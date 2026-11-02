Tendencias

Por qué cuesta tanto elegir qué cenar y cómo reducir la fatiga decisional

Al final del día, el cansancio mental, las obligaciones cotidianas y las expectativas sobre una alimentación equilibrada pueden volver más difícil organizar la comida nocturna

Ilustración en acuarela de una mujer parada frente a un refrigerador abierto con alimentos sobre una mesada y un comedor al fondo.
La organización de las comidas puede adaptarse al ritmo y las necesidades de cada hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Decidir la cena al final de la jornada puede convertirse en una fuente cotidiana de fatiga decisional. El cansancio, tiempo disponible y expectativas sobre una comida saludable y variada se acumulan justo cuando queda menos energía para elegir.

La nutricionista registrada Amy Davis explicó a Real Simple, sitio especializado en tareas domesticas, que sobre la cena suele recaer una presión adicional: que resulte atractiva, sabrosa y distinta de las comidas previas.

PUBLICIDAD

A eso se suman las exigencias de preparación y la necesidad de resolver una tarea que se repite cada noche. La psicoterapeuta asociada Aveen Hallissey destacó que esta responsabilidad puede convertirse en una carga adicional dentro de la organización cotidiana del hogar.

Infografía con una mujer en la cocina, un dato de 631 millones de toneladas y seis tarjetas ilustradas con recomendaciones sobre la cena.
Resolver la alimentación cotidiana requiere tiempo, recursos y decisiones que se acumulan a lo largo del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La planificación semanal puede ampliar la cantidad de decisiones

Organizar las comidas con anticipación puede aliviar algunas jornadas, pero también implica anticipar preferencias que cambian. Davis calculó que planificar desayunos, almuerzos y cenas para una semana supone pensar en 21 comidas. La dificultad aumenta si se consideran el presupuesto, necesidades de salud y gusto de cada integrante del hogar.

La especialista en psicología de la alimentación Jenny Eden Berk advirtió, en declaraciones recogidas por el medio, que puede aparecer una tensión entre lo que una persona cree que debería comer y aquello que desea comer. Esa diferencia puede llevar a postergar la elección o a optar por alternativas de bajo esfuerzo.

PUBLICIDAD

Una mujer con delantal cocina en una cazuela de barro junto a cuencos con garbanzos, zanahorias cortadas y hortalizas sobre la encimera.
Revisar los ingredientes disponibles antes de cocinar puede reducir la carga de decidir el menú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar la cocina antes de comprar ayuda a reducir opciones y desperdicios

Mirar primero la heladera, despensa y congelador permite que los alimentos ya disponibles definan el menú; esta medida acota la búsqueda y evita compras duplicadas. También puede dar salida a ingredientes próximos a vencer o a sobras que aún pueden utilizarse de manera segura.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) aconseja comprobar qué hay en casa, planificar y elaborar una lista antes de comprar. Según su guía para reducir el desperdicio de alimentos, una planificación ajustada puede ahorrar tiempo al decidir qué comer y reducir gastos domésticos.

El problema trasciende la economía familiar. El Informe de Alimentos 2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estimó que en 2022 se desperdiciaron 1.050 millones de toneladas de alimentos en el mundo. Los hogares representaron 631 millones de toneladas, el 60% del total.

Un hombre, una mujer, una niña y un niño sentados a una mesa de madera con platos de comida, una ensaladera, pan y bebidas en una cocina.
Las comidas habituales y de preparación simple pueden ser una alternativa en jornadas de poco tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las decisiones se simplifican con reglas repetibles y ayuda compartida

Para las noches de menor disponibilidad, las profesionales consultadas propusieron bajar la exigencia y tener alternativas simples. Hallissey mencionó combinaciones como huevos con pan o cereal como posibilidades puntuales.

Por su parte, Davis sugirió recurrir a componentes ya listos y cambiar condimentos o acompañamientos para evitar una preparación extensa.

Algunas reglas pueden reducir el número de elecciones diarias:

  • Armar una lista breve de comidas conocidas que resulten satisfactorias.
  • Reservar recetas nuevas para días con más tiempo y energía.
  • Separar las cenas según tres niveles de esfuerzo: bajo, medio y alto.
  • Pedir a otra persona del hogar que elija entre dos opciones concretas.
Una mujer con delantal revuelve una olla humeante en la estufa mientras un hombre sonriente pone la mesa del comedor, ambos en una cocina luminosa.
Organizar opciones según el nivel de energía ayuda a resolver la alimentación diaria con menos presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Berk propuso distinguir entre días de energía baja, intermedia y alta, con preparaciones acordes a cada situación. Este sistema permite dejar las recetas más elaboradas para los momentos en que existe mayor margen para cocinar.

Repetir platos que ya funcionan también puede proteger la energía destinada a otras decisiones. Davis citó como ejemplos una frittata de brócoli y queso, una ensalada de garbanzos con pollo y salmón con hongos y quinoa.

Temas Relacionados

PlanificaciónAlimentación saludableResiduosCenaCocinarSaludableNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

5 claves para organizar las compras y evitar que se acumule comida

El desperdicio doméstico puede reducirse con listas precisas, porciones adecuadas, rotación de productos y un mejor uso de la heladera y el freezer

5 claves para organizar las compras y evitar que se acumule comida

El método coreano para lavar el cabello: cómo aplicarlo y qué recomiendan los dermatólogos

La propuesta se basa en retirar sebo y residuos con movimientos suaves, seguido de un enjuague completo y un secado que limite el daño

El método coreano para lavar el cabello: cómo aplicarlo y qué recomiendan los dermatólogos

Siete superficies y objetos que pueden dañarse si se limpian con vinagre

Su acidez resulta útil contra los depósitos minerales, pero puede opacar acabados, corroer componentes y afectar el funcionamiento de algunos equipos domésticos

Siete superficies y objetos que pueden dañarse si se limpian con vinagre

Por qué las sentadillas son un ejercicio completo y cómo las series breves pueden mejorar la fuerza muscular

Un pequeño ensayo evaluó una forma distinta de entrenar cuando el tiempo no alcanza y planteó qué lugar pueden tener las pausas en una rutina de fuerza

Por qué las sentadillas son un ejercicio completo y cómo las series breves pueden mejorar la fuerza muscular

El corte de cabello que define el perfil y suaviza las facciones: cuál es y cómo lucirlo

La fusión entre el pixie y el bob despeja la nuca mientras mantiene volumen y mechones hacia adelante. Una guía con diez alternativas para adaptar esta propuesta a texturas lacias, onduladas o con rulos sin perder horas frente al espejo

El corte de cabello que define el perfil y suaviza las facciones: cuál es y cómo lucirlo

DEPORTES

Lali Esquivel y la decisión de finalizar su ciclo en Gimnasia, junto al recuerdo imborrable de Maradona: “Nunca imaginé cerrar mi etapa así”

Lali Esquivel y la decisión de finalizar su ciclo en Gimnasia, junto al recuerdo imborrable de Maradona: “Nunca imaginé cerrar mi etapa así”

Las reacciones del público, los gestos de Riquelme y la intimidad del vestuario: lo que no se vio del caliente Superclásico entre Boca y River

“Ellos no atacaron nunca”, “nuestro arquero tuvo el partido más tranquilo” y otras 7 frases de Riquelme tras el triunfo de Boca ante River

Por qué Colapinto fue penalizado con 10 segundos y quedó sin puntos en el Gran Premio de México

“Sólido”: el intercambio vía radio entre Colapinto y su ingeniero tras su actuación en México y cómo se enteró del triunfo de Boca

TELESHOW

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

El vestido minimalista de boda que eligió Lali Espósito para su casamiento: las imágenes del look que es sensación

Marta Fort mandó al frente a Nazareno Casero: “Nos tiroteamos”

Valentín Yankelevich logró su primera victoria en el TC2000 y se la dedicó a su mamá Romina Yan: “Es nuestro momento”

Madame Papín habló de las secuelas del accidente que sufrió: “No tengo olfato, no tengo gusto y perdí un oído”

El elegante look de Patricio Espósito, el hermano de Lali, para el casamiento de la cantante

INFOBAE AMÉRICA

El mito vikingo del fin del mundo pudo nacer de una catástrofe climática real que mató a la mitad de Escandinavia

El mito vikingo del fin del mundo pudo nacer de una catástrofe climática real que mató a la mitad de Escandinavia

Francia afronta una nueva semana de tensión social ante la amenaza de nuevos bloqueos estudiantiles en escuelas y universidades

El petróleo cae ante las expectativas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente tras las negociaciones entre Irán y Qatar

Rusia denunció un ciberataque contra su aplicación de alertas de emergencia tras un hackeo similar en el sistema antiaéreo de Ucrania

Un presidente novato, protección estadounidense, la CIA... mi novela más al ras de la actualidad