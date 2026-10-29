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Receta de peceto con zanahorias, papas y arvejas, rápida y fácil

Una alternativa ideal para quienes buscan resolver las comidas de todos los días con una preparación nutritiva y una salsa llena de sabor

Plato de cerámica con carne vacuna en salsa, papas, zanahorias y arvejas, ubicado sobre una mesa de madera junto a un tenedor y una servilleta.
El tiempo total de elaboración del plato demanda 55 minutos entre la preparación previa y el fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un plato casero, completo y listo en una sola cacerola. El peceto se combina con papas, zanahorias y arvejas para lograr una comida abundante, sabrosa y práctica. La salsa de tomate y el caldo aportan sabor a la carne y acompañan las verduras durante la cocción.

Es una opción ideal para el almuerzo familiar o para resolver la cena sin preparar varias guarniciones. La cocción corta permite llevarlo a la mesa en menos de 1 hora. Además, es una variante sencilla para quienes buscan incorporar carne y vegetales en una misma preparación, sin complicar demasiado el menú diario.

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Receta de peceto con zanahorias, papas y arvejas

Se trata de un corte magro de carne vacuna cocido en una salsa sencilla, con papas, zanahorias y arvejas. Para conservar la humedad, el peceto se sella primero y luego se cocina a fuego bajo junto con las verduras, una técnica habitual en las preparaciones de cacerola con este corte.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 40 minutos
  • Tiempo total: 55 minutos

Ingredientes

Rodajas de carne con sal y pimienta en una tabla de madera, rodeada de cuencos con papas, zanahorias, arvejas, cebolla, aceite y especias.
Las papas y las zanahorias requieren quince minutos de cocción tapada en la salsa para alcanzar su punto tierno (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 800 gr de peceto, cortado en rodajas de 1 cm
  • 3 papas medianas, peladas y cortadas en cubos
  • 2 zanahorias, cortadas en rodajas
  • 200 gr de arvejas cocidas o congeladas
  • 1 cebolla grande, picada
  • 1 diente de ajo, picado
  • 2 cucharadas de aceite
  • 300 cc de caldo de carne
  • 200 gr de tomate triturado
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 hoja de laurel
  • Sal, a gusto
  • Pimienta, a gusto
  • Perejil picado, opcional

Cómo hacer peceto con zanahorias, papas y arvejas, paso a paso

  1. Condimentar las rodajas de peceto con sal, pimienta y pimentón.
  2. Calentar el aceite en una cacerola amplia. Sellar la carne a fuego fuerte durante 2 minutos por lado, hasta que tome color. Retirar y reservar.
  3. En la misma cacerola, rehogar la cebolla y el ajo durante 3 minutos, hasta que la cebolla quede transparente.
  4. Incorporar el tomate triturado, el caldo y la hoja de laurel. Mezclar para levantar los jugos del fondo de cocción.
  5. Volver a colocar el peceto en la cacerola. La carne debe quedar apenas cubierta por el líquido. Tapar y cocinar a fuego bajo durante 20 minutos.
  6. Agregar las papas y las zanahorias. Tapar nuevamente y cocinar durante 15 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.
  7. Incorporar las arvejas durante los últimos 5 minutos de cocción. No las agregues antes para evitar que pierdan color y textura.
  8. Probar la salsa y corregir la sal. Apagar el fuego, dejar reposar 5 minutos y servir con perejil picado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cacerola con guisado de carne, papas, zanahorias, arvejas y una hoja de laurel sobre una hornalla, junto a una cuchara de madera.
Las arvejas se incorporan en los últimos cinco minutos de la receta para preservar su textura y su color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 430 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 39 gr
  • Proteínas: 38 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, conservar el peceto con las verduras dentro de un recipiente hermético durante 3 días.

También se puede guardar en el freezer durante 2 meses. Conviene dividirlo en porciones y descongelarlo dentro de la heladera durante 12 horas antes de recalentarlo.

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Para recuperar la textura de la salsa, calentar a fuego bajo con 2 o 3 cucharadas de agua o caldo.

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