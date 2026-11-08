De Kim Kardashian a Nicole Kidman: las celebridades llevaron el brillo y la sastrería a una cumbre de estilo en Los Ángeles

La 15.ª edición de la Gala LACMA Art + Film buscó fortalecer la presencia del cine en la programación curatorial del museo angelino (REUTERS/Mario Anzuoni)

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La Gala LACMA Art + Film 2026 convirtió la alfombra roja de Los Ángeles en una pasarela de transparencias, sastrería y brillo. Las celebridades llegaron a La 15.ª edición del evento en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) con vestidos de lentejuelas, espaldas descubiertas, volúmenes de tul y referencias de archivo que definieron la conversación de moda de la noche.

La creatividad de Gucci tuvo una presencia central con diseños de la nueva etapa de Demna. La cita anual reúne a referentes del arte, el cine, la música y la moda para respaldar la misión de LACMA.

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En particular, la gala busca fortalecer la presencia del cine en la programación curatorial del museo, además de contribuir a sus exposiciones, adquisiciones y proyectos educativos.

Todos los looks de las celebridades

Kim Kardashian

Kim Kardashian eligió un vestido largo de Gucci en tono borgoña con cuello alto y espalda descubierta (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kim Kardashian eligió un vestido largo de Gucci en tono borgoña, cubierto de lentejuelas y ajustado al cuerpo. La prenda combinó una parte superior de cuello alto y mangas largas con aberturas laterales y una espalda descubierta que modificó por completo el perfil sobrio de frente.

El contraste entre cobertura y exposición definió el diseño: una fórmula que Kardashian ha convertido en parte de su repertorio de alfombra roja. Completó el conjunto con una manicura a tono, cabello suelto con textura y maquillaje de ojos ahumados.

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Nicole Kidman

Nicole Kidman vistió un diseño de Chanel que remite a la escultura de Edgar Degas sobre una bailarina (REUTERS/Mario Anzuoni)

Nicole Kidman apareció con un diseño de Chanel que vinculó la alfombra roja con el universo del arte. El conjunto incluyó un cuerpo de manga larga en dorado apagado y una falda amplia de tul marfil, armada en capas y con paneles oscuros que daban una apariencia envejecida a la prenda.

El vestido pertenece a la colección primavera 2027 de Chanel diseñada por Matthieu Blazy y remite a La pequeña bailarina de catorce años, la escultura que Edgar Degas presentó en 1881. La elección dialogó de forma directa con la identidad del evento, centrado en el cruce entre cine y artes visuales.

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Kylie Jenner

Kylie Jenner apostó por un vestido de Ashi Studio con cuello halter y estampado animal con apariencia de ciervo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kylie Jenner se desmarcó del predominio de las lentejuelas con un vestido de Ashi Studio de cuello halter y estampado animal. La tela, de apariencia similar a la de un ciervo, recorrió la silueta ceñida y se prolongó en un adorno de gran tamaño en la espalda.

La propuesta llevó el estampado animal a un código de gala y evitó tratarlo como un detalle accesorio. En una noche marcada por los tonos metálicos, negros y burdeos, la empresaria optó por una superficie gráfica que sostuvo por sí sola el conjunto.

Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy lució una pieza de archivo de Pierre Cardin compuesta por un vestido lencero y un abrigo de organza (REUTERS/Mario Anzuoni)

Anya Taylor-Joy, asesorada por Law Roach, llevó una pieza de archivo de Pierre Cardin. El look se compuso de un vestido lencero plateado y blanco, bordado, acompañado por un abrigo de noche de organza con volados.

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La actriz eligió una construcción ligera, alejada de la rigidez habitual de los vestidos de alfombra roja. El efecto metálico del vestido y el volumen transparente del abrigo propusieron una lectura de la sastrería de noche desde el archivo, con una silueta que alternó entre lencería, abrigo y vestido de ceremonia.

Rosie Huntington-Whiteley

Rosie Huntington-Whiteley llevó un vestido negro de Gucci de espalda abierta y abertura posterior (REUTERS/Mario Anzuoni)

Rosie Huntington-Whiteley posó uno de los estilismos más reveladores de la noche con un vestido negro de Gucci de espalda completamente abierta.

La pieza, de líneas limpias y caída ceñida, trasladó el punto de atención hacia la parte posterior gracias a una abertura elevada. El diseño dejó de lado los bordados y los excesos ornamentales para sostenerse en el corte.

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Sienna Miller

Sienna Miller actualizó el vestido corto de fiesta con un diseño plateado de Gucci (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sienna Miller llevó un vestido corto plateado de Gucci, una alternativa a las faldas largas que dominaron la velada. La elección recuperó la fórmula del little silver dress, una versión metalizada del clásico vestido negro corto, con una silueta pensada para reflejar la luz de la alfombra roja.

El plateado funcionó como uno de los tonos centrales de la noche, junto con el borgoña y el blanco. En lugar de construir un estilismo de volumen, Miller apostó por una prenda breve y de brillo uniforme que puso el foco en la textura.

Viola Davis

Viola Davis se inclinó por un vestido marfil de un solo hombro firmado por Gucci (REUTERS/Mario Anzuoni)

Viola Davis asistió con un vestido de Gucci en marfil de un solo hombro y acabado brillante. La asimetría definió el diseño, que se apartó de los cortes simétricos y de los escotes convencionales para concentrar el volumen visual en uno de los lados del cuerpo. El vestido sumó una lectura más sobria del brillo, sin transparencias ni recortes pronunciados.

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Julia Garner

Julia Garner optó por una estructura rígida con un vestido negro de tafetán de Loewe y joyas de Lisa Eisner (REUTERS/Mario Anzuoni)

Julia Garner optó por una dirección distinta con un vestido negro de tafetán de Loewe, de construcción escultórica. La prenda trabajó el volumen mediante una estructura rígida y una textura mate, en contraste con las telas brillantes que predominaron durante la gala.

La actriz combinó el vestido con pendientes de gran tamaño de Lisa Eisner. Frente a la presencia extendida de Gucci, su estilismo ofreció una alternativa basada en la forma y el trabajo de la tela, con un enfoque más cercano a la escultura que al efecto metálico.

Salma Hayek

Salma Hayek Pinault llevó un vestido rojo ajustado de Gucci con escote off the shoulder (REUTERS/Mario Anzuoni)

Salma Hayek Pinault eligió un vestido rojo de Gucci de silueta ajustada y escote off the shoulder. El color intenso y el acabado brillante la ubicaron entre las invitadas que llevaron el rojo como una de las apuestas de impacto de la noche.

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La actriz complementó el diseño con joyas de Boucheron, en sintonía con una alfombra roja en la que Gucci concentró varios de los looks más visibles.

Sofía Carson

Sofía Carson combinó un diseño de Francesco Scognamiglio con joyas de Chopard (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sofía Carson recurrió a un diseño de Francesco Scognamiglio y joyas de Chopard. La elección sumó una firma italiana distinta al amplio despliegue de Gucci y llevó la atención hacia el trabajo de accesorios, un componente central en los estilismos de gala.

La actriz se integró a la tendencia de looks de noche con construcciones de alto impacto, donde el vestido y la joyería funcionan como un conjunto.

Odessa A’zion

Odessa A’zion destacó con un vestido largo carmesí de Charles & Ron x Maison Privée (REUTERS/Mario Anzuoni)

Odessa A’zion llevó un vestido largo carmesí de Charles & Ron x Maison Privée. El tono rojo profundo se alejó de los metalizados y los neutros de otras invitadas, pero mantuvo el carácter formal de la velada mediante una silueta de largo completo.

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Andrew Garfield

Andrew Garfield llevó un conjunto formal negro de Gucci con un prendedor floral de color en la solapa (REUTERS/Mario Anzuoni)

Andrew Garfield apostó por la sastrería de Gucci con un conjunto formal negro. El actor añadió un prendedor floral de color en la solapa, un detalle que interrumpió la monocromía y aportó contraste al estilismo.

La elección mantuvo los códigos clásicos del esmoquin, aunque el accesorio acercó el look a una impronta más expresiva.

Paris Hilton

Paris Hilton combinó un vestido verde marmóreo de Jenny Packham con guantes de ópera cubiertos de lentejuelas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Paris Hilton eligió un vestido maxi de Jenny Packham en verde marmóreo, bordado con lentejuelas y piedras blancas. El modelo sin mangas llevó el brillo hacia una paleta más suave que el plateado y el dorado predominantes en otros looks.

Hilton completó el conjunto con guantes de ópera transparentes, cubiertos de lentejuelas, que extendieron el efecto luminoso del vestido.