay botellas que valen unos pocos miles de pesos y otras que superan el millón.

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Cuánto vale y cuánto da

Más que preguntarse cuánto vale un vino, conviene preguntarse cuánto da. Esa es la verdadera relación precio-calidad: la de un vino que entrega más de lo que cuesta. Es un concepto relativo, porque depende de las botellas que estén al lado.

El segmento de vinos accesibles y de consumo diario abarca cerca del 90 por ciento del total comercializado en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un vino puede ser caro para uno y, sin embargo, tener una excelente relación precio-calidad frente a sus pares. Esto puede darse en todos los niveles de precios, ya que el concepto de caro y barato es subjetivo y depende de las posibilidades de cada uno.

La diferencia entre un vino básico y uno de buena calidad suele ser muy evidente. Pero, entre un muy buen vino y uno de los más caros del mercado, la diferencia puede ser sutil y muchas veces tiene más que ver con el estilo, la exclusividad o el potencial de guarda que con el placer inmediato que brinda.

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Además, hay que diferenciar la calidad del gusto personal. Un vino puede ser técnicamente impecable, complejo y longevo y, aun así, no ser el preferido de quien lo toma. Cada ocasión pide un vino distinto.

Un gran tinto de alta gama, concebido para evolucionar durante años, puede resultar demasiado intenso o cerrado para una pizza con amigos o un almuerzo de verano. En cambio, un vino joven, fresco y frutado puede ser el compañero perfecto para ese momento, por más que cueste mucho menos.

Los vinos elaborados sin barricas de roble abaratan los costos de producción y priorizan la expresión de la fruta frente a la madera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vinos más económicos también merecen respeto. Alrededor del 90% de lo que se consume en la Argentina son vinos accesibles, los de todos los días. No tienen que ver con el placer de una experiencia, sino con el placer del hábito, y acompañan la cena después de una larga jornada de trabajo. Deben estar bien logrados. Los que, además, ofrecen fruta, equilibrio y frescura son los que ganan el partido.

Si una marca lleva diez, 20 o 30 años en el mercado, es por algo. Para mantenerse vigente, tuvo que evolucionar al ritmo del consumidor. Por eso, la permanencia es sinónimo de consistencia. Hoy la calidad ya no es un valor agregado, sino una obligación, y eso es una buena noticia para el consumidor.

Las bodegas están elaborando los mejores vinos de la historia en todos los segmentos, y la competencia las obliga a mejorar cada vez más sus vinos de entrada y a ofrecer, en los segmentos medios, vinos que hace 20 años solo se encontraban en la alta gama.

Pero si hay algo que distingue al vino argentino es su diversidad. Hay viñedos en 19 provincias, desde los Valles Calchaquíes, a más de 3.000 metros de altura, hasta la Patagonia y la costa atlántica; decenas de variedades, distintos estilos y una nueva generación de hacedores que no deja de proponer.

Esa diversidad es la mejor herramienta para encontrar buenos vinos sin gastar de más. Una primera clave es elegir el segmento de precio y, dentro de él, la mejor opción posible. En los vinos más accesibles, conviene apostar al prestigio de la etiqueta, a la fama del varietal y a una cosecha reciente.

A medida que sube el precio, se le puede exigir a la botella más información específica sobre el origen de las uvas, la crianza o el hacedor. Los datos de la etiqueta deben ser precisos y no ambiguos, y un vino nunca debe ostentar más allá de sus posibilidades.

Otra clave es animarse a salir de lo conocido. Las marcas más famosas y las variedades de moda suelen tener precios más altos, por la demanda y por el valor de la marca. En cambio, hay regiones menos difundidas, como San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén, Río Negro, Chubut o Jujuy, que ofrecen vinos de gran calidad a precios muchas veces más competitivos.

Las cepas alternativas como Bonarda, Semillón o Criolla amplían las opciones de compra en las franjas intermedias de precios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mismo pasa con las variedades que no están en el centro de la escena, como bonarda, merlot, semillón o torrontés. Incluso ocurre con cepas que antes solo participaban en vinos comunes, como la Criolla o la Pedro Giménez, y que hoy se lucen en blancos y tintos con pretensiones, lo que amplía la oferta en las franjas medias de precios.

También hay que mirar las segundas líneas de las grandes bodegas. Muchas veces, los vinos de entrada o de nivel medio comparten uvas, viñedos y enólogos con los íconos de la casa, pero tienen menos crianza o un estilo más fresco y directo. Suelen ser algunos de los mejores exponentes de la relación precio-calidad del mercado.

Lo mismo sucede con los pequeños productores y los proyectos nuevos, que apuestan a vinos de lugar y necesitan ganarse a los consumidores con lo que hay en la botella. Además, no todo pasa por la madera. Los vinos sin crianza en barrica, o con un paso breve por roble usado, cuestan menos de elaborar y suelen mostrar con más claridad la fruta y el carácter del lugar.

Hoy son tendencia porque los consumidores buscan cada vez más frescura y tomabilidad. Lo mismo ocurre con los blancos, los rosados y los espumosos, que ganaron en calidad y diversidad y ofrecen opciones interesantes en todos los rangos de precios.

Por último, nada mejor que dejarse aconsejar. Un buen sommelier, las propuestas por copa de los restaurantes, las guías especializadas y las degustaciones pueden ahorrar muchas decepciones y abrir la puerta a descubrimientos inesperados.

La orientación de sommeliers y el consumo por copa en restaurantes ayudan al público a descubrir marcas fuera de los circuitos tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta, la información y la prueba son los mejores caminos para dar con esos vinos que llegan a la góndola pidiendo permiso, por falta de pergaminos, pero que encierran algo especial.

El precio es un dato importante, pero no puede ser el único criterio para elegir un vino. Es cierto que el contexto obliga a cuidar cada peso y que muchos consumidores resignan calidad para seguir disfrutando del vino. Pero también es cierto que la caída del consumo no es culpa del vino, sino de la situación económica.

Es de esperar que, si el bolsillo mejora un poco, el vino vuelva a crecer, porque es un lujo cotidiano que muchos quieren volver a darse. Mientras tanto, la Argentina tiene una oferta capaz de responder a esa necesidad sin que eso implique tomar peor.

Entre los vinos más baratos y los más caros hay un universo enorme de etiquetas, estilos y regiones que esperan ser descubiertos. Ahí está la gran oportunidad. Si el vino quiere recuperar a los consumidores que se alejaron, necesita ofrecerles vinos que valgan lo que cuestan y que los hagan volver por más.

Y si los consumidores se animan a probar variedades y regiones nuevas, y a confiar más en su paladar que en la etiqueta del precio, van a descubrir que tomar buen vino no es un lujo reservado a pocos. Al final, el mejor vino no es el más caro, sino el que más se disfruta, en el momento justo y con la compañía indicada.