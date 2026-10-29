Nicaragua

Policía concluye que el acoso escolar provocó la muerte de una niña de 9 años en Ciudad Sandino, Nicaragua

El dictamen del Instituto de Medicina Legal determinó una causa compatible con ahorcamiento, tras el hallazgo de la estudiante de cuarto grado en un baño del Colegio Xolotlán el 28 de octubre

Fachada del colegio Xolotlán en Ciudad Sandino, Nicaragua donde fue hallado el cuerpo de una niña de 9 años. Foto cortesía de La Prensa
Fachada del colegio Xolotlán en Ciudad Sandino, Nicaragua donde fue hallado el cuerpo de una niña de 9 años. Foto cortesía de La Prensa
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Una menor de 9 años se quitó la vida tras sufrir acoso escolar durante meses en su colegio en Ciudad Sandino, según concluyó la investigación policial. El Instituto de Medicina Legal confirmó que la causa de muerte fue compatible con ahorcamiento.

La niña, identificada solo con las iniciales A.C.G.D., cursaba el cuarto grado de primaria en el Colegio Xolotlán. Sus compañeras de clase la molestaban de forma reiterada y le decían que era “fea”, según información extraoficial a la que accedió La Prensa, diario nicaragüense.

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Hallazgo dentro del centro educativo

El cuerpo de la menor fue encontrado sin vida el pasado 28 de octubre en uno de los servicios sanitarios del colegio, a las 11:30, según fuentes extraoficiales consultadas por el diario.

El Colegio Xolotlán está ubicado en Altos de Motastepe, sobre la carretera Nueva a León, en el residencial Motastepe del Distrito Diez de Ciudad Sandino. La institución ofrece los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

El cuerpo fue examinado por el médico forense y trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia. El dictamen coincidió con la conclusión de la Policía Nacional: la menor se habría quitado la vida como consecuencia del hostigamiento que sufría por parte de sus compañeras.

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Policía investiga muerte de niña en ciudad Sandino. Foto retomada de canal 10.
Policía investiga muerte de niña en ciudad Sandino. Foto retomada de canal 10.

La Policía Nacional estableció que las burlas constantes de sus compañeras de clase habrían sido el desencadenante de la muerte, un dato que La Prensa conoció de manera extraoficial.

El acoso escolar —o bullying, maltrato físico o psicológico reiterado entre estudiantes con una clara desventaja de poder entre agresor y víctima— es el eje de la investigación.

Despliegue policial nocturno en Ciudad Sandino

Horas después de conocerse la noticia, en redes sociales comenzó a circular un video que mostraba a varias patrullas policiales recorrer las calles de Ciudad Sandino durante la noche. La presencia de los agentes llamó la atención de los vecinos, que salieron de sus viviendas para observar el operativo.

No existe información oficial que vincule ese despliegue con la investigación del caso. Sin embargo, algunos usuarios en redes especularon que podría estar relacionado con las pesquisas que las autoridades realizan tras el hallazgo de la niña en el centro educativo, de acuerdo con el registro de La Prensa.

Un pupitre de madera con una mochila azul y un teléfono móvil encendido dentro de un aula escolar vacía con ventanas al fondo.
Hasta el cierre de la cobertura de La Prensa, ni las autoridades del Colegio Xolotlán ni el Ministerio de Educación (Mined) se habían pronunciado públicamente sobre el caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Silencio del colegio e intervención del Mined

Hasta el cierre de la cobertura de La Prensa, ni las autoridades del Colegio Xolotlán ni el Ministerio de Educación (Mined) se habían pronunciado públicamente sobre el caso.

La radio La Primerísima informó que el Mined intervino y que estaría iniciando una nueva investigación sobre el acoso escolar que sufría la menor.

El Mined cuenta desde hace varios años con protocolos específicos para situaciones de acoso escolar.

Según la Guía de Alerta Temprana y Derivación de las Consejerías de las Comunidades Educativas, la ruta de actuación contempla cinco pasos: la identificación de la situación mediante un sistema de alerta temprana, la comunicación a la dirección del centro, el aviso a las familias involucradas, el acompañamiento a la víctima y la derivación y el seguimiento del caso.

El protocolo establece además que, cuando un estudiante presenta señales que evidencien ideas o intentos de suicidio, el centro educativo debe derivar de inmediato el caso al Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez o al Ministerio de Salud. También prevé la atención especializada para los estudiantes que ejercen el acoso sobre sus compañeros.

Sanciones y responsabilidades, sin definir

La Policía Nacional no informó si existirán sanciones contra el centro educativo ni contra las menores señaladas como responsables de las burlas.

Tampoco trascendió si las autoridades educativas aplicarán medidas adicionales en el Colegio Xolotlán.

La investigación del Mined, según la información difundida por La Primerísima, buscará establecer con mayor precisión el contexto en el que se desarrolló el hostigamiento hacia la menor dentro del aula y determinar responsabilidades dentro de la comunidad educativa.

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