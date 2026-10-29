Tendencias

Cuáles son los alimentos recomendados para alcanzar un sueño profundo y descansar mejor

Especialistas en nutrición destacan que incorporar ciertos ingredientes vegetales durante la jornada transforma la calidad del reposo nocturno al reducir las pulsaciones corporales e incrementar los minutos de recuperación física y mental

Dibujo de una persona dormida sobre una base de espigas de trigo, semillas y legumbres, sobre una pantalla con una onda cardíaca.
Una investigación con 3.598 adultos vinculó el consumo de fibra y vegetales enteros con variaciones en el descanso de esa misma noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El debate sobre cómo perfeccionar el descanso nocturno suele inclinarse hacia infusiones tibias o suplementos de última hora, aunque la evidencia científica orienta hacia una estrategia muy distinta: mayor fibra y variedad vegetal a lo largo del día incrementa el sueño profundo y reduce el ritmo cardíaco de madrugada. Esta perspectiva traslada la atención desde los remedios inmediatos previos a acostarse hacia la calidad de la nutrición distribuida en cada comida.

La relación entre los nutrientes diurnos y la fisiología del reposo quedó documentada en un estudio publicado en Nature Health, desarrollado por investigadores del Instituto Weizmann de Ciencias bajo la dirección de la científica Mariya Shkolnik y el biólogo computacional Eran Segal.

PUBLICIDAD

El equipo analizó 4.793 noches en 3.598 adultos mediante diarios alimentarios y sensores de uso domiciliario. El trabajo comprobó que una mayor presencia de fibra por caloría consumida añadió tres minutos de sueño profundo y un lapso equivalente en la etapa onírica de movimientos oculares rápidos, al tiempo que redujo el sueño ligero y bajó las pulsaciones promedio en 1,14 latidos por minuto.

Las legumbres y los cereales integrales aportan la base de fibra para el organismo

Una mujer con delantal cocina en una cazuela de barro junto a cuencos con garbanzos, zanahorias cortadas y hortalizas sobre la encimera.
El estudio publicado en Nature Health analizó 4.793 noches a través de diarios de comida y dispositivos de registro domiciliario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para alcanzar la cantidad de fibra observada en las investigaciones, diversos especialistas señalan grupos alimentarios accesibles que pueden distribuirse desde el desayuno hasta la cena. Lentejas, garbanzos y porotos constituyen una de las fuentes más concentradas de este nutriente vegetal. Su digestión gradual evita picos de glucosa en sangre, una condición metabólica que favorece la estabilidad corporal durante la noche.

PUBLICIDAD

A la par de las legumbres, la avena y cereales integrales representan otro pilar indispensable. La cebada, el centeno, el arroz integral y la quinoa conservan el salvado y el germen del grano, lo que garantiza un suministro sostenido de nutrientes. La inclusión de frutos secos como nueces y almendras, junto con semillas de chía, lino y calabaza, suma grasas insaturadas y minerales que complementan la estructura de una dieta orientada al bienestar corporal.

La investigación determinó además que la diversidad de plantas consumidas genera un provecho independiente en el sistema cardiovascular. Una mayor variedad de verduras de hoja verde, hortalizas de raíz y frutas frescas se vinculó directamente con un descenso en el pulso nocturno, un indicador biológico de relajación física y menor actividad del sistema nervioso simpático.

Harvard Health advierte que los alimentos milagrosos carecen de respaldo

Frente al entusiasmo por productos específicos, los expertos de Harvard Health Publishing subrayan la necesidad de mantener el rigor: las fórmulas individuales carecen de respaldo científico para inducir el reposo de manera automática. Aunque recetas populares recomiendan el consumo exclusivo de kiwi, pescados grasos o jugo de cerezas ácidas por su contenido de melatonina o antioxidantes, las pruebas actuales resultan insuficientes para validar tales efectos directos.

Mesa de madera con recipientes de lentejas, avena, semillas, frutos secos, pan integral, aguacate, brócoli, zanahorias y diversas frutas frescas.
El incremento de fibra en la dieta se asoció con una mayor proporción de sueño profundo y sueño REM (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución médica resalta que los beneficios reales provienen de patrones como la dieta mediterránea, caracterizada por la abundancia de vegetales frescos, legumbres, granos enteros y aceite de oliva. En esa línea, los resultados del laboratorio ratificaron que las variaciones diarias de macronutrientes aislados, como aumentar solo las proteínas o restringir los carbohidratos, no produjeron alteraciones duraderas en las fases del reposo reparador.

Comer en exceso antes de acostarse acelera el corazón y fragmenta el descanso

El horario y el volumen de la ingesta nocturna condicionan de forma directa la arquitectura del descanso. Los registros del ensayo revelaron que ingerir abundantes calorías nocturnas durante las seis horas previas a acostarse provocó un aumento de 0,73 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. Aunque esa pesadez extendió ligeramente el tiempo de permanencia en la cama, la calidad general del reposo decayó debido al continuo esfuerzo digestivo.

Las directrices del National Heart, Lung, and Blood Institute, institución perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, aconsejan realizar cenas ligeras dos horas antes de acostarse. El organismo señala que la cafeína puede permanecer activa en el organismo hasta ocho horas, mientras que el alcohol y la nicotina fragmentan los ciclos biológicos nocturnos y aumentan los microdespertares.

La adopción de una dieta con más vegetales enteros optimiza las condiciones biológicas para un descanso reparador, pero los especialistas recuerdan que no sustituye la consulta médica. Cuadros crónicos como el insomnio clínico o apnea demandan un diagnóstico profesional certero y tratamientos específicos en centros de salud.

Temas Relacionados

Calidad del sueñoFibraAlimentación saludableNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La carrera contra el tiempo tras un ACV: cómo evitar secuelas y recuperar autonomía

Argentina registra cerca de 60.000 episodios cerebrovasculares por año. Especialistas advierten que una atención rápida y redes de atención coordinadas pueden modificar el pronóstico

La carrera contra el tiempo tras un ACV: cómo evitar secuelas y recuperar autonomía

Cómo pintar un espacio pequeño para que se vea más amplio y luminoso: los colores ideales

La elección de la paleta puede modificar la percepción de los límites sin necesidad de reformas. Las claves

Cómo pintar un espacio pequeño para que se vea más amplio y luminoso: los colores ideales

Receta de uñas de bruja para Halloween, rápida y fácil

La preparación combina manteca, azúcar, huevo y harina leudante, requiere 55 minutos entre elaboración y horneado, y está pensada para fiestas temáticas, reuniones familiares o actividades con chicos durante octubre

Receta de uñas de bruja para Halloween, rápida y fácil

Receta de peceto con zanahorias, papas y arvejas, rápida y fácil

Una alternativa ideal para quienes buscan resolver las comidas de todos los días con una preparación nutritiva y una salsa llena de sabor

Receta de peceto con zanahorias, papas y arvejas, rápida y fácil

7 plantas de interior que crecen rápido y aportan color al hogar

Algunas variedades pueden producir follaje, tallos extensos o flores durante gran parte del año si reciben la iluminación, el espacio y los cuidados acordes a sus requerimientos

7 plantas de interior que crecen rápido y aportan color al hogar

DEPORTES

Los 10 puntos clave para entender el nuevo formato del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol

Los 10 puntos clave para entender el nuevo formato del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol

Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

Contundente respuesta de Enzo Fernández sobre las teorías conspirativas tras la final entre Argentina y España en el Mundial

“Donnarumma y 10 más”: la tajante respuesta del DT del Manchester City sobre Gerónimo Rulli tras ser figura en los penales

Un ex capitán de River Plate y Vélez reveló que le prendieron fuego una colección de más de 100 camisetas

TELESHOW

La emotiva reflexión de Thiago Medina al volver al hospital en el que casi pierde la vida: “Es un regalo de Dios”

La emotiva reflexión de Thiago Medina al volver al hospital en el que casi pierde la vida: “Es un regalo de Dios”

Dillom criticó a Gran Hermano y Kennys Palacios le salió al cruce: “Telonero de Lali”

“Yo también tengo algo para contarte”: la inesperada respuesta de la madre de José María Muscari al enterarse de su orientación sexual

Wanda Nara sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Martín Migueles

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

INFOBAE AMÉRICA

De la estrella a los escudos: los símbolos más frecuentes en las banderas del mundo

De la estrella a los escudos: los símbolos más frecuentes en las banderas del mundo

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori recorrió el CECOT para evaluar el sistema carcelario salvadoreño

Brasil proyecta destinar casi USD 29.000 millones a Defensa en 2027: qué armas busca comprar y qué proyectos se postergan

Golpe al narcotráfico en El Salvador: el mayor decomiso terrestre terminó con siete detenidos

Cuba diagnostica lepra todos los años y acumuló 124 casos durante 2025