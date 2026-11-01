6 ideas para darles una segunda vida a las tapitas de botella

Las tapitas de botella ofrecen alternativas decorativas y funcionales para reutilizar materiales dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las tapitas de botella pueden reutilizarse en seis objetos domésticos y decorativos si se limpian antes y se fijan con adhesivos adecuados. Las propuestas combinan usos prácticos, identificación de plantas y manualidades que aprovechan una pieza pequeña y resistente.

Antes de empezar, conviene reunir los materiales y revisar que los bordes no tengan partes filosas. La joyera Lou Lea aconsejó lavarlas con agua jabonosa y retirar el sello de goma antes de convertirlas, por ejemplo, en prendedores, de acuerdo con Good Housekeeping, sitio especializado en tareas domésticas. Estos son los elementos básicos para las alternativas:

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Tapitas metálicas o plásticas limpias

Adhesivo fuerte

Pintura y marcador permanente

Fieltro, palitos de madera, imanes o cinta, según el destino de cada pieza

1. Un imán permite llevar las tapitas a la heladera

Los imanes convierten las tapitas en pequeños elementos decorativos para la heladera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma circular de las tapitas permite usarlas como base para imanes de heladera. El procedimiento consiste en pegar un imán en la parte posterior y dejar que el adhesivo seque antes de colocarlo sobre una superficie metálica. La cara visible puede quedar sin cambios, pintarse o cubrirse con tela.

El sitio especializado Bottle Cap Magnets también plantea usar tapitas de metal o plástico en este tipo de piezas y sumar elementos decorativos pequeños. En todos los casos, el imán debe quedar bien adherido para sostener el peso del conjunto.

2. Un palito convierte cada tapa en marcador de plantas

Las piezas reutilizadas identifican plantas en macetas y canteros sin ocupar demasiado espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tapitas pueden funcionar como identificadores de plantas para macetas o canteros. La propuesta parte de pintarlas de un color pleno, pegar en su reverso un soporte de madera y escribir el nombre de la especie en la cara frontal con marcador permanente.

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Para este uso se pueden emplear palitos de helado, varillas de madera o brochetas de bambú. Una vez que el pegamento esté seco, el soporte se inserta en la tierra. El tamaño reducido ayuda a distinguir variedades sin ocupar demasiado espacio en la maceta.

3. Un recorte de papel sirve como base para un prendedor

Un recorte de papel transforma una tapita en un prendedor personalizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica descrita por Lou Lea transforma una tapa en un prendedor decorativo. Tras lavar la pieza y quitar el sello interno, se recorta una imagen de revista, papel de regalo u otro material con el mismo diámetro de la tapa.

Luego, ese recorte se pega sobre la cara frontal y un cierre de prendedor se fija en la parte posterior.

La especialista mencionada por el medio también propone colocar encima un cabujón de vidrio, una pieza circular y abombada que amplía la imagen. Esta opción depende de que el recorte, el vidrio y adhesivo queden correctamente alineados.

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4. El fieltro añade una barrera bajo las patas de los muebles

El fieltro protege los pisos del contacto directo con las patas de los muebles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra aplicación es convertir las tapitas en protectores para el suelo. Para ello se corta un círculo de fieltro del tamaño de la tapa y se lo pega en una de sus caras. Luego, la pieza se fija en la pata del mueble con el fieltro orientado hacia abajo.

La capa de tela funciona como barrera entre el mueble y el piso cuando este se desplaza. Antes de usarla, es necesario comprobar que la tapa esté firme y que ningún borde pueda rayar la superficie.

5. Una colección de tapas permite armar un mosaico sobre una base

Varias tapitas forman mosaicos decorativos sobre tablas, bandejas y otras superficies. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes reúnan una cantidad mayor de piezas pueden organizarlas como mosaico sobre una tabla de madera o dentro de una bandeja. Flores, figuras geométricas y paisajes son algunas de las composiciones posibles. El diseño se distribuye primero y se fija cuando la disposición ya está definida.

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Las tapas pueden conservar su color original o pintarse para unificar el resultado. La guía de Good Housekeeping agrega que una capa de resina en una bandeja puede aportar una terminación plana, siempre que el material se aplique de acuerdo con sus indicaciones de uso.

6. Las fotos y una cinta forman adornos para colgar

Las fotografías y las cintas convierten las tapitas en adornos para colgar y decorar distintos ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última idea propone usar cada tapa como adorno con fotografía. Se pinta la cara exterior, se coloca una foto pequeña en el reverso y se asegura con adhesivo. Una capa de resina sobre la imagen puede protegerla, y una cinta o cordel adherido en la parte superior permite colgarla.

También es posible unir varias piezas para formar figuras de temporada, como muñecos de nieve, coronas o árboles. La propuesta requiere ensamblarlas, aplicar la pintura y sumar un lazo para su colocación.

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