Por qué la revista Vogue eligió al papa León XIV como una de las personalidades mejor vestidas del mundo

La revista Vogue incluyó al papa León XIV entre las 55 personalidades mejor vestidas de 2025 (REUTERS/Remo Casilli)

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El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina. Se trata de un pontífice que ya fue observado por la moda. Su elección entre las personalidades mejor vestidas del mundo por Vogue volvió a poner el foco en un estilo que recupera la sastrería papal, los bordados y los símbolos litúrgicos.

La revista incluyó al pontífice entre las 55 figuras mejor vestidas de 2025. “Conocido por romper con los gustos modestos de su predecesor, el papa Francisco, pero conservar a su sastre y mantener el legado papal de vestimentas litúrgicas de corte impecable. Además, por invitar a leyendas del cine como Monica Bellucci y Cate Blanchett al Vaticano en un intento por modernizar la imagen de la Iglesia (y, sí, satisfacer sus propias cinéfilas)”, escribieron en Vogue.

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El pontífice lució una capa de satén rojo y una estola bordada en su primera aparición pública en la Basílica de San Pedro (REUTERS/Dilara Senkaya/Pool)

El motivo está en la construcción de cada aparición pública. León XIV elige piezas que responden a la tradición de la Iglesia, pero que también tienen una lectura visual definida: sotanas en tonos claros, capas rojas, estolas bordadas, detalles dorados y accesorios seleccionados para cada ceremonia.

El sastre puntano Tomás Valentín Gómez bordó las prendas litúrgicas que el pontífice viste durante su agenda en Argentina

Su primera aparición desde la logia central de la Basílica de San Pedro condensó esas claves. Eligió una capa de satén rojo y una estola color vino con bordados dorados, acompañadas por una cruz suspendida de un cordón de seda dorado. La combinación remitió a la indumentaria ceremonial vaticana y concentró la atención en las texturas, los tonos y el trabajo artesanal de cada pieza.

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Las estolas, las capas y las sotanas no son accesorios elegidos al azar. Cada una responde a la jerarquía de una ceremonia, al tiempo litúrgico y a tradiciones que definen el protocolo católico.

El diseñador romano Filippo Sorcinelli confecciona vestiduras papales para León XIV tras vestir a Benedicto XVI y Francisco.

La tradición artesanal sigue detrás de cada vestidura papal

La estética papal depende de talleres y especialistas que sostienen técnicas de bordado, corte y confección vinculadas a la tradición eclesiástica. Entre ellos se encuentra el diseñador romano Filippo Sorcinelli, responsable de prendas utilizadas por Benedicto XVI, Francisco y León XIV.

El rojo, el dorado y los tonos claros organizan la indumentaria de León XIV según el protocolo y el calendario litúrgico. (EFE/EPA/ANGELO CARCONI)

Para la agenda argentina, el sastre puntano Tomás Valentín Gómez fue elegido para bordar las vestiduras que usará el papa durante su estadía. Su trabajo ya había sido utilizado por León XIV en septiembre, durante una misa en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia.

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La agenda del papa incluye misas, encuentros y una visita a Luján

El pontífice arribó este domingo al Aeroparque Jorge Newbery desde Montevideo en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. El presidente Javier Milei lo recibió al pie de la aeronave junto a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, durante la ceremonia protocolar que incluyó la interpretación del himno nacional.

El avión elegido para sus traslados internos fue un Boeing 737 MAX 8 con una identidad visual especial: escudo papal, la inscripción “Pontifex Maximus” y el lema “In Illo Uno Unum”. En el interior, una imagen de la Virgen de Luján y los cabezales personalizados extendieron la estética del viaje a los detalles de cabina.

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El presidente Javier Milei recibió a León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery tras su arribo desde Montevideo. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El lunes, la agenda continuará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y por la tarde participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. La jornada prevé además una reunión con referentes de distintas tradiciones religiosas y vísperas con el episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

El martes viajará a Córdoba, donde oficiará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con integrantes de la comunidad religiosa. De regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

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La visita concluirá el miércoles con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después de la ceremonia de despedida en Ezeiza, el pontífice partirá hacia Lima, Perú.