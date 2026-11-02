Por qué cuesta tanto elegir qué cenar y cómo reducir la fatiga decisional

La organización de las comidas puede adaptarse al ritmo y las necesidades de cada hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Decidir la cena al final de la jornada puede convertirse en una fuente cotidiana de fatiga decisional. El cansancio, tiempo disponible y expectativas sobre una comida saludable y variada se acumulan justo cuando queda menos energía para elegir.

La nutricionista registrada Amy Davis explicó a Real Simple, sitio especializado en tareas domesticas, que sobre la cena suele recaer una presión adicional: que resulte atractiva, sabrosa y distinta de las comidas previas.

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A eso se suman las exigencias de preparación y la necesidad de resolver una tarea que se repite cada noche. La psicoterapeuta asociada Aveen Hallissey destacó que esta responsabilidad puede convertirse en una carga adicional dentro de la organización cotidiana del hogar.

Resolver la alimentación cotidiana requiere tiempo, recursos y decisiones que se acumulan a lo largo del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación semanal puede ampliar la cantidad de decisiones

Organizar las comidas con anticipación puede aliviar algunas jornadas, pero también implica anticipar preferencias que cambian. Davis calculó que planificar desayunos, almuerzos y cenas para una semana supone pensar en 21 comidas. La dificultad aumenta si se consideran el presupuesto, necesidades de salud y gusto de cada integrante del hogar.

La especialista en psicología de la alimentación Jenny Eden Berk advirtió, en declaraciones recogidas por el medio, que puede aparecer una tensión entre lo que una persona cree que debería comer y aquello que desea comer. Esa diferencia puede llevar a postergar la elección o a optar por alternativas de bajo esfuerzo.

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Revisar los ingredientes disponibles antes de cocinar puede reducir la carga de decidir el menú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar la cocina antes de comprar ayuda a reducir opciones y desperdicios

Mirar primero la heladera, despensa y congelador permite que los alimentos ya disponibles definan el menú; esta medida acota la búsqueda y evita compras duplicadas. También puede dar salida a ingredientes próximos a vencer o a sobras que aún pueden utilizarse de manera segura.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aconseja comprobar qué hay en casa, planificar y elaborar una lista antes de comprar. Según su guía para reducir el desperdicio de alimentos, una planificación ajustada puede ahorrar tiempo al decidir qué comer y reducir gastos domésticos.

El problema trasciende la economía familiar. El Informe de Alimentos 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimó que en 2022 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos en el mundo. Los hogares representaron 631 millones de toneladas, el 60% del total.

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Las comidas habituales y de preparación simple pueden ser una alternativa en jornadas de poco tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las decisiones se simplifican con reglas repetibles y ayuda compartida

Para las noches de menor disponibilidad, las profesionales consultadas propusieron bajar la exigencia y tener alternativas simples. Hallissey mencionó combinaciones como huevos con pan o cereal como posibilidades puntuales.

Por su parte, Davis sugirió recurrir a componentes ya listos y cambiar condimentos o acompañamientos para evitar una preparación extensa.

Algunas reglas pueden reducir el número de elecciones diarias:

Armar una lista breve de comidas conocidas que resulten satisfactorias.

Reservar recetas nuevas para días con más tiempo y energía.

Separar las cenas según tres niveles de esfuerzo: bajo, medio y alto.

Pedir a otra persona del hogar que elija entre dos opciones concretas.

Organizar opciones según el nivel de energía ayuda a resolver la alimentación diaria con menos presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Berk propuso distinguir entre días de energía baja, intermedia y alta, con preparaciones acordes a cada situación. Este sistema permite dejar las recetas más elaboradas para los momentos en que existe mayor margen para cocinar.

Repetir platos que ya funcionan también puede proteger la energía destinada a otras decisiones. Davis citó como ejemplos una frittata de brócoli y queso, una ensalada de garbanzos con pollo y salmón con hongos y quinoa.

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