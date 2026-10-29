El FMLN, partido de izquierda en El Salvador, formaliza la inscripción de 12 candidatos a diputados por el exterior

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional inscribió a doce candidatos a diputados para representar a la diáspora ante el Tribunal Supremo Electoral./ (Redes FMLN)

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El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) formalizó este jueves la inscripción de doce candidatos a diputados para la representación de los salvadoreños en el exterior, en un acto ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El partido informó que nueve de los postulantes residen fuera de El Salvador y que ocho son mujeres.

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó que el instituto político fue el primero en presentar sus candidaturas a escala nacional. Sostuvo que la inscripción cumple con la Ley de Partidos Políticos, el Código Electoral y los estatutos internos del partido.

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“La participación de los compatriotas en el exterior no está en El Salvador, está fuera”, dijo Flores, quien envió un mensaje a los salvadoreños que podrán votar desde los países donde residen. Según expuso, el proceso electoral habilita el sufragio en 92 lugares fuera del territorio nacional.

La presentación estuvo encabezada por el candidato presidencial del partido, Rafael Aguirre, y la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos. Ambos destacaron la presencia de aspirantes provenientes de Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Suecia y otros países.

Aguirre señaló que nueve de las doce personas inscritas viven en el extranjero, una condición que, según dijo, permite que conozcan de primera mano las necesidades de las comunidades migrantes.

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Al proceso de inscripción asistió el candidato a la presidencia por el FMLN, Rafael Aguirre; y la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos./ (Redes FMLN)

Durante la conferencia fueron mencionados Julio Galareño, residente en Canadá; Carlos Cardona, desde Italia; Isela Sánchez y Marlene Ávalos, desde Suecia; Carolina Arteaga y Félix Cardona, desde España; Pilar Gálvez y Sofía Cortés, desde Estados Unidos. También fueron presentados Carlos Castaneda, Yesenia Leiva y Susi Bonilla, quienes participan desde El Salvador.

El candidato presidencial afirmó que la lista busca diferenciarse de postulaciones que, según su planteamiento, representan a la diáspora sin residir fuera del país. “Ellos realmente representan a nuestros compatriotas en el exterior”, expresó.

Pilar Gálvez, migrante salvadoreña radicada en Estados Unidos, pidió el respaldo para la planilla y señaló que el grupo pretende representar a familias desempleadas, trabajadores del sector informal, pueblos indígenas, mujeres y profesionales.

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“Estamos aquí, no como víctimas, sino como luchadores sociales”, afirmó Gálvez. La candidata también dijo que la fórmula reúne representantes de El Salvador, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Suecia y Perú.

La planilla planteó cambios en la atención consular y en la política migratoria

La doctora Sofía Cortés, residente en Los Ángeles, California, adelantó algunos de los temas que, según indicó, buscarán incorporar a la plataforma electoral del FMLN para los salvadoreños en el exterior.

Entre ellos mencionó una eventual revisión de la red consular, con el objetivo de ampliar la atención a los migrantes y facilitar trámites de documentación. También propuso estudiar mecanismos de apoyo para la repatriación de salvadoreños fallecidos fuera del país.

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Actualmente, ya se encuentra habilitada la propaganda electoral para la elección de presidente y vicepresidente de la República para las elecciones del 28 de febrero de 2027. /(REUTERS/Jose Cabezas)

Cortés cuestionó la respuesta del Gobierno ante asuntos migratorios como el Estatus de Protección Temporal, conocido por sus siglas en inglés como TPS. “No hay un acompañamiento” a las comunidades salvadoreñas que enfrentan esos procesos, afirmó.

La aspirante también planteó la necesidad de establecer garantías jurídicas y económicas para vincular al país con profesionales, empresarios y técnicos salvadoreños que viven en el extranjero.

Por su parte, Carlos Castaneda sostuvo que las comunidades migrantes deben tener representación legislativa propia y calculó que más de tres millones de salvadoreños viven fuera del país. Señaló que Estados Unidos concentra la mayor parte de esa población, aunque también existen comunidades en decenas de naciones.

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Seis escaños estarán destinados a la circunscripción del exterior

Durante el acto, Aguirre recordó que las reformas electorales establecieron una circunscripción específica para que los salvadoreños en el extranjero elijan de forma directa a seis diputados de la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con los datos citados por el candidato, el padrón electoral de residentes en el exterior ronda las 962 mil personas, según el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). Los seis escaños provienen de la reducción de cinco diputaciones en San Salvador y una en La Libertad, con lo cual el Congreso mantendrá 60 integrantes.

Aguirre indicó que el FMLN presentará en las próximas semanas su plan de gobierno y sus propuestas electorales. Añadió que la agrupación aspira a competir por cargos legislativos, municipales y la Presidencia en las elecciones de 2027.

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