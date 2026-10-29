Teleshow

Adrián Pallares se quebró en vivo al leer un mensaje que recibió de una televidente: “Esto es lo que vale”

Con los ojos cargados de lágrimas, el conductor de Intrusos compartió al aire un mensaje muy especial que le llegó a través de las redes

En medio de la separación laboral con Rodrigo Lussich, el conductor recibió un mensaje que lo logró emocionar (Video: Intrusos-América TV)
Guardar

La dupla televisiva que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sostuvieron durante siete años llegará a su fin en diciembre, cuando dejen de trabajar juntos en América TV. Tras el anuncio, ambos conductores hablaron largo y tendido sobre el tema en el piso de Intrusos, dejando en claro que se trata de una ruptura exclusivamente laboral y que su amistad de 20 años permanecerá intacta.

Pallares explicó que la decisión ya estaba hablada entre ellos mucho antes de que trascendiera públicamente. “Era una decisión que ya estaba tomada, que estaba hablada, que estaba muy charlada entre nosotros dos y que la última palabra la tenía el canal”, dijo al aire. Aclaró también que en los días previos habían conversado con varias personas en privado, siempre con el mismo mensaje. Lussich lo respaldó: “Claro”.

PUBLICIDAD

Ante la reacción del público, Pallares pidió no dramatizar la situación. “Parece como un River-Boca, que no hay un River-Boca. Si querés un equipo de fútbol es la selección nacional, esto no es un River-Boca”, graficó. En ese marco, eligió compartir uno de los mensajes que más lo conmovió entre los cientos que recibió tras el anuncio. Eso sí: decidió no revelar el nombre del remitente porque, según explicó, había otras personas que no estaban al tanto de algo de lo que hablaba la carta.

La emotiva carta que leyó en vivo Adrián Pallares

El texto que el conductor leyó al aire comenzaba así: “Hola Adri, así te llamo en casa. Recién le escribí a Rodri. Ustedes son lo más, me alegran la vida y las tardes. Voy atrás en la programación y amo verlos. Me cago de risa con Intrusos. Sos un tipo transparente, valoro eso. Gracias por tanto, por la alegría, las risas, los abrazos y por mostrar que existe la amistad de verdad, esa que no tiene envidias y siempre suma. Se los va a extrañar mucho”.

PUBLICIDAD

El periodista le respondió a todos los que hablaron del final del ciclo (Video: Intrusos-América TV)

En la carta, el televidente contaba que desde hacía seis meses su pareja tenía un diagnóstico de cáncer de esófago. “Cuando le diagnosticaron cáncer de esófago a mi compañero de vida, nos explotó una bomba peor que la del programa”, continuó leyendo Pallares. Y agregó, al borde del llanto: “Fueron mi alegría hasta ayer, que el médico nos confirmó que el tumor no está más. Está todo controlado”.

“Gracias por tantas tardes, noches, madrugadas y horas de felicidad, alegría y compañía. Éxito en lo que se les presente. Gracias totales por ser amigos, periodistas, hombres, Carolos y tanto más. Mis felicitaciones a todo el panel. Forman un zoológico adorable”, cerró Pallares, con la voz quebrada.

La lectura fue recibida con aplausos en el estudio. “Con esto, cuando alguien te escribe esto, para mí es todo. Saber que hemos estado acompañando todo este tiempo a gente que pasa muchos momentos difíciles. Esto es lo que vale: hacer televisión y entretener y divertirlos y acompañarlos todos los días”, reflexionó Pallares. Y subrayó que eligió ese mensaje en particular porque “no solamente era para mí, hablaba de Rodri y también hablaba del panel”.

Lussich, a su turno, amplió la perspectiva sobre el rol del programa en la cotidianeidad del público. “Nuestra misión siempre es entretener más allá de la rigurosidad de la información cuando es oportuno y cuando los temas a veces nos dicen ‘ay, dejen de hablar de fulano, de mengano, que queremos que nos hagan reír’”, señaló. También destacó la capacidad del ciclo para alternar registros: “Tenemos la flexibilidad suficiente como para saber ir y venir y quebrar en todo caso el clima con algo que puede ser más periodístico o después ponernos a bailar en mitad de la tarde”.

Entre los logros del ciclo, Lussich mencionó la entrevista a Gustavo Yankelevich de las semanas previas al anuncio del final de la dupla. “Más allá de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer en su momento con el tema, fue un logro periodístico haberlo tenido a Gustavo ese día (luego del testimonio de su nieto Valentín en Infobae)”, valoró. Y concluyó con una síntesis que define el espíritu del programa: “Siempre lo que nos agradecen es la risa. Así que para eso seguiremos trabajando siempre juntos y por separado”.

Temas Relacionados

Adrián PallaresRodrigo LussichIntrusos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Wanda Nara sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Martín Migueles

A pocas semanas de que saliera su divorcio de Mauro Icardi, la empresaria no descartó contraer nupcias por tercera vez en su vida

Wanda Nara sorprendió al hablar de la posibilidad de casarse con Martín Migueles

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

La conductora recordó la relación de su expareja con la bailarina y la decisión que tomaron para que la vida de sus hijos no se viera tan alterada

Sabrina Rojas explicó el particular acuerdo que tenía con Flor Vigna y Luciano Castro: “Se quedaba a dormir en mi cama”

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

La flamante pareja presentó su primera colaboración con un videoclip sensual y una letra que alude al revuelo por sus vínculos anteriores

“Me sentaste arriba tuyo y se volvió una obsesión”: verso por verso, qué dice la provocadora canción de La Joaqui y Tiago PZK

Yeyo De Gregorio habló de su distanciamiento de Lali Espósito y reveló que no fue invitado a su casamiento: “Me dolió”

En una entrevista con LAM, el actor habló sobre la lejanía que mantiene con la cantante, quien era una de sus mejores amigas

Yeyo De Gregorio habló de su distanciamiento de Lali Espósito y reveló que no fue invitado a su casamiento: “Me dolió”

“Mi casita cerquita del mar”: Patricio Giménez Aubert celebró sus 51 y estrenó su hogar soñado

En diálogo con Teleshow, el compositor abrió las puertas de su presente uruguayo, contó cómo disfruta su flamante hogar y adelantó sus planes entre Punta del Este y Buenos Aires

“Mi casita cerquita del mar”: Patricio Giménez Aubert celebró sus 51 y estrenó su hogar soñado

AMÉRICA

Iglesia católica espera autorización para celebrar misas en cementerios de Nicaragua el 2 de noviembre

Iglesia católica espera autorización para celebrar misas en cementerios de Nicaragua el 2 de noviembre

Honduras buscará enviar trabajadores agrícolas a España

¿Quién es el expresidente salvadoreño que defraudó al Estado con más de USD 300 millones y ha recuperado su libertad?

Polarización, desconfianza y malestar social: las claves del desgaste de las democracias

Una terapia genética experimental logra señales alentadoras contra una forma rara de ELA

MALDITOS NERDS

‘Orgullo y prejuicio’ vuelve con Emma Corrin y Jack Lowden en una miniserie de Netflix

‘Orgullo y prejuicio’ vuelve con Emma Corrin y Jack Lowden en una miniserie de Netflix

‘Dokapon Kingdom: Connect 2′ confirma su lanzamiento mundial para 2027

‘The Grimm Reapress and the Drearytale Monster’ llegará a PlayStation 5, Switch 2, Switch y PC en 2027

FromSoftware retrasa ‘The Duskbloods’ para Nintendo Switch 2 hasta 2027

Behaviour Interactive lleva a Art el Payaso de ‘Terrifier’ a ‘Dead by Daylight’

DEPORTES

La “Ley Wenger”, al borde del rechazo: el experimento en Canadá que generó dudas sobre el cambio en la regla del fuera de juego

La “Ley Wenger”, al borde del rechazo: el experimento en Canadá que generó dudas sobre el cambio en la regla del fuera de juego

Los 10 puntos clave para entender el nuevo formato del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol

Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

Contundente respuesta de Enzo Fernández sobre las teorías conspirativas tras la final entre Argentina y España en el Mundial

“Donnarumma y 10 más”: la tajante respuesta del DT del Manchester City sobre Gerónimo Rulli tras ser figura en los penales