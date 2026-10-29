Receta de uñas de bruja para Halloween, rápida y fácil

La preparación completa de las uñas de bruja toma menos de una hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las uñas de bruja son una propuesta divertida para transformar una merienda común en una mesa de Halloween. La forma de dedos, las almendras como uñas y el toque de colorante rojo crean un efecto tenebroso sin complicar la preparación.

En Argentina, esta receta es ideal para fiestas temáticas, reuniones familiares o para cocinar con chicos durante octubre. Se prepara con ingredientes simples y queda lista en menos de 1 hora.

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Receta de uñas de bruja

Se trata de unas galletitas de manteca con forma de dedos, decoradas con almendras en la punta para simular las uñas. La masa lleva manteca, azúcar, huevo, harina y un toque de canela.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos.

Preparación: 40 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

225 gr de manteca blanda.

175 gr de azúcar.

1 huevo.

0,5 cucharadita de esencia de vainilla.

2 gr de sal.

425 gr de harina leudante.

24 almendras enteras sin tostar.

Colorante alimentario rojo, cantidad necesaria.

1 cucharadita de canela en polvo, opcional.

Entre los ingredientes se encuentran manteca blanda, azúcar y almendras sin tostar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer uñas de bruja, paso a paso

Colocar la manteca, el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla en un bol. Batir hasta integrar. En otro recipiente, mezclar la harina leudante, la sal y la canela. Incorporar los ingredientes secos a la mezcla de manteca. Unir hasta formar una masa suave. Envolver la masa y llevarla a la heladera durante 20 minutos. Este descanso ayuda a que las galletitas mantengan mejor la forma. Precalentar el horno a 170°C. Cubrir una placa con papel manteca. Dividir la masa en porciones pequeñas y formar cilindros alargados, similares al tamaño de un dedo. No deben quedar demasiado gruesos porque crecerán durante la cocción. Aplastar apenas uno de los extremos de cada cilindro y colocar una almendra como uña. Presionar suavemente para que quede adherida. Marcar los nudillos con la punta de un cuchillo. Realizar 2 o 3 cortes superficiales en cada dedo. Pintar las almendras con colorante rojo para simular esmalte o sangre. También se puede colocar una pequeña cantidad de mermelada roja debajo de cada almendra. Acomodar las galletitas en la placa, dejando espacio entre ellas. Hornear a 170°C durante 15 a 20 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados. Retirar del horno y dejar enfriar completamente antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 24 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Valores estimados por 1 unidad:

Calorías: 145 kcal.

Grasas: 7 gr.

Carbohidratos: 18 gr.

Proteínas: 2 gr.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las uñas de bruja se pueden conservar en un recipiente hermético, a temperatura ambiente, durante 4 días.

También se pueden guardar en la heladera durante 7 días, aunque la masa puede perder parte de su textura crocante.

Para freezar, colocar las galletitas ya horneadas en una bolsa o recipiente apto para freezer durante un máximo de 2 meses. Descongelar a temperatura ambiente antes de servir.

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