Sociedad

“Tengo que ir a operar”: circulaba por la banquina con el celular, lo detuvieron y deberá pagar una multa millonaria

Un agente interceptó a un conductor en la autopista Buenos Aires-La Plata tras detectarlo en dos infracciones simultáneas. El hombre reconoció el uso del celular, pero sostuvo que era por una emergencia médica

Un agente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial interceptó al conductor en la Autopista Buenos Aires-La Plata tras detectarlo en dos infracciones simultáneas, el hombre reconoció el uso del celular pero sostuvo que la situación era una emergencia médica
Guardar

Un conductor que circulaba por la banquina de la Autopista Buenos Aires-La Plata mientras usaba el celular fue detenido por un agente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Al ser interceptado, el hombre explicó que era médico y debía llegar a una operación. Sin embargo, ahora deberá enfrentar una multa que supera los $2.5 millones.

El episodio quedó registrado en un video que la ANSV difundió públicamente. Según se observa en la grabación, el conductor no solo circuló por la banquina en dos oportunidades, sino que además tenía el celular en mano cuando el agente se posicionó a su lado. “Hiciste banquina atrás, nos viste a nosotros, ingresaste, nos pasaste a nosotros, volviste otra vez a la banquina y cuando me pongo al lado tuyo venís con el teléfono”, le señaló el funcionario al momento de la detención.

PUBLICIDAD

Frente a ese panorama, el conductor alegó que contestaba mensajes relacionados con su trabajo. “Vengo contestando un mensaje del laburo”, respondió. Acto seguido, argumentó que era médico y afirmó: “Tengo que ir a operar”, lo que —según su criterio— constituía una situación de emergencia que justificaba circular por la banquina.

El agente le señaló que usar la banquina está permitido exclusivamente en emergencias reales, y que el hombre ya sabía con anticipación que tenía turno de operación. “O sea que tendrías que haber salido antes”, afirmó.

El uso de la banquina está habilitado exclusivamente en situaciones de emergencia real, según las normas de tránsito vigentes
El uso de la banquina está habilitado exclusivamente en situaciones de emergencia real, según las normas de tránsito vigentes

El intercambio siguió en ese tono. “Está bien, usted no lo considera una emergencia, discúlpeme”, respondió el conductor, ante lo cual el agente fue directo: “Y no. Porque usted ya sabía que tenía que ir a operar.” Reconocida la infracción del celular —“Eso sí, tenía razón”, admitió el hombre—, el agente le informó que se le labrarían las actas correspondientes por el uso indebido de la banquina y por el uso del teléfono celular al volante, ambas conductas prohibidas por las normas de tránsito vigentes.

PUBLICIDAD

El caso forma parte de un operativo de mayor alcance. La ANSV ya sancionó a 2.632 conductores por circular en forma indebida por las banquinas de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.

Los controles se realizan mediante patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos, con el objetivo de detectar a quienes avanzan por fuera de los carriles habilitados.

“Yo no lo quise hacer”: la Agencia Nacional de Seguridad Vial sancionó a más de 1800 conductores por circular por la banquina

La ANSV sancionó a más de 1800 banquineros en el AMBA

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que sancionó a 1.849 conductores por circular por la banquina en las autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde desplegó controles diarios para detectar esa infracción.

El organismo realiza patrullajes con motocicletas y operativos fijos en sectores de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires–La Plata. La banquina está reservada para emergencias y su uso como carril alternativo está prohibido por la Ley Nacional de Tránsito.

Los agentes buscan identificar a quienes utilizan esos espacios durante las demoras de tránsito para adelantar al resto de los vehículos. La circulación por banquinas está contemplada como una infracción en el artículo 48 de la normativa nacional.

En uno de los procedimientos realizados en la autopista Panamericana, un automovilista fue detenido tras circular por la banquina. “Me bajo acá, me bajo ‘en coso’”, le señaló el conductor al oficial que lo demoró. “Mil metros más adelante”, le contestó el uniformado, antes de solicitarle la cédula y la licencia para conducir.

“Estoy podrido de los vivarachos acá”, remarcó el conductor. Sin embargo, el oficial le remarcó su actitud de conducir por la banquina: “Y ahora lo termina haciendo usted”. Y le recordó que previamente ya había cometido la infracción metros atrás.

Por último, el conductor buscó “una ayuda” para el policía, que respondió: “No sé para qué está buscando plata, caballero. No se equivoque”. El inspector rechazó el ofrecimiento y confeccionó la multa correspondiente. Las fiscalizaciones continúan en las autopistas del AMBA mediante controles móviles y puestos fijos.

Temas Relacionados

Agencia Nacional de Seguridad VialInfracciones de tránsitoSeguridad vialAutopista Buenos Aires La PlataÙltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: un caniche cayó desde un quinto piso en el centro de Mar del Plata y sobrevivió de milagro

La perra, de nueve meses, amortiguó la caída de 15 metros gracias a las ramas de los árboles de la vereda, aunque quedó con fractura de mandíbula y un edema cerebral. Su dueño aseguró que fue un accidente doméstico, pero los vecinos denunciaron un caso de maltrato animal

Video: un caniche cayó desde un quinto piso en el centro de Mar del Plata y sobrevivió de milagro

Encontraron el cuerpo de Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes en España

El hombre de 51 años viajaba en una de las dos formaciones que se accidentó en Toledo y dejó decenas de víctimas fatales. Se suma al caso de Ana Martina Conte Grand, una sanjuanina de 32 años que también falleció en la colisión

Encontraron el cuerpo de Agustín Randazzo, el argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes en España

Incautaron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en 428 mil dólares: los querían hacer pasar por zapatillas

El cargamento fue descubierto por la Policía Federal durante un control en Entre Ríos. El camión había salido de Misiones y tenía como presunto destino Buenos Aires. El conductor fue detenido e imputado por encubrimiento de contrabando

Incautaron 300 mil atados de cigarrillos de contrabando valuados en 428 mil dólares: los querían hacer pasar por zapatillas

Encontraron a una pareja muerta a puñaladas en un camino rural de Misiones: su hijo de 2 años dormía dentro del auto

Los cuerpos fueron hallados en Los Helechos, a 750 metros de la ruta provincial 5. El niño fue trasladado a un centro de salud y quedó bajo resguardo, mientras la Justicia ordenó autopsias y pericias para determinar qué ocurrió

Encontraron a una pareja muerta a puñaladas en un camino rural de Misiones: su hijo de 2 años dormía dentro del auto

A 17 días de la desaparición de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco, la búsqueda avanza sobre quebradas de difícil acceso

El docente jubilado de 59 años fue visto por última vez el 12 de octubre cuando emprendía una caminata en solitario hacia la cumbre. Más de 100 personas rastrean la montaña, con visibilidad reducida y lluvias

A 17 días de la desaparición de Raúl Moyano en el cerro Ñuñorco, la búsqueda avanza sobre quebradas de difícil acceso

DEPORTES

Stefano Di Carlo habló sobre el nuevo formato de torneo que se aprobó: “Es un cambio cosmético que no resuelve el problema de fondo”

Stefano Di Carlo habló sobre el nuevo formato de torneo que se aprobó: “Es un cambio cosmético que no resuelve el problema de fondo”

La “Ley Wenger”, al borde del rechazo: el experimento en Canadá que generó dudas sobre el cambio en la regla del fuera de juego

Los 10 puntos clave para entender el nuevo formato del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol

Se aprobó el nuevo formato del torneo argentino desde el 2027: los detalles

Contundente respuesta de Enzo Fernández sobre las teorías conspirativas tras la final entre Argentina y España en el Mundial

TELESHOW

Emilia Mernes cumplió 30 años: cena con Duki, el abrazo de sus padres y un estreno musical para esta noche

Emilia Mernes cumplió 30 años: cena con Duki, el abrazo de sus padres y un estreno musical para esta noche

Evangelina Anderson abrió su álbum de París: fotos con su hermana, looks y momentos íntimos

Mauro Icardi inició una nueva demanda contra Wanda Nara por la exposición de las niñas: “Reiteradamente la infringen”

Adrián Pallares se quebró en vivo al leer un mensaje que recibió de una televidente: “Esto es lo que vale”

La emotiva reflexión de Thiago Medina al volver al hospital en el que casi pierde la vida: “Es un regalo de Dios”

INFOBAE AMÉRICA

Especialistas analizan en Panamá la seguridad digital regional para enfrentar amenazas emergentes

Especialistas analizan en Panamá la seguridad digital regional para enfrentar amenazas emergentes

Noche épica en Centroamérica: Éxito total para Cartaginés, Saprissa y Marathón en las fases decisivas en Copa Centroamericana

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte IDH el caso de 14 comunidades Maya Q’eqchi’ contra Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral realizará en marzo de 2027 su primer simulacro con fiscales partidarios

Iglesia católica espera autorización para celebrar misas en cementerios de Nicaragua el 2 de noviembre