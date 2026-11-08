El actor Adam DeVine, a los 43: el método con el que transformó su rutina física sin dietas restrictivas

Adam DeVine adoptó una rutina física enfocada en la constancia y el control de excesos tras cumplir 43 años (REUTERS/Kylie Cooper)

Guardar

El actor y comediante estadounidense Adam DeVine, que cumplió este sábado 43 años, mantiene una rutina física y alimentaria enfocada en la constancia, el control de los excesos y la vida familiar fuera de los rodajes.

Conocido por Workaholics, la saga Pitch Perfect y su papel de Kelvin Gemstone en The Righteous Gemstones, el intérprete modificó sus hábitos de entrenamiento al llegar a las cuatro décadas.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera combinó la actuación con la escritura, la producción y la comedia, un ritmo que implica temporadas extensas de grabaciones, viajes y cambios de horarios. En ese contexto, el actor ha contado que dejó atrás los planes de ejercicio más intensos para adoptar un esquema que pueda mantener en el tiempo.

El actor es conocido por sus papeles en Workaholics, Pitch Perfect y como Kelvin Gemstone en The Righteous Gemstones (REUTERS/Mario Anzuoni)

DeVine cambió el entrenamiento extremo por fuerza y progresión

Durante una entrevista publicada por GQ, explicó que antes practicaba CrossFit todos los días de la semana y andaba con frecuencia en bicicleta. Aquella dinámica le daba margen para comer con menos restricciones, pero dejó de resultarle sostenible con el paso de los años.

PUBLICIDAD

El actor dijo que su cuerpo ya no tolera la misma carga de actividad física que cuando era más joven. Su método actual se apoya en ejercicios de fuerza lentos y controlados, con una progresión gradual en el tiempo, además de una mayor atención a la alimentación.

Para él, el objetivo pasó de compensar comidas o celebraciones con sesiones exigentes a construir una práctica regular.

DeVine modificó sus hábitos de entrenamiento intenso por un método basado en ejercicios de fuerza progresivos y controlados (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ahora solo levanto pesas, de forma lenta y controlada, con progresión en el tiempo, y vigilo lo que como”, señaló DeVine. En esa misma conversación sostuvo que el cambio le había dado mejores resultados que sus etapas anteriores de entrenamiento intenso.

PUBLICIDAD

La revisión de sus hábitos coincide con una etapa de mayor estabilidad personal. DeVine está casado con la actriz Chloe Bridges y ambos son padres de Beau, nacido en febrero de 2024.

La paternidad, según contó, modificó su manera de organizar el tiempo y de pensar la salud. El gimnasio sigue presente, aunque ya no ocupa el lugar de prioridad absoluta frente a las horas que busca compartir con su hijo.

Registrar las comidas se convirtió en una herramienta para controlar porciones

La alimentación es otra pieza central de la rutina que DeVine describe. Tras notar que había aumentado de peso durante el embarazo de su esposa, comenzó a registrar sus comidas en una aplicación. El sistema le permitió identificar que, aunque elegía alimentos que consideraba saludables, las cantidades superaban sus necesidades diarias.

PUBLICIDAD

Registrar las comidas en una aplicación le permitió a DeVine ajustar porciones y conocer el aporte de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor explicó que el registro le sirve para conocer calorías, proteínas, carbohidratos y grasas, y para tomar decisiones pequeñas en vez de restringir grupos enteros de alimentos.

Entre los ejemplos que dio, mencionó prescindir del queso en una hamburguesa o reducir el aderezo de una ensalada. El foco está en las porciones y no en una prohibición total de comidas. El propio actor no plantea su método como una dieta universal, sino como una manera de tener más información sobre lo que consume.

En su menú cotidiano aparecen alimentos ricos en proteínas y preparaciones sencillas. Mencionó el salmón y el pollo asado como opciones frecuentes, además de utilizar el pollo sobrante en tortillas bajas en carbohidratos. La idea, según relató, es facilitar las comidas de la semana sin convertir la alimentación en una tarea compleja.

PUBLICIDAD

El foco de su alimentación está en la elección de proteínas magras como salmón y pollo, con preparaciones sencillas y funcionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equilibrio reemplazó la lógica de premiar el esfuerzo físico con excesos

Uno de los cambios más claros en el discurso de Adam DeVine tiene que ver con su relación con las comidas consideradas menos saludables. El intérprete no afirma que haya eliminado hamburguesas, pizza, cerveza o helado de su vida. Lo que dejó atrás es la idea de que una semana de ejercicio habilita automáticamente los excesos durante el fin de semana.

Durante las filmaciones de The Righteous Gemstones, el actor integraba rutinas HIIT y ciclismo, aunque reconoció menos control sobre la dieta (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la entrevista con GQ, ejemplificó esa diferencia con una salida: en lugar de consumir varias porciones de pizza y varias cervezas, propone moderar las cantidades y retomar la rutina habitual al día siguiente. La consistencia, más que la perfección, es el principio que resume su actual enfoque.

PUBLICIDAD

Este cambio contrasta con el entrenamiento que sostuvo durante la segunda temporada de The Righteous Gemstones. Además, DeVine explicó a Men’s Health que aprovechaba los días libres de grabación en Charleston para andar en bicicleta y hacer rutinas de intervalos de alta intensidad, conocidas como HIIT, junto a su compañero Tony Cavalero.

En ese momento reconoció que no mantenía el mismo control sobre la dieta, en parte por la oferta gastronómica de la ciudad.