“Tengo que ir a operar”: circulaba por la banquina con el celular, lo detuvieron y deberá pagar una multa millonaria

Un agente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial interceptó al conductor en la Autopista Buenos Aires-La Plata tras detectarlo en dos infracciones simultáneas, el hombre reconoció el uso del celular pero sostuvo que la situación era una emergencia médica

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Un conductor que circulaba por la banquina de la Autopista Buenos Aires-La Plata mientras usaba el celular fue detenido por un agente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Al ser interceptado, el hombre explicó que era médico y debía llegar a una operación. Sin embargo, ahora deberá enfrentar una multa que supera los $2.5 millones.

El episodio quedó registrado en un video que la ANSV difundió públicamente. Según se observa en la grabación, el conductor no solo circuló por la banquina en dos oportunidades, sino que además tenía el celular en mano cuando el agente se posicionó a su lado. “Hiciste banquina atrás, nos viste a nosotros, ingresaste, nos pasaste a nosotros, volviste otra vez a la banquina y cuando me pongo al lado tuyo venís con el teléfono”, le señaló el funcionario al momento de la detención.

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Frente a ese panorama, el conductor alegó que contestaba mensajes relacionados con su trabajo. “Vengo contestando un mensaje del laburo”, respondió. Acto seguido, argumentó que era médico y afirmó: “Tengo que ir a operar”, lo que —según su criterio— constituía una situación de emergencia que justificaba circular por la banquina.

El agente le señaló que usar la banquina está permitido exclusivamente en emergencias reales, y que el hombre ya sabía con anticipación que tenía turno de operación. “O sea que tendrías que haber salido antes”, afirmó.

El uso de la banquina está habilitado exclusivamente en situaciones de emergencia real, según las normas de tránsito vigentes

El intercambio siguió en ese tono. “Está bien, usted no lo considera una emergencia, discúlpeme”, respondió el conductor, ante lo cual el agente fue directo: “Y no. Porque usted ya sabía que tenía que ir a operar.” Reconocida la infracción del celular —“Eso sí, tenía razón”, admitió el hombre—, el agente le informó que se le labrarían las actas correspondientes por el uso indebido de la banquina y por el uso del teléfono celular al volante, ambas conductas prohibidas por las normas de tránsito vigentes.

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El caso forma parte de un operativo de mayor alcance. La ANSV ya sancionó a 2.632 conductores por circular en forma indebida por las banquinas de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires-La Plata.

Los controles se realizan mediante patrullajes dinámicos con motos y operativos fijos en puntos estratégicos, con el objetivo de detectar a quienes avanzan por fuera de los carriles habilitados.

“Yo no lo quise hacer”: la Agencia Nacional de Seguridad Vial sancionó a más de 1800 conductores por circular por la banquina

La ANSV sancionó a más de 1800 banquineros en el AMBA

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que sancionó a 1.849 conductores por circular por la banquina en las autopistas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde desplegó controles diarios para detectar esa infracción.

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El organismo realiza patrullajes con motocicletas y operativos fijos en sectores de las autopistas Panamericana, Acceso Oeste y Buenos Aires–La Plata. La banquina está reservada para emergencias y su uso como carril alternativo está prohibido por la Ley Nacional de Tránsito.

Los agentes buscan identificar a quienes utilizan esos espacios durante las demoras de tránsito para adelantar al resto de los vehículos. La circulación por banquinas está contemplada como una infracción en el artículo 48 de la normativa nacional.

En uno de los procedimientos realizados en la autopista Panamericana, un automovilista fue detenido tras circular por la banquina. “Me bajo acá, me bajo ‘en coso’”, le señaló el conductor al oficial que lo demoró. “Mil metros más adelante”, le contestó el uniformado, antes de solicitarle la cédula y la licencia para conducir.

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“Estoy podrido de los vivarachos acá”, remarcó el conductor. Sin embargo, el oficial le remarcó su actitud de conducir por la banquina: “Y ahora lo termina haciendo usted”. Y le recordó que previamente ya había cometido la infracción metros atrás.

Por último, el conductor buscó “una ayuda” para el policía, que respondió: “No sé para qué está buscando plata, caballero. No se equivoque”. El inspector rechazó el ofrecimiento y confeccionó la multa correspondiente. Las fiscalizaciones continúan en las autopistas del AMBA mediante controles móviles y puestos fijos.