Siete superficies y objetos que pueden dañarse si se limpian con vinagre

El vinagre blanco destilado remueve sarro y depósitos minerales, pero su acidez perjudica materiales porosos y selladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El vinagre blanco ganó espacio en las rutinas de limpieza por su bajo costo y su capacidad para remover sarro y restos minerales. Sin embargo, su acidez puede deteriorar acabados, selladores, gomas y algunos metales, por lo que no funciona como limpiador universal.

Diluido con agua, puede servir para algunas tareas puntuales, como quitar depósitos minerales de una cafetera o dejar los vidrios sin marcas. La química May Nyman, profesora de la Universidad Estatal de Oregón, explicó a Consumer Reports que se trata de “un ácido débil”, aunque esa característica basta para afectar materiales porosos, revestimientos protectores y piezas de electrodomésticos.

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Las recomendaciones coinciden en que hay objetos para los que resulta preferible otra alternativa.

1 - La piedra natural puede perder brillo y protección

El ácido del vinagre disuelve superficies de mármol y desgasta la película protectora del granito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mesadas de mármol, granito y piedra caliza no deberían limpiarse con vinagre. El ingeniero Eric Beckman, profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, señaló a Consumer Reports que el ácido puede disolver de manera gradual el mármol y la piedra caliza. En el granito, además, puede degradar el sellador que protege la superficie de manchas y humedad.

Para la limpieza cotidiana, alcanza con un paño suave o una esponja, agua tibia y detergente neutro. Los productos abrasivos y las esponjas ásperas también conviene evitarlos.

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2 - Los pisos de madera pueden quedar opacos o rayados

El uso recurrente de vinagre sobre pisos de madera deteriora el acabado protector y opaca la superficie.

El vinagre diluido puede afectar el acabado que protege los pisos de madera. Con el uso repetido, la superficie puede adquirir una apariencia opaca, con marcas o rayones, y algunos fabricantes advierten que su empleo puede afectar la garantía del producto.

La opción más segura es seguir las indicaciones del fabricante o elegir un limpiador formulado para madera. La misma precaución vale para los muebles encerados: el ácido puede erosionar la capa de cera con el tiempo.

3 - Las pantallas electrónicas requieren productos más suaves

No es recomendable aplicar vinagre puro sobre la pantalla de un teléfono, computadora, tableta o televisor. Antonette Asedillo, responsable de las pruebas de computadoras, advirtió que puede dañar la capa antirreflejo y hacer que una pantalla táctil responda peor.

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Un paño de microfibra apenas humedecido con agua suele ser suficiente para retirar huellas y polvo. Si persiste una mancha, se puede consultar la guía del fabricante o usar un producto específico para pantallas, aplicado sobre el paño y nunca directamente sobre el dispositivo.

4 - El vinagre puede corroer cuchillos y otros metales expuestos

La acidez del producto genera picaduras en cuchillos de cocina y acelera la oxidación del hierro fundido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuchillos de cocina, así como los utensilios de aluminio y cobre, son sensibles a los productos ácidos. El vinagre puede dañar su acabado y dejar pequeñas picaduras en el metal; en el caso del hierro fundido, también puede afectar su capa protectora y favorecer la oxidación.

Para estos elementos, la recomendación es sencilla: agua tibia, detergente para vajilla y secado inmediato. Evitar dejar los utensilios en remojo ayuda a conservarlos.

5 - El lavavajillas no necesita un ciclo con vinagre

Poner un recipiente con vinagre dentro del lavavajillas es uno de los trucos más difundidos, pero no garantiza la eliminación de las marcas de agua ni de los olores. Además, el ácido puede afectar las juntas y otras partes de goma del aparato.

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En lugar de esa práctica, se recomienda usar un limpiador diseñado para lavavajillas, en especial uno a base de ácido cítrico, y respetar las instrucciones del fabricante. Así se evita que un remedio casero termine comprometiendo componentes internos.

6 - Los electrodomésticos pequeños con piezas de goma o metal expuesto requieren otra fórmula

Las evaluaciones técnicas señalan que el vinagre no quita manchas ni olores en el lavavajillas y perjudica las juntas de goma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licuadoras, cafeteras y tostadoras suelen tener superficies plásticas o de vidrio que toleran una limpieza exterior con vinagre. El problema aparece en las piezas de goma, las partes metálicas expuestas y algunos componentes de acero inoxidable: el ácido puede favorecer la corrosión o acelerar su desgaste.

Para la limpieza habitual de estos aparatos, conviene usar un paño humedecido con agua y unas gotas de detergente para vajilla.

Antes de limpiar zonas desmontables o internas, es preferible revisar el manual del fabricante, en especial en el caso de cafeteras y licuadoras.

7 - El depósito de agua de la plancha debe quedar fuera de la lista

El vinagre colocado en el depósito de agua de una plancha corroe el recubrimiento interior de la cámara de vapor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar vinagre al tanque de una plancha a vapor puede dañar de forma permanente su interior. El ácido puede atacar el recubrimiento de la cámara y, después, las piezas metálicas.

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La función de autolimpieza y el agua indicada por el fabricante son las alternativas más seguras. En muchos modelos, basta con llenar el depósito con agua, calentar el aparato y activar ese sistema sobre una pileta para expulsar vapor e impurezas.

El vinagre conserva utilidad en la limpieza doméstica, especialmente frente a depósitos minerales y algunas superficies no porosas. La clave es no trasladar ese uso a materiales que dependen de una capa protectora o que contienen caucho, piedra natural o metal expuesto.