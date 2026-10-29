Teleshow

Mauro Icardi inició una nueva demanda contra Wanda Nara por la exposición de las niñas: “Reiteradamente la infringen”

El delantero, por medio de sus abogadas, comenzó una nueva demanda contra su expareja por mostrar constantemente a las hijas que tienen en común en sus redes sociales. La palabra de Elba Marcovecchio a Teleshow

El delantero comenzó un nuevo proceso legal en contra de su expareja por la constante exposición de las hijas que tienen en común (Video: DDM-América TV)
Guardar

Mauro Icardi prepara una nueva denuncia contra Wanda Nara por exponer a sus hijas menores en redes sociales, pese a la prohibición judicial vigente. Así lo informó el periodista Guido Záffora en el programa DDM de América TV, donde también reveló que el futbolista decidió instalarse definitivamente en la Argentina.

El detonante fue el cumpleaños de Isabella, la menor de las hijas que Icardi tiene con Wanda, festejado en el jardín de un recononocido hotel al estilo MasterChef. Wanda condujo el evento y publicó las imágenes sin ningún tipo de restricción. “Estamos viendo algunas de las imágenes que nosotros las estamos blurreando, pero ella las publicó sin blurrear”, señaló la conductora Mariana Fabbiani durante el ciclo. Záffora aclaró que el cumpleaños fue abonado en su totalidad: “Yo pregunté a ver si hubo algún tipo de canje, porque decís, bueno, canje, mostrás a las niñas para pagar el cumpleaños. Acá no hacía falta, acá se pagó todo”.

PUBLICIDAD

“Está mostrando de manera compulsiva Wanda Nara a sus hijas en redes sociales”, afirmó Záffora, y subrayó que, pese a sus habituales reticencias respecto de Icardi, en este caso considera que el futbolista tiene razón. El episodio del cumpleaños no es el único: el periodista indicó que Wanda habría excedido la prohibición en múltiples ocasiones, con historias donde aparecen ambas niñas.

Wanda Nara compartió imágenes de la celebración del cumpleaños de su hija Isabella Icardi

La abogada Elba Marcovecchio, defensora de Icardi, confirmó la presentación en declaraciones a Teleshow: “Está recién iniciada, se funda en la constante exposición de las nenas y en la prohibición que impusiera el juzgado que reiteradamente la infringen desde el entorno de Wanda Nara”.

PUBLICIDAD

En paralelo, Záffora reveló que Icardi resolvió quedarse a vivir en el país. “El tema que Mauro Icardi, hoy en la Argentina, está muy atento a los movimientos, ¿por qué? Primero, porque siente que Wanda se está burlando, como tantas otras veces hemos visto con el tema multas y el tema demandas. Entonces, quiere ir por todo por el tema de sus hijas”, detalló el periodista. Sus hijos ya están escolarizados en colegios argentinos.

La situación deportiva del delantero suma otro frente de tensión. Sin club desde junio, acumula más de seis meses sin actividad competitiva. “Mucho periodo de inactividad, que lo perjudica”, apuntó una de las panelistas. “Entrenar es una cosa, además de eso, está fuera del circuito competitivo”, añadió Fabbiani. Desde el entorno del jugador mencionan a Italia como posible destino y señalan que en diciembre se abre el próximo período de traspasos en ese país. Záffora agregó que Wanda también lo “chicanea” con su falta de trabajo: “Dice el padre que no tiene laburo”, lo que Icardi percibe como una provocación más dentro del conflicto.

Fotografía en blanco y negro de un grupo numeroso de personas reunidas frente a una mesa con pasteles y un edificio con columnas
Wanda Nara y sus allegados posan junto a Isabella Icardi alrededor de la mesa dulce durante la celebración de su décimo cumpleaños

El festejo que encendió la nueva disputa judicial fue un cumpleaños de 10 años con identidad propia. Con gorros de chef, delantales personalizados y una ambientación en tonos pastel, Wanda celebró a la menor de sus hijas en el patio de un reconocido hotel, donde montó una propuesta bautizada como IsiChef, en alusión a MasterChef. La empresaria compartió en Instagram una secuencia de fotos y videos de la jornada, que reunió a familiares, amigos y un grupo de chicos alrededor de una actividad centrada en la cocina.

Isabella lució un gorro blanco intervenido con corazones, brillos y su nombre, y un delantal con una letra “I” y la inscripción “IsiChef”. Sus primos y amigos llevaron accesorios similares como parte de la dinámica pensada para los más chicos. En otra postal, la cumpleañera aparece junto a Viggo, hijo de Zaira Nara, ambos con sus gorros y delantales. “Los amo”, escribió Wanda sobre la foto, junto a una mención a su hermana.

La decoración incluyó dos grandes arcos de globos en rosa, lila, celeste, amarillo, blanco y fucsia, y globos transparentes con imágenes de Isabella en su interior. Las mesas lucieron manteles a rayas amarillas y blancas, vajilla de té, cubiertos dorados y sombreros de cumpleaños de distintos diseños. En el centro de la escena estuvieron las tortas: preparaciones de varios pisos con crema de colores, moños, flores, cerezas y figuras recortadas con las caras de los invitados. Wanda posó junto a Isabella frente a la mesa principal con una remera blanca, jean y saco gris a cuadros.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraIsabella IcardiFrancesca IcardiElba Marcovecchio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Yo también tengo algo para contarte”: la inesperada respuesta de la madre de José María Muscari al enterarse de su orientación sexual

El reconocido director teatral contó cómo fue el momento en que su mamá descubrió que le gustaban los hombres

“Yo también tengo algo para contarte”: la inesperada respuesta de la madre de José María Muscari al enterarse de su orientación sexual

Wanda Nara sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Martín Migueles

A pocas semanas de que saliera su divorcio de Mauro Icardi, la empresaria no descartó contraer nupcias por tercera vez en su vida

Wanda Nara sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Martín Migueles

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

La conductora recordó la relación de su expareja con la bailarina y la decisión que tomaron para que la vida de sus hijos no se viera tan alterada

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

La flamante pareja presentó su primera colaboración con un videoclip sensual y una letra que alude al revuelo por sus vínculos anteriores

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

Yeyo De Gregorio habló de su distanciamiento de Lali Espósito y reveló que no fue invitado a su casamiento: “Me dolió”

En una entrevista con LAM, el actor habló sobre la lejanía que mantiene con la cantante, quien era una de sus mejores amigas

Yeyo De Gregorio habló de su distanciamiento de Lali Espósito y reveló que no fue invitado a su casamiento: “Me dolió”

AMÉRICA

Cartaginés de Costa Rica llegó a su primera final de la Copa Centroamericana Concacaf

Cartaginés de Costa Rica llegó a su primera final de la Copa Centroamericana Concacaf

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte IDH el caso de 14 comunidades Maya Q’eqchi’ contra Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral realizará en marzo de 2027 su primer simulacro con fiscales partidarios

Iglesia católica espera autorización para celebrar misas en cementerios de Nicaragua el 2 de noviembre

Honduras buscará enviar trabajadores agrícolas a España

MALDITOS NERDS

Taito anuncia ‘Taito Milestones 5′ con diez clásicos para Nintendo Switch

Taito anuncia ‘Taito Milestones 5′ con diez clásicos para Nintendo Switch

‘Orgullo y prejuicio’ vuelve con Emma Corrin y Jack Lowden en una miniserie de Netflix

‘Dokapon Kingdom: Connect 2′ confirma su lanzamiento mundial para 2027

‘The Grimm Reapress and the Drearytale Monster’ llegará a PlayStation 5, Switch 2, Switch y PC en 2027

FromSoftware retrasa ‘The Duskbloods’ para Nintendo Switch 2 hasta 2027

DEPORTES

Stefano Di Carlo habló sobre el nuevo formato de torneo que se aprobó: “Es un cambio cosmético que no resuelve el problema de fondo”

Stefano Di Carlo habló sobre el nuevo formato de torneo que se aprobó: “Es un cambio cosmético que no resuelve el problema de fondo”

La “Ley Wenger”, al borde del rechazo: el experimento en Canadá que generó dudas sobre el cambio en la regla del fuera de juego

Los 10 puntos clave para entender el nuevo formato del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol

Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

Contundente respuesta de Enzo Fernández sobre las teorías conspirativas tras la final entre Argentina y España en el Mundial