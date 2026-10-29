Cuáles son los alimentos recomendados para alcanzar un sueño profundo y descansar mejor

Una investigación con 3.598 adultos vinculó el consumo de fibra y vegetales enteros con variaciones en el descanso de esa misma noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El debate sobre cómo perfeccionar el descanso nocturno suele inclinarse hacia infusiones tibias o suplementos de última hora, aunque la evidencia científica orienta hacia una estrategia muy distinta: mayor fibra y variedad vegetal a lo largo del día incrementa el sueño profundo y reduce el ritmo cardíaco de madrugada. Esta perspectiva traslada la atención desde los remedios inmediatos previos a acostarse hacia la calidad de la nutrición distribuida en cada comida.

La relación entre los nutrientes diurnos y la fisiología del reposo quedó documentada en un estudio publicado en Nature Health, desarrollado por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias bajo la dirección de la científica Mariya Shkolnik y el biólogo computacional Eran Segal.

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El equipo analizó 4.793 noches en 3.598 adultos mediante diarios alimentarios y sensores de uso domiciliario. El trabajo comprobó que una mayor presencia de fibra por caloría consumida añadió tres minutos de sueño profundo y un lapso equivalente en la etapa onírica de movimientos oculares rápidos, al tiempo que redujo el sueño ligero y bajó las pulsaciones promedio en 1,14 latidos por minuto.

Las legumbres y los cereales integrales aportan la base de fibra para el organismo

El estudio publicado en Nature Health analizó 4.793 noches a través de diarios de comida y dispositivos de registro domiciliario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para alcanzar la cantidad de fibra observada en las investigaciones, diversos especialistas señalan grupos alimentarios accesibles que pueden distribuirse desde el desayuno hasta la cena. Lentejas, garbanzos y porotos constituyen una de las fuentes más concentradas de este nutriente vegetal. Su digestión gradual evita picos de glucosa en sangre, una condición metabólica que favorece la estabilidad corporal durante la noche.

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A la par de las legumbres, la avena y cereales integrales representan otro pilar indispensable. La cebada, el centeno, el arroz integral y la quinoa conservan el salvado y el germen del grano, lo que garantiza un suministro sostenido de nutrientes. La inclusión de frutos secos como nueces y almendras, junto con semillas de chía, lino y calabaza, suma grasas insaturadas y minerales que complementan la estructura de una dieta orientada al bienestar corporal.

La investigación determinó además que la diversidad de plantas consumidas genera un provecho independiente en el sistema cardiovascular. Una mayor variedad de verduras de hoja verde, hortalizas de raíz y frutas frescas se vinculó directamente con un descenso en el pulso nocturno, un indicador biológico de relajación física y menor actividad del sistema nervioso simpático.

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Harvard Health advierte que los alimentos milagrosos carecen de respaldo

Frente al entusiasmo por productos específicos, los expertos de Harvard Health Publishing subrayan la necesidad de mantener el rigor: las fórmulas individuales carecen de respaldo científico para inducir el reposo de manera automática. Aunque recetas populares recomiendan el consumo exclusivo de kiwi, pescados grasos o jugo de cerezas ácidas por su contenido de melatonina o antioxidantes, las pruebas actuales resultan insuficientes para validar tales efectos directos.

El incremento de fibra en la dieta se asoció con una mayor proporción de sueño profundo y sueño REM (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución médica resalta que los beneficios reales provienen de patrones como la dieta mediterránea, caracterizada por la abundancia de vegetales frescos, legumbres, granos enteros y aceite de oliva. En esa línea, los resultados del laboratorio ratificaron que las variaciones diarias de macronutrientes aislados, como aumentar solo las proteínas o restringir los carbohidratos, no produjeron alteraciones duraderas en las fases del reposo reparador.

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Comer en exceso antes de acostarse acelera el corazón y fragmenta el descanso

El horario y el volumen de la ingesta nocturna condicionan de forma directa la arquitectura del descanso. Los registros del ensayo revelaron que ingerir abundantes calorías nocturnas durante las seis horas previas a acostarse provocó un aumento de 0,73 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. Aunque esa pesadez extendió ligeramente el tiempo de permanencia en la cama, la calidad general del reposo decayó debido al continuo esfuerzo digestivo.

Las directrices del National Heart, Lung, and Blood Institute, institución perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, aconsejan realizar cenas ligeras dos horas antes de acostarse. El organismo señala que la cafeína puede permanecer activa en el organismo hasta ocho horas, mientras que el alcohol y la nicotina fragmentan los ciclos biológicos nocturnos y aumentan los microdespertares.

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La adopción de una dieta con más vegetales enteros optimiza las condiciones biológicas para un descanso reparador, pero los especialistas recuerdan que no sustituye la consulta médica. Cuadros crónicos como el insomnio clínico o apnea demandan un diagnóstico profesional certero y tratamientos específicos en centros de salud.