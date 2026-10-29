Cuatro cubanos reciben dos años más de prisión en Rusia tras fugarse de una colonia penal

El Tribunal Municipal de Rýbinsk sumó dos años de cárcel a cuatro reclusos cubanos por su fuga de una colonia penal de régimen estricto. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Cuatro migrantes cubanos recibieron dos años adicionales de prisión en Rusia tras escapar de una colonia penal de régimen estricto, mientras que otros dos fueron expulsados del país por no contar con documentación que acreditara su residencia y permiso de trabajo.

El Tribunal Municipal de Rýbinsk, en la región de Yaroslavl, dictó sentencia el 27 de octubre contra Frank Joel Ravelo Reina, Yoan Mayo Pérez, George Betancourt Revé y Pedro Jesús Madán Marrero. Los cuatro ya cumplían condenas de entre nueve y 11 años y medio por delitos relacionados con la distribución de drogas en Moscú y su región.

PUBLICIDAD

El caso se conoció el 27 de octubre a través de medios rusos y fue recogido por el medio cubano 14ymedio. Los hombres estaban recluidos en la colonia penitenciaria número 2, conocida como IK-2, una instalación de régimen estricto situada en Rýbinsk.

La fuga ocurrió durante la noche del 9 de julio. Según la oficina de prensa de los tribunales de Yaroslavl, los cuatro internos habían coordinado su salida con un supuesto cómplice que permanecía fuera de la prisión. Dos de ellos fueron detenidos el mismo día por agentes del servicio penitenciario regional y los otros dos fueron localizados al día siguiente.

PUBLICIDAD

Los acusados reconocieron los hechos, por lo que el tribunal aplicó un procedimiento simplificado. La pena impuesta fue de dos años de cárcel para cada uno, que se sumarán a las condenas que ya cumplían. La sentencia aún puede ser apelada, mientras la investigación sobre la persona que habría colaborado desde el exterior continúa en un expediente separado.

Los cuatro reclusos cumplían previamente condenas de entre nueve y once años y medio por distribución de drogas en la región de Moscú./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un caso distinto, autoridades de Nizhni Nóvgorod expulsaron a dos ciudadanos cubanos que no tenían documentos que demostraran su derecho a residir temporalmente o trabajar en Rusia. La información fue publicada por el diario regional Nizhegoródskaya Pravda, con datos del Servicio Federal de Alguaciles de la región.

PUBLICIDAD

Los migrantes permanecieron bajo custodia en un centro de internamiento destinado a extranjeros mientras se resolvía su situación administrativa. Cuando se completaron los trámites, funcionarios rusos los trasladaron hasta un puesto fronterizo y los entregaron a los agentes responsables del control migratorio.

Los dos cubanos tendrán prohibida la entrada a Rusia durante cinco años. Las autoridades no difundieron sus nombres, el tiempo que llevaban en el país ni si habían intentado obtener una regularización migratoria. Tampoco informaron a qué destino fueron enviados tras su expulsión.

Los registros oficiales citados por la prensa local indican que los alguaciles de Nizhni Nóvgorod trasladaron a 1,340 migrantes de distintas nacionalidades hasta puestos fronterizos durante los primeros nueve meses de 2026. Las estadísticas no precisan cuántos de ellos eran ciudadanos cubanos.

PUBLICIDAD

Aumentan los controles sobre migrantes cubanos en Rusia

Las decisiones contra los seis cubanos se conocen en un contexto de mayores controles migratorios sobre extranjeros en distintas regiones rusas. En septiembre de 2025, siete ciudadanos de la isla fueron deportados desde la región de Kaluga después de que las autoridades determinaran que permanecían de forma irregular en el país. En aquella ocasión, fueron enviados a La Habana.

La justicia rusa mantiene abierta una investigación independiente sobre el presunto cómplice que colaboró desde el exterior de la prisión. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante abril de 2026 también aumentaron las redadas contra cubanos sin un estatus migratorio regularizado en Moscú. La ausencia de vuelos directos entre Rusia y Cuba no ha impedido las deportaciones, que se realizan mediante escalas, entre ellas conexiones a través de Estambul.

PUBLICIDAD

Otro caso fue el de Hugo Alberto Formes Romero, un cubano de 20 años condenado en febrero en Volgogrado a ocho años y seis meses de prisión por participar en una operación de venta de estupefacientes. Había llegado a Rusia en septiembre de 2025.