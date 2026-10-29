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La emotiva reflexión de Thiago Medina al volver al hospital en el que casi pierde la vida: “Es un regalo de Dios”

A más de un año del accidente de tránsito que lo dejó al borde de la muerte, el ex Gran Hermano pasó por la clínica en la que estuvo internado y compartió sus más profundos pensamientos

A corazón abierto, Thiago Medina pasó por el hospital donde estuvo internado luchando por su vida luego de un accidente de tránsito y reflexionó al respecto (Instagram)
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Más de un año después del accidente que lo llevó a permanecer internado durante varias semanas, Thiago Medina regresó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde comenzó su recuperación. El exparticipante de Gran Hermano 2022 volvió a recorrer ese lugar y compartió con sus seguidores un mensaje cargado de emoción. A través de sus palabras, recordó el momento que cambió su vida, agradeció la atención que recibió y habló del valor de poder seguir junto a sus hijas.

Ya se cumplió un año de uno de los momentos más difíciles de mi vida. Un día que jamás voy a olvidar”, escribió el influencer en sus redes sociales. “Gracias por permitirme seguir acá disfrutando de la vida y, sobre todo, viendo crecer a mis dos hijas que son mi mayor motivo para seguir adelante”, manifestó. Medina es padre de las gemelas Aimé y Laia, fruto de su relación con Daniela Celis, también exparticipante de Gran Hermano.

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La experiencia también modificó la manera en que el joven observa su vida cotidiana. “Valoro más cada abrazo, cada sonrisa y cada momento con las personas que amo”, reconoció. “Entendí que la vida puede cambiar en un segundo y que estar acá, poder contarlo y seguir luchando es un regalo de Dios”, escribió.

Joven sonriendo con camiseta blanca, collar y gorra de béisbol azul de los Yankees. Al fondo, cielo azul, árboles y un SUV oscuro
El exparticipante del reality reflexionó a fondo luego de haber pasado por el grave accidente que lo dejó por varias semanas internado

El influencer cerró la publicación con otra reflexión sobre el futuro. “Hoy no sólo recuerdo lo que viví, también agradezco todo lo que todavía me queda por vivir. Por mí, por mis hijas y por todos los que amo”, expresó. De esa manera, eligió poner el foco en la vida que tiene por delante y en los vínculos que lo acompañaron durante el proceso.

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El accidente había ocurrido el 12 de septiembre de 2025, cuando Thiago circulaba en moto por Francisco Álvarez, una localidad del partido bonaerense de Moreno. En ese momento, fue embestido por un automóvil y sufrió lesiones que requirieron una operación de urgencia. El joven tuvo fracturas en varias costillas, desde la cuarta hasta la novena, una perforación pulmonar y daños en el hígado y los riñones.

Durante la cirugía, los médicos debieron extirparle el bazo. Después de atravesar el delicado cuadro de salud y permanecer internado, Medina recibió el alta médica el 9 de octubre de 2025. La recuperación continuó en la casa de Daniela, madre de sus hijas, donde permaneció mientras retomaba de manera gradual sus actividades y recuperaba su autonomía.

Con el paso del tiempo, el influencer logró volver a desenvolverse de forma independiente y retomar su vida cotidiana. Sin embargo, las marcas del accidente permanecieron tanto en su cuerpo como en su experiencia personal. La última vez que Thiago había hablado sobre el tema había sido en septiembre de este año, poco antes del primer aniversario del accidente. En esa oportunidad, publicó varias fotografías sin remera, tomadas frente a un espejo, y mostró las cicatrices que le quedaron después de la intervención quirúrgica.

thiago medina
A más de un año del accidente, Thiago mostró las cicatrices que quedaron en su cuerpo (Instagram)

Sé que estas cicatrices son de una guerra que gané porque sigo acá”, escribió junto a las imágenes. “Pero también me da mucha vergüenza andar sin remera y no sé qué hacer”, agregó. En aquella publicación, Medina expresó su preocupación por la llegada de los meses de calor y por la exposición de las marcas en su cuerpo. “Se viene el verano y yo así”, escribió. “Cuando me pongo a ver estas cicatrices, que las voy a llevar siempre, no sé cómo afrontar sentirme bien adelante de gente desconocida. No puedo estar en cuero”, manifestó.

Ahora, al regresar al hospital donde comenzó una de las etapas más difíciles de su vida, Thiago eligió recordar lo ocurrido desde el agradecimiento. La visita le permitió mirar hacia atrás, reconocer el trabajo de los profesionales que lo atendieron y valorar la posibilidad de seguir compartiendo la vida con sus hijas. Entre las cicatrices, los recuerdos y los abrazos que hoy adquieren otro significado, Medina volvió a hablar de una recuperación que todavía forma parte de su historia.

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