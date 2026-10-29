Receta de peceto con zanahorias, papas y arvejas, rápida y fácil

Un plato casero, completo y listo en una sola cacerola. El peceto se combina con papas, zanahorias y arvejas para lograr una comida abundante, sabrosa y práctica. La salsa de tomate y el caldo aportan sabor a la carne y acompañan las verduras durante la cocción.
Es una opción ideal para el almuerzo familiar o para resolver la cena sin preparar varias guarniciones. La cocción corta permite llevarlo a la mesa en menos de 1 hora. Además, es una variante sencilla para quienes buscan incorporar carne y vegetales en una misma preparación, sin complicar demasiado el menú diario.
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Receta de peceto con zanahorias, papas y arvejas
Se trata de un corte magro de carne vacuna cocido en una salsa sencilla, con papas, zanahorias y arvejas. Para conservar la humedad, el peceto se sella primero y luego se cocina a fuego bajo junto con las verduras, una técnica habitual en las preparaciones de cacerola con este corte.
Tiempo de preparación
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 40 minutos
- Tiempo total: 55 minutos
Ingredientes
- 800 gr de peceto, cortado en rodajas de 1 cm
- 3 papas medianas, peladas y cortadas en cubos
- 2 zanahorias, cortadas en rodajas
- 200 gr de arvejas cocidas o congeladas
- 1 cebolla grande, picada
- 1 diente de ajo, picado
- 2 cucharadas de aceite
- 300 cc de caldo de carne
- 200 gr de tomate triturado
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 hoja de laurel
- Sal, a gusto
- Pimienta, a gusto
- Perejil picado, opcional
Cómo hacer peceto con zanahorias, papas y arvejas, paso a paso
- Condimentar las rodajas de peceto con sal, pimienta y pimentón.
- Calentar el aceite en una cacerola amplia. Sellar la carne a fuego fuerte durante 2 minutos por lado, hasta que tome color. Retirar y reservar.
- En la misma cacerola, rehogar la cebolla y el ajo durante 3 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
- Incorporar el tomate triturado, el caldo y la hoja de laurel. Mezclar para levantar los jugos del fondo de cocción.
- Volver a colocar el peceto en la cacerola. La carne debe quedar apenas cubierta por el líquido. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 20 minutos.
- Agregar las papas y las zanahorias. Tapar nuevamente y cocinar durante 15 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.
- Incorporar las arvejas durante los últimos 5 minutos de cocción. No las agregues antes para evitar que pierdan color y textura.
- Probar la salsa y corregir la sal. Apagar el fuego, dejar reposar 5 minutos y servir con perejil picado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 430 kcal
- Grasas: 14 gr
- Carbohidratos: 39 gr
- Proteínas: 38 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, conservar el peceto con las verduras dentro de un recipiente hermético durante 3 días.
También se puede guardar en el freezer durante 2 meses. Conviene dividirlo en porciones y descongelarlo dentro de la heladera durante 12 horas antes de recalentarlo.
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Para recuperar la textura de la salsa, calentar a fuego bajo con 2 o 3 cucharadas de agua o caldo.
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