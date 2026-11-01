Pasta al dente, el secreto para conseguir una textura ideal

La pasta al dente conserva una ligera resistencia al morder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pasta al dente se reconoce por una textura cocida pero firme al morder. Alcanzar ese punto depende de controlar el tiempo de hervor y de probarla antes de que pierda su estructura.

El concepto procede de la expresión italiana “al dente”, que alude a una consistencia que ofrece resistencia al mordisco. Un artículo de Eating Healthy Magazine lo presenta como una pauta culinaria para evitar que las piezas queden blandas y se desarmen, en especial cuando después se mezclan con salsa o pasan por el horno.

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El tiempo de hervor influye en la firmeza final de los fideos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firmeza depende de cómo el calor modifica el almidón

Durante la cocción, el agua y el calor transforman el almidón. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) explica que la gelatinización ocurre al calentar almidón en presencia de agua y que ese proceso facilita su digestión. En la pasta, la red de gluten rodea los gránulos de almidón y limita su hinchamiento y liberación durante el hervor, según el organismo internacional.

Esa estructura ayuda a entender por qué la cocción no se reduce a mirar el reloj. El tiempo indicado en el envase funciona como referencia, pero el grosor, forma y uso posterior modifican el resultado.

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La pasta para horno necesita retirarse antes del punto de ternura completa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una pasta destinada a una preparación horneada requiere retirarse del agua antes de quedar completamente tierna, ya que continuará recibiendo calor. Para identificar el punto al dente, conviene aplicar una comprobación simple:

Probar una pieza poco antes del tiempo máximo sugerido.

Buscar un exterior tierno con un centro que todavía ofrezca una leve resistencia.

Escurrirla apenas alcance esa consistencia, sobre todo si se terminará de cocinar en una salsa o en el horno.

Evitar prolongar el hervor solo para lograr una textura muy blanda, porque la pieza pierde firmeza y puede romperse al mezclarla.

La forma y el grosor modifican el tiempo necesario de cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice glucémico varía según la pasta y no solo por la cocción

La firmeza suele asociarse con una digestión más gradual del almidón, aunque no conviene transformar esa relación en una promesa de salud. La FAO señala que la pasta extruida presenta una digestión y absorción lentas debido a su fase continua de gluten, pero también advierte que el procesamiento modifica la disponibilidad del almidón. La forma, receta y tratamiento térmico inciden en la respuesta del alimento.

Los investigadores Thomas M. S. Wolever, David J. A. Jenkins y sus colegas estudiaron a 13 personas con diabetes y compararon distintas pastas. Hallaron que los valores de índice glucémico diferían entre macarrones y espaguetis.

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Las verduras y las legumbres amplían el valor nutricional de una preparación con pasta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este último caso, cocinarlo durante 5 o 15 minutos no produjo una diferencia significativa en el índice glucémico. El resultado muestra que el grado de cocción no explica por sí solo la respuesta de la glucosa.

Una revisión de 2021, que reunió 95 productos de pasta de 28 estudios, también encontró variaciones según la formulación. La pasta de trigo refinado registró un índice glucémico medio de 55, mientras que las preparaciones con legumbres promediaron 46. Los autores describieron a la pasta como un alimento de índice glucémico entre bajo y medio, con diferencias relevantes entre productos.

La elección de la salsa resulta tan relevante como el punto de cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de ingredientes define el perfil del plato

El punto de cocción puede mejorar la textura, pero no reemplaza una alimentación variada ni determina por sí mismo el valor nutricional de una comida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda priorizar alimentos vegetales, entre ellos granos integrales, legumbres, frutas y verduras, y limitar la sal a menos de 5 gramos diarios en adultos.

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Con ese marco, una preparación de pasta puede incorporar verduras y legumbres, elegir variedades integrales cuando estén disponibles y moderar el aporte de sal de los acompañamientos. La OMS incluye los cereales integrales dentro de los componentes de una dieta saludable; por eso, la selección de la pasta y de la salsa resulta tan relevante como retirarla del agua en el momento adecuado.

La práctica permite ajustar el resultado a cada preparación: las piezas firmes conservan mejor su forma en ensaladas y soportan una segunda cocción en platos horneados. Probar la pasta durante los minutos finales ofrece una referencia directa para lograr esa textura sin depender únicamente del tiempo indicado.

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