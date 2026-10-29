Mauro Icardi inició una nueva demanda contra Wanda Nara por la exposición de las niñas: “Reiteradamente la infringen”

El delantero comenzó un nuevo proceso legal en contra de su expareja por la constante exposición de las hijas que tienen en común (Video: DDM-América TV)

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Mauro Icardi prepara una nueva denuncia contra Wanda Nara por exponer a sus hijas menores en redes sociales, pese a la prohibición judicial vigente. Así lo informó el periodista Guido Záffora en el programa DDM de América TV, donde también reveló que el futbolista decidió instalarse definitivamente en la Argentina.

El detonante fue el cumpleaños de Isabella, la menor de las hijas que Icardi tiene con Wanda, festejado en el jardín de un recononocido hotel al estilo MasterChef. Wanda condujo el evento y publicó las imágenes sin ningún tipo de restricción. “Estamos viendo algunas de las imágenes que nosotros las estamos blurreando, pero ella las publicó sin blurrear”, señaló la conductora Mariana Fabbiani durante el ciclo. Záffora aclaró que el cumpleaños fue abonado en su totalidad: “Yo pregunté a ver si hubo algún tipo de canje, porque decís, bueno, canje, mostrás a las niñas para pagar el cumpleaños. Acá no hacía falta, acá se pagó todo”.

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“Está mostrando de manera compulsiva Wanda Nara a sus hijas en redes sociales”, afirmó Záffora, y subrayó que, pese a sus habituales reticencias respecto de Icardi, en este caso considera que el futbolista tiene razón. El episodio del cumpleaños no es el único: el periodista indicó que Wanda habría excedido la prohibición en múltiples ocasiones, con historias donde aparecen ambas niñas.

Wanda Nara compartió imágenes de la celebración del cumpleaños de su hija Isabella Icardi

La abogada Elba Marcovecchio, defensora de Icardi, confirmó la presentación en declaraciones a Teleshow: “Está recién iniciada, se funda en la constante exposición de las nenas y en la prohibición que impusiera el juzgado que reiteradamente la infringen desde el entorno de Wanda Nara”.

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En paralelo, Záffora reveló que Icardi resolvió quedarse a vivir en el país. “El tema que Mauro Icardi, hoy en la Argentina, está muy atento a los movimientos, ¿por qué? Primero, porque siente que Wanda se está burlando, como tantas otras veces hemos visto con el tema multas y el tema demandas. Entonces, quiere ir por todo por el tema de sus hijas”, detalló el periodista. Sus hijos ya están escolarizados en colegios argentinos.

La situación deportiva del delantero suma otro frente de tensión. Sin club desde junio, acumula más de seis meses sin actividad competitiva. “Mucho periodo de inactividad, que lo perjudica”, apuntó una de las panelistas. “Entrenar es una cosa, además de eso, está fuera del circuito competitivo”, añadió Fabbiani. Desde el entorno del jugador mencionan a Italia como posible destino y señalan que en diciembre se abre el próximo período de traspasos en ese país. Záffora agregó que Wanda también lo “chicanea” con su falta de trabajo: “Dice el padre que no tiene laburo”, lo que Icardi percibe como una provocación más dentro del conflicto.

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Wanda Nara y sus allegados posan junto a Isabella Icardi alrededor de la mesa dulce durante la celebración de su décimo cumpleaños

El festejo que encendió la nueva disputa judicial fue un cumpleaños de 10 años con identidad propia. Con gorros de chef, delantales personalizados y una ambientación en tonos pastel, Wanda celebró a la menor de sus hijas en el patio de un reconocido hotel, donde montó una propuesta bautizada como IsiChef, en alusión a MasterChef. La empresaria compartió en Instagram una secuencia de fotos y videos de la jornada, que reunió a familiares, amigos y un grupo de chicos alrededor de una actividad centrada en la cocina.

Isabella lució un gorro blanco intervenido con corazones, brillos y su nombre, y un delantal con una letra “I” y la inscripción “IsiChef”. Sus primos y amigos llevaron accesorios similares como parte de la dinámica pensada para los más chicos. En otra postal, la cumpleañera aparece junto a Viggo, hijo de Zaira Nara, ambos con sus gorros y delantales. “Los amo”, escribió Wanda sobre la foto, junto a una mención a su hermana.

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La decoración incluyó dos grandes arcos de globos en rosa, lila, celeste, amarillo, blanco y fucsia, y globos transparentes con imágenes de Isabella en su interior. Las mesas lucieron manteles a rayas amarillas y blancas, vajilla de té, cubiertos dorados y sombreros de cumpleaños de distintos diseños. En el centro de la escena estuvieron las tortas: preparaciones de varios pisos con crema de colores, moños, flores, cerezas y figuras recortadas con las caras de los invitados. Wanda posó junto a Isabella frente a la mesa principal con una remera blanca, jean y saco gris a cuadros.