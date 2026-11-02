El corte de cabello que define el perfil y suaviza las facciones: cuál es y cómo lucirlo

El corte bixie fusiona las capas del pixie con la longitud del bob tras una evaluación previa de la textura y la densidad capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay cortes que me encantan porque permiten crear una imagen con personalidad y, al mismo tiempo, adaptarse a distintas formas de llevar el cabello. El bixie es uno de ellos: combina la frescura y las capas del pixie con parte del largo y la suavidad del bob. Esa mezcla permite trabajar sobre cabellos lacios, ondulados o rizados, ajustando las proporciones a cada persona.

Después de trabajar con el cabello y la imagen, siempre insisto en algo: un buen corte empieza con un buen diagnóstico. Antes de elegir cuánto vamos a cortar, observo la textura, la densidad, los remolinos, el nacimiento del cabello y el tiempo que esa persona quiere dedicarle al peinado.

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En el bixie, esos detalles son fundamentales. Una nuca más corta puede estilizar el perfil; un frente más largo permite cambiar la dirección del peinado; unas capas bien ubicadas ayudan a distribuir el volumen.

Estas diez versiones son formas de adaptar esa misma familia de cortes. Sus nombres pueden variar entre salones, por eso recomiendo acompañar la consulta con fotografías y conversar sobre qué nos gusta de cada imagen.

1. Bixie clásico: suave y equilibrado

Bixie clásico: capas suaves y una nuca apenas más corta para equilibrar el volumen y conservar movimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es la versión más equilibrada entre el pixie y el bob. Lleva la nuca ligeramente más corta, capas conectadas y suficiente longitud en la parte superior y los laterales para conservar movimiento. El contorno resulta suave, sin contrastes demasiado marcados.

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A quién se lo recomiendo: a quienes quieren probar un corte corto con posibilidades de peinado. Funciona especialmente bien en cabellos lacios u ondulados de densidad media. En rostros ovalados ofrece mucha libertad; en los cuadrados, un contorno suave puede acompañar las facciones sin acentuarlas.

Cómo peinarlo: con el cabello húmedo, dirijo las raíces con los dedos y después utilizo un cepillo pequeño para acomodar las puntas. Busco una caída natural, sin inflar todo el contorno.

Productos y mantenimiento: recomiendo el spray de protección para el cabello contra el calor de Rocco Donna Professional antes del secador y una cantidad pequeña de crema de estilizado anti-frizz si hace falta controlar la superficie. Para conservar el equilibrio, suelo sugerir un retoque cada seis a ocho semanas.

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2. Bixie largo o long bixie: una transición con movimiento

La versión del bixie largo conserva mechones hacia la mandíbula para facilitar la transición de las melenas hacia el cabello corto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conserva más longitud alrededor de las orejas y hacia el rostro, mientras la nuca mantiene una estructura más compacta. Se acerca visualmente al bob, aunque las capas superiores le aportan la ligereza del bixie.

A quién se lo recomiendo: a quienes vienen de una melena y prefieren avanzar gradualmente hacia el cabello corto. En rostros redondos, los mechones delanteros que se prolongan hacia la mandíbula pueden crear una impresión más alargada. En cabellos finos, conviene conservar suficiente peso en el perímetro.

Cómo peinarlo: secar los laterales hacia abajo y orientar el frente en diagonal. También se puede llevar un lado detrás de la oreja para destacar los pómulos.

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Productos y mantenimiento: el protector térmico es la base cuando utilizamos calor. Para terminar, distribuyo una mínima cantidad de Suero Radiante para el Cabello en las puntas. El ajuste suele hacerse cada siete a nueve semanas, según el crecimiento y la forma elegida.

3. Bixie corto: mayor definición en nuca y laterales

Bixie corto: nuca y laterales definidos, con mayor longitud en la parte superior para cambiar el peinado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí nos acercamos más al pixie. La nuca y los laterales se trabajan más cortos, mientras la zona superior conserva longitud para crear dirección y movimiento. Su diferencia está en el contraste entre una base corta y una parte alta más flexible.

A quién se lo recomiendo: a quienes disfrutan de una imagen definida y quieren despejar el cuello. En rostros redondos puedo dejar un poco más de altura arriba; en los alargados, prefiero mantener el volumen más equilibrado hacia los lados.

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Cómo peinarlo: secar primero la nuca y después acomodar la parte superior con los dedos, llevando los mechones hacia adelante, hacia un costado o ligeramente hacia atrás.

Productos y mantenimiento: utilizo muy poca crema de estilizado anti frizz para ordenar sin apelmazar. Si el cabello necesita elevación, un spray ayuda a preparar el secado.

4. Bixie asimétrico: el frente marca la diferencia

El diseño del bixie asimétrico establece una diferencia deliberada de longitud entre ambos lados para modificar la línea de la mandíbula (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su característica principal es una diferencia de longitud deliberada entre ambos lados. Puede ser sutil, con un frente diagonal, o más marcada, dejando un lateral más largo.

A quién se lo recomiendo: a quienes buscan un diseño con personalidad. La diagonal puede aportar una sensación de longitud en rostros redondos y romper visualmente la horizontalidad de una mandíbula marcada. Antes de hacerlo, reviso los remolinos y la dirección natural del cabello.

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Cómo peinarlo: definir la raya y secar el sector más largo siguiendo su caída. Si buscamos un acabado pulido, trabajamos con cepillo y boquilla, orientando el aire desde la raíz hacia las puntas.

Productos y mantenimiento: protector térmico antes del secado y unas gotas de Suero Radiante al finalizar, concentradas en el lateral largo. Recomiendo revisar la forma cada cinco a siete semanas para conservar la intención del diseño.

5. Bixie con flequillo cortina: un marco abierto para el rostro

El mantenimiento del flequillo en el corte bixie requiere retoques específicos entre cada tres y cinco semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protagonista es un flequillo que se abre en el centro o ligeramente hacia un costado y se conecta con los laterales. Aporta movimiento alrededor de los ojos y los pómulos.

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A quién se lo recomiendo: a quienes quieren enmarcar el rostro con un flequillo flexible. En frentes amplias permite regular cuánto se muestra; en rostros cuadrados, sus extremos suaves pueden acompañar la mandíbula. Si hay un remolino frontal fuerte, hay que evaluar su viabilidad.

Cómo peinarlo: trabajar el flequillo cuando todavía está húmedo. Primero lo muevo suavemente hacia ambos lados para acomodar la raíz y luego dirijo las puntas hacia afuera con un cepillo pequeño.

Productos y mantenimiento: protector térmico y, si necesita cuerpo, una aplicación moderada de Spray para Volumen desde la Raíz VoluteX. El flequillo puede necesitar un ajuste cada tres a cinco semanas, aunque el resto del corte conserve su forma por más tiempo.

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6. Bixie con flequillo recto: una propuesta más gráfica

Una mujer porta un corte de cabello estilo bixie con flequillo recto en una galería de arte (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia del anterior, el flequillo crea una línea más definida sobre la frente. Puede ser compacto o ligeramente liviano, según la cantidad de cabello y el efecto deseado.

A quién se lo recomiendo: a quienes buscan destacar la mirada. En rostros alargados, una línea horizontal puede ayudar a equilibrar visualmente las proporciones. En cabellos de poca densidad, evito tomar una sección demasiado profunda que reste cantidad a los laterales.

Cómo peinarlo: secar el flequillo de lado a lado con un cepillo plano y terminar hacia abajo. Lo importante es controlar la raíz sin darle una forma excesivamente redondeada.

Productos y mantenimiento: protector térmico y una cantidad mínima de crema anti frizz, evitando saturar el nacimiento. El flequillo suele requerir retoques cada tres a cuatro semanas para mantener su longitud y no molestar sobre los ojos.

7. Bixie shaggy: capas y textura descontracturada

El estilo bixie shaggy redistribuye el peso del cabello con capas visibles y puntas desconectadas para ondas naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presenta capas más visibles, mechones separados y un acabado de movimiento libre. Puede acompañarse con un flequillo irregular y pequeñas desconexiones que le dan carácter.

A quién se lo recomiendo: a quienes tienen ondas naturales y disfrutan de una imagen relajada. En cabellos de densidad media o alta permite redistribuir el peso. Si el cabello es muy fino o frágil, modero el desfilado para conservar cuerpo.

Cómo peinarlo: aplicar el producto sobre el cabello húmedo, apretar los mechones con las manos y dejar secar al aire o utilizar un difusor con poco flujo. Después, separar algunas puntas con los dedos.

Productos y mantenimiento: para ondas, recomiendo una pequeña cantidad de crema de definición para rizos. Si necesitamos más control, podemos sumar un poco de gel para rizos textura y control. El retoque suele realizarse cada seis a ocho semanas.

8. Bixie ondulado: curvas suaves y capas conectadas

Bixie ondulado: un corte que acompaña las ondas naturales con capas conectadas y un contorno suave (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta versión busco acompañar las ondas con una silueta más continua que la del shaggy. Las capas se conectan para que el cabello conserve movimiento y el contorno se vea suave.

A quién se lo recomiendo: a quienes tienen ondas y quieren aprovecharlas sin depender de un brushing o cepillado. En rostros alargados puedo ubicar más amplitud a los lados; en los redondos, controlo el ancho a la altura de las mejillas.

Cómo peinarlo: desenredar con suavidad, distribuir el producto y apretar las ondas desde las puntas hacia arriba. Evitar tocar demasiado el cabello mientras se seca ayuda a conservar la definición.

Productos y mantenimiento: el champú y el acondicionador hidratante pueden acompañar la rutina de lavado. Para peinar, utilizo poca Crema de Definición para Rizos, ajustando la cantidad al grosor del cabello. Sugiero revisar las capas cada seis a ocho semanas.

9. Bixie rizado: volumen diseñado alrededor del rizo

La adaptación del bixie para cabello rizado contempla el factor de contracción de las hebras capilares al secar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí el corte se construye considerando el patrón del rizo y cuánto se contrae al secarse. La distribución de las capas permite decidir dónde queremos amplitud y dónde necesitamos una forma más compacta.

A quién se lo recomiendo: a quienes quieren llevar sus rizos cortos con una silueta personalizada. Puede adaptarse a distintas formas de rostro: la clave está en ubicar el volumen. Siempre verifico el resultado en seco antes de dar por terminado el trabajo.

Cómo peinarlo: distribuir los productos con el cabello bien húmedo y definir con los dedos los sectores que lo necesiten. Secar al aire o con difusor, utilizando calor moderado y poca velocidad.

Productos y mantenimiento: recomiendo la Crema de Definición para Rizos Riccioli y, cuando buscamos mayor fijación, el Gel para Rizos Textura y Control de la misma colección. El mantenimiento suele ubicarse entre seis y ocho semanas, ajustándolo a cómo evoluciona la forma.

10. Bixie graduado: estructura y volumen en la parte posterior

El bixie graduado concentra una progresión de longitudes en la nuca para aportar volumen en la zona posterior de la cabeza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su rasgo distintivo es la graduación de la nuca: una progresión de longitudes que construye una forma controlada en la zona posterior. A diferencia del bixie corto, su objetivo principal es diseñar esa silueta, conservando más longitud arriba y hacia el frente.

A quién se lo recomiendo: a quienes buscan un perfil definido o necesitan crear una impresión de mayor cuerpo en la parte posterior. En cabellos finos, la graduación debe ser precisa y las puntas conservar densidad.

Cómo peinarlo: levantar suavemente las raíces posteriores con un cepillo pequeño y acompañar la curva del corte. Los laterales pueden quedar más próximos al rostro para que el volumen se concentre donde lo diseñamos.

Productos y mantenimiento: recomiendo Champú y Acondicionador Voluminizador VoluteX, aplicando este último principalmente en las puntas. Para el peinado, Spray para Volumen desde la Raíz y protector térmico. La graduación suele necesitar ajustes cada cinco a siete semanas.

El cuidado se elige por el estado del cabello

Una pregunta que recibo con frecuencia es si el cabello corto necesita tratamientos. Mi respuesta es que la longitud no determina por sí sola sus necesidades: un bixie puede estar natural, teñido, decolorado, seco o sensibilizado.

Cuando necesita hidratación, recomiendo elegir una rutina acorde a su textura y sumar una mascarilla sin cargar innecesariamente la raíz. Dentro de Rocco Donna Professional, la Mascarilla de Chocolate Ultra Hidratante es una opción para cabellos finos y frágiles que necesitan suavidad; el Tratamiento Ultra Nutritivo con complejo RoccOil puede acompañar cabellos secos que requieren mayor acondicionamiento.

El cuidado del corte bixie incorpora protección térmica y mascarillas reconstructivas para cabellos con daño químico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay daño por procesos químicos, podemos evaluar una mascarilla reconstructiva.

También insisto en utilizar protección térmica cuando se trabaja con calor y ajustar la temperatura a la condición del cabello. La plancha y el rizador se usan sobre el cabello completamente seco, respetando las indicaciones del protector.

En un bixie, la cantidad de producto hace una gran diferencia. Prefiero empezar con poco y agregar si hace falta: demasiada crema o suero puede quitar volumen y ocultar el trabajo de las capas.

Para mí, el mejor bixie es aquel que se adapta a tu textura, acompaña tus facciones y puedes volver a peinar en casa. El corte tiene que verse hermoso al salir del salón y darte herramientas para disfrutarlo todos los días.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.