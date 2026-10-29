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7 plantas de interior que crecen rápido y aportan color al hogar

Algunas variedades pueden producir follaje, tallos extensos o flores durante gran parte del año si reciben la iluminación, el espacio y los cuidados acordes a sus requerimientos

Ilustración en acuarela de un sillón con un gato dormido, una estantería con libros, una alfombra y varias plantas de interior en macetas.
La luz, la humedad, la temperatura y el drenaje determinan el desarrollo de las plantas de interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Siete plantas de interior pueden ganar volumen con rapidez si reciben luz, riego y espacio acordes con las necesidades de cada especie. El crecimiento no es inmediato y varía según el ambiente doméstico.

La luz es una de las variables decisivas. El horticultor Justin Hancock señaló, en declaraciones recogidas por Martha Stewart, sitio especializado en hogares, que una mayor disponibilidad de luz acelera el desarrollo. Mientras que una menor lo ralentiza.

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La Royal Horticultural Society coincide en que luz, humedad y temperatura deben evaluarse antes de ubicar una planta dentro de la casa. Entre las pautas comunes, el agua no debería aplicarse por rutina. La institución británica aconseja comprobar si la superficie del sustrato está seca y asegurar que la maceta cuente con drenaje. El exceso de agua puede desplazar el aire del suelo y afectar las raíces.

1. El potus

Imagen de Epipremnum aureum. Otras opciones: planta de interior, photos, purificación de aire, cuidados sencillos, enredadera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El pothos crece con rapidez y extiende sus guías desde macetas elevadas o soportes verticales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potus (Epipremnum aureum) es una enredadera apta para crecer en soportes o caer desde una maceta elevada. La autora especializada Niki Jabbour indicó al medio que, con humedad regular, puede sumar entre 15 y 30 centímetros mensuales y que sus guías pueden superar los 6 metros con los años.

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  • Tamaño: hasta 6 metros de largo.
  • Cuidados: luz indirecta de baja a alta intensidad y riego cuando el sustrato esté seco al tacto.

El Jardín Botánico de Misuri recomienda luz indirecta intensa o semisombra, además de mantener húmedo el sustrato durante la temporada de crecimiento.

2. El filodendro de hoja de corazón

Planta verde en maceta rosa sobre tres libros apilados encima de una mesa baja de madera, con muebles al fondo.
El filodendro de hoja de corazón desarrolla tallos largos con luz indirecta y riego moderado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El filodendro de hoja de corazón (Philodendron hederaceum) produce tallos de entre 0,9 y casi 4 metros, según la información reunida por Martha Stewart. Jabbour lo describió como una alternativa para quienes buscan una planta de desarrollo más rápido que otras especies de interior.

  • Tamaño: de 0,9 a 4 metros de largo.
  • Cuidados: luz indirecta intensa y riego cuando se seque el primer tramo de sustrato.

3. El lirio de la paz

Un Lirio de la Paz florecido en maceta de terracota sobre una mesa de madera, con hojas verdes brillantes y flores blancas; al fondo, una ventana y libros.
El lirio de la paz produce flores durante gran parte del año cuando recibe las condiciones adecuadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lirio de la paz (Spathiphyllum) alcanza hasta 0,9 metros de altura. Hancock lo incluyó entre sus opciones de rápido crecimiento y sostuvo que puede emitir flores durante todo el año si las condiciones son adecuadas.

  • Tamaño: hasta 0,9 metros de alto.
  • Cuidados: luz indirecta intensa; riego tras el secado de los primeros 2,5 a 5 centímetros de tierra.

La Royal Horticultural Society advierte que la luz cambia según la estación y la distancia a las ventanas, por lo que esa ubicación requiere seguimiento.

4. La dieffenbachia

Planta diefembaquia en maceta blanca en una esquina junto a un sillón, una mesa con lámpara encendida y una ventana con cortinas.
La dieffenbachia destaca por sus hojas anchas y su capacidad para alcanzar gran altura dentro del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieffenbachia es una planta tropical de follaje ancho que, de acuerdo con la fuente, puede llegar a unos 3 metros de alto. Jabbour relató el caso de una planta familiar que terminó por tocar el techo, como ejemplo de su desarrollo bajo buenas condiciones.

  • Tamaño: hasta 3 metros de alto.
  • Cuidados: luz indirecta intensa y mezcla de cultivo ligeramente húmeda.

5. La hiedra sueca

Una planta colgante en maceta con cuerda de macramé se ubica junto a una ventana iluminada y un estante con libros y suculentas.
La hiedra sueca ocupa cestas colgantes con tallos rastreros y hojas de bordes ondulados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hiedra sueca (Plectranthus verticillatus) desarrolla hojas brillantes con borde ondulado y puede presentar variedades de follaje jaspeado, blanco o amarillo. Jabbour destacó que sus tallos rastreros ocupan con rapidez una cesta colgante y que la especie se propaga con facilidad.

  • Tamaño: entre 0,6 y 0,9 metros de alto y de ancho.
  • Cuidados: luz indirecta intensa, humedad constante y ausencia de encharcamiento.

6. Las monsteras verdes

Planta Monstera en maceta de terracota, tres plantas pequeñas en macetas, ventana, taburete de madera con un libro y una taza, pared blanca, suelo de madera, alfombra.
Las monsteras verdes avanzan con rapidez y forman un follaje amplio en ambientes luminosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas monsteras, entre ellas Monstera deliciosa y Monstera adansonii, son de desarrollo rápido. Hancock explicó que las variedades jaspeadas tienden a avanzar a menor ritmo que las de hojas verdes. Jabbour estimó que una M. adansonii sana puede crecer 30 centímetros o más por año y alcanzar alrededor de 3,6 metros.

  • Tamaño: depende de la variedad.
  • Cuidados: luz indirecta intensa; riego cuando se seque el primer tramo del sustrato y humedecimiento completo de la mezcla.

7. La cinta

Chlorophytum comosum
La cinta crece en matas y produce nuevas plantas que permiten dividirla con facilidad

La cinta (Chlorophytum comosum) puede alcanzar 0,6 metros de altura. Jabbour afirmó que divide la suya cada uno o dos años para dar espacio a las raíces y recomendó fertilizar al final del invierno y al comienzo del verano, sin excederse.

  • Tamaño: hasta 0,6 metros de alto.
  • Cuidados: luz intensa y sustrato ligeramente húmedo.

La guía de plantas de interior del Jardín Botánico de Misuri incluye a la cinta, pothos, monstera, filodendro y lirio de la paz entre las especies habituales para cultivo bajo techo. La selección final debe partir de la luz disponible, humedad del ambiente y tamaño que cada planta puede alcanzar.

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