Tendencias

Receta de uñas de bruja para Halloween, rápida y fácil

La preparación combina manteca, azúcar, huevo y harina leudante, requiere 55 minutos entre elaboración y horneado, y está pensada para fiestas temáticas, reuniones familiares o actividades con chicos durante octubre

Galletas alargadas con almendras en un extremo sobre una mesa de madera enharinada con ramas de canela, masa en un cuenco y un rodillo.
La preparación completa de las uñas de bruja toma menos de una hora (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las uñas de bruja son una propuesta divertida para transformar una merienda común en una mesa de Halloween. La forma de dedos, las almendras como uñas y el toque de colorante rojo crean un efecto tenebroso sin complicar la preparación.

En Argentina, esta receta es ideal para fiestas temáticas, reuniones familiares o para cocinar con chicos durante octubre. Se prepara con ingredientes simples y queda lista en menos de 1 hora.

PUBLICIDAD

Receta de uñas de bruja

Se trata de unas galletitas de manteca con forma de dedos, decoradas con almendras en la punta para simular las uñas. La masa lleva manteca, azúcar, huevo, harina y un toque de canela.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos.

  • Preparación: 40 minutos.
  • Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

  • 225 gr de manteca blanda.
  • 175 gr de azúcar.
  • 1 huevo.
  • 0,5 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 2 gr de sal.
  • 425 gr de harina leudante.
  • 24 almendras enteras sin tostar.
  • Colorante alimentario rojo, cantidad necesaria.
  • 1 cucharadita de canela en polvo, opcional.
Un cuenco con manteca, un bol de vidrio con azúcar blanca y almendras enteras sobre un paño de tela en una mesa de madera.
Entre los ingredientes se encuentran manteca blanda, azúcar y almendras sin tostar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer uñas de bruja, paso a paso

  1. Colocar la manteca, el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla en un bol. Batir hasta integrar.
  2. En otro recipiente, mezclar la harina leudante, la sal y la canela.
  3. Incorporar los ingredientes secos a la mezcla de manteca. Unir hasta formar una masa suave.
  4. Envolver la masa y llevarla a la heladera durante 20 minutos. Este descanso ayuda a que las galletitas mantengan mejor la forma.
  5. Precalentar el horno a 170°C. Cubrir una placa con papel manteca.
  6. Dividir la masa en porciones pequeñas y formar cilindros alargados, similares al tamaño de un dedo. No deben quedar demasiado gruesos porque crecerán durante la cocción.
  7. Aplastar apenas uno de los extremos de cada cilindro y colocar una almendra como uña. Presionar suavemente para que quede adherida.
  8. Marcar los nudillos con la punta de un cuchillo. Realizar 2 o 3 cortes superficiales en cada dedo.
  9. Pintar las almendras con colorante rojo para simular esmalte o sangre. También se puede colocar una pequeña cantidad de mermelada roja debajo de cada almendra.
  10. Acomodar las galletitas en la placa, dejando espacio entre ellas. Hornear a 170°C durante 15 a 20 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados.
  11. Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 24 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados por 1 unidad:

  • Calorías: 145 kcal.
  • Grasas: 7 gr.
  • Carbohidratos: 18 gr.
  • Proteínas: 2 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las uñas de bruja se pueden conservar en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 4 días.

También se pueden guardar en la heladera durante 7 días, aunque la masa puede perder parte de su textura crocante.

Para freezar, colocar las galletitas ya horneadas en una bolsa o recipiente apto para freezer durante un máximo de 2 meses. Descongelar a temperatura ambiente antes de servir.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasNewsroom BUEÚltimas noticiasRecetas para Halloween

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de peceto con zanahorias, papas y arvejas, rápida y fácil

Una alternativa ideal para quienes buscan resolver las comidas de todos los días con una preparación nutritiva y una salsa llena de sabor

Receta de peceto con zanahorias, papas y arvejas, rápida y fácil

7 plantas de interior que crecen rápido y aportan color al hogar

Algunas variedades pueden producir follaje, tallos extensos o flores durante gran parte del año si reciben la iluminación, el espacio y los cuidados acordes a sus requerimientos

7 plantas de interior que crecen rápido y aportan color al hogar

Cómo funciona el proyecto de un parasol espacial para reducir el calor en la Tierra y por qué genera debate en la comunidad científica

Ingenieros de instituciones internacionales y la NASA propusieron desplegar 5.000 satélites con el fin de bloquear el 1% de la radiación. Según consignó Nature, varios expertos expresaron reservas sobre la viabilidad técnica y señalaron consecuencias ambientales imprevistas

Cómo funciona el proyecto de un parasol espacial para reducir el calor en la Tierra y por qué genera debate en la comunidad científica

¿Con qué frecuencia florecen las orquídeas? Consejos para repetir el ciclo y renovar su esplendor

Cada especie tiene requerimientos distintos de luz, temperatura y riego que permiten acompañar cada etapa de desarrollo dentro del hogar

¿Con qué frecuencia florecen las orquídeas? Consejos para repetir el ciclo y renovar su esplendor

4 trucos para devolverles brillo y suavidad a las toallas blancas

Distintos ingredientes de uso doméstico sirven para tratar la suciedad adherida y mejorar el aspecto de textiles de uso cotidiano

4 trucos para devolverles brillo y suavidad a las toallas blancas

DEPORTES

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Jugó en el Barcelona con Messi, sufrió depresión tras su retiro y decidió buscar trabajo en una tienda de ropa: “Sólo ven el dinero, nunca el lado humano”

Los rumores de un triángulo amoroso entre dos figuras del tenis y una bailarina que desataron una interna en el equipo campeón de la Copa Davis

Una figura de España reveló el gesto de un jugador de la selección argentina que fue clave en el gol en la final del Mundial

La reflexión de la atleta que sufrió un accidente escatológico en un evento de Hyrox antes de volver a a competir: “He aprendido mucho de la situación”

Revelaron detalles detrás del “Balón de Oro de todos los tiempos” que Cristiano Ronaldo le ganó a Messi: la lupa sobre 5009 votos

TELESHOW

Jimena Barón habló sobre la salud de Daniel Osvaldo, quien recibió el alta médica tras una complicada internación: “Está mucho mejor”

Jimena Barón habló sobre la salud de Daniel Osvaldo, quien recibió el alta médica tras una complicada internación: “Está mucho mejor”

Murió Juan Marcelo, ícono de los 70 y voz del recordado dúo Juan y Juan

Mario Pergolini frenó su programa por un ruido en la tribuna y la explicación de la espectadora sorprendió a todos

El reencuentro de Georgina Barbarossa con su familia en Estados Unidos: postales otoñales, afectos y mucha emoción

Zaira Nara reveló el acuerdo que hizo con Jakob von Plessen para la reconciliación: “Esto no se toca”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos extraditó a El Salvador a un hombre acusado de asesinar a su expareja y abandonar a su hijo menor de dos años

Estados Unidos extraditó a El Salvador a un hombre acusado de asesinar a su expareja y abandonar a su hijo menor de dos años

La brecha entre pensiones y canasta básica en Nicaragua: un desequilibrio que presiona al sistema previsional

Organismo electoral de Guatemala solicita al Congreso un presupuesto de USD 363 millones para los próximos comicios

Tres hondureños capturados y deportados de Estados Unidos

El tráfico vehicular en Centroamérica dificulta la contratación y retención de personal en la mitad de las empresas