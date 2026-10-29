Adrián Pallares se quebró en vivo al leer un mensaje que recibió de una televidente: “Esto es lo que vale”

En medio de la separación laboral con Rodrigo Lussich, el conductor recibió un mensaje que lo logró emocionar (Video: Intrusos-América TV)

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La dupla televisiva que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sostuvieron durante siete años llegará a su fin en diciembre, cuando dejen de trabajar juntos en América TV. Tras el anuncio, ambos conductores hablaron largo y tendido sobre el tema en el piso de Intrusos, dejando en claro que se trata de una ruptura exclusivamente laboral y que su amistad de 20 años permanecerá intacta.

Pallares explicó que la decisión ya estaba hablada entre ellos mucho antes de que trascendiera públicamente. “Era una decisión que ya estaba tomada, que estaba hablada, que estaba muy charlada entre nosotros dos y que la última palabra la tenía el canal”, dijo al aire. Aclaró también que en los días previos habían conversado con varias personas en privado, siempre con el mismo mensaje. Lussich lo respaldó: “Claro”.

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Ante la reacción del público, Pallares pidió no dramatizar la situación. “Parece como un River-Boca, que no hay un River-Boca. Si querés un equipo de fútbol es la selección nacional, esto no es un River-Boca”, graficó. En ese marco, eligió compartir uno de los mensajes que más lo conmovió entre los cientos que recibió tras el anuncio. Eso sí: decidió no revelar el nombre del remitente porque, según explicó, había otras personas que no estaban al tanto de algo de lo que hablaba la carta.

La emotiva carta que leyó en vivo Adrián Pallares

El texto que el conductor leyó al aire comenzaba así: “Hola Adri, así te llamo en casa. Recién le escribí a Rodri. Ustedes son lo más, me alegran la vida y las tardes. Voy atrás en la programación y amo verlos. Me cago de risa con Intrusos. Sos un tipo transparente, valoro eso. Gracias por tanto, por la alegría, las risas, los abrazos y por mostrar que existe la amistad de verdad, esa que no tiene envidias y siempre suma. Se los va a extrañar mucho”.

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El periodista le respondió a todos los que hablaron del final del ciclo (Video: Intrusos-América TV)

En la carta, el televidente contaba que desde hacía seis meses su pareja tenía un diagnóstico de cáncer de esófago. “Cuando le diagnosticaron cáncer de esófago a mi compañero de vida, nos explotó una bomba peor que la del programa”, continuó leyendo Pallares. Y agregó, al borde del llanto: “Fueron mi alegría hasta ayer, que el médico nos confirmó que el tumor no está más. Está todo controlado”.

“Gracias por tantas tardes, noches, madrugadas y horas de felicidad, alegría y compañía. Éxito en lo que se les presente. Gracias totales por ser amigos, periodistas, hombres, Carolos y tanto más. Mis felicitaciones a todo el panel. Forman un zoológico adorable”, cerró Pallares, con la voz quebrada.

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La lectura fue recibida con aplausos en el estudio. “Con esto, cuando alguien te escribe esto, para mí es todo. Saber que hemos estado acompañando todo este tiempo a gente que pasa muchos momentos difíciles. Esto es lo que vale: hacer televisión y entretener y divertirlos y acompañarlos todos los días”, reflexionó Pallares. Y subrayó que eligió ese mensaje en particular porque “no solamente era para mí, hablaba de Rodri y también hablaba del panel”.

Lussich, a su turno, amplió la perspectiva sobre el rol del programa en la cotidianeidad del público. “Nuestra misión siempre es entretener más allá de la rigurosidad de la información cuando es oportuno y cuando los temas a veces nos dicen ‘ay, dejen de hablar de fulano, de mengano, que queremos que nos hagan reír’”, señaló. También destacó la capacidad del ciclo para alternar registros: “Tenemos la flexibilidad suficiente como para saber ir y venir y quebrar en todo caso el clima con algo que puede ser más periodístico o después ponernos a bailar en mitad de la tarde”.

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Entre los logros del ciclo, Lussich mencionó la entrevista a Gustavo Yankelevich de las semanas previas al anuncio del final de la dupla. “Más allá de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer en su momento con el tema, fue un logro periodístico haberlo tenido a Gustavo ese día (luego del testimonio de su nieto Valentín en Infobae)”, valoró. Y concluyó con una síntesis que define el espíritu del programa: “Siempre lo que nos agradecen es la risa. Así que para eso seguiremos trabajando siempre juntos y por separado”.