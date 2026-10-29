Hernán Lacunza planteó la necesidad de corregir el rumbo del Gobierno: "Tengo miedo de que termine mal"

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El exministro de Hacienda y precandidato presidencial del PRO, Hernán Lacunza, sostuvo que el programa económico del Gobierno llegó a un límite y reclamó correcciones para evitar un desenlace que, según advirtió, pueda desatar una nueva reversión de las políticas vigentes. “Tengo miedo de que termine mal y creo que hay que corregir a tiempo”, afirmó durante una entrevista con Infobae al Mediodía.

Lacunza dijo que la administración de Javier Milei logró contener una situación inicial compleja, aunque cuestionó que luego no hubiera generado condiciones para un crecimiento sostenido ni para la recuperación del empleo. En ese marco, afirmó que el país ya se encuentra en recesión y estimó que el año terminará con una expansión inferior al 1 %.

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“De veinte indicadores por mes te dan dieciocho negativos”, planteó el economista. Atribuyó el deterioro a la caída de la actividad y de los sectores urbanos que concentran empleo, aun cuando señaló que el agro, la energía y la minería atraviesan una etapa de crecimiento.

Lacunza pidió sostener algunos cambios y revisar la implementación

El dirigente del PRO explicó que su preocupación no se limita al resultado de la gestión actual. Según planteó, un final negativo podría desacreditar medidas que considera necesarias y alimentar el giro pendular de la política económica argentina.

“Si termina mal, aun las buenas ideas mal implementadas generan los anticuerpos y genera el péndulo. Ese es el péndulo que nos agobia hace veinte años”, señaló. Entre los principios que defendió mencionó el equilibrio de las cuentas públicas, la reducción de la emisión monetaria y una mayor integración con el mundo.

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A la vez, cuestionó que esos lineamientos no estén acompañados por respuestas para problemas cotidianos. “No gastemos más de lo que ingresa, la maquinita es mentira y hay que integrarse al mundo”, dijo, antes de advertir que también hay que atender la mora crediticia, la caída de la construcción y el empleo.

Lacunza planteó que la etapa de ajuste era necesaria ante lo que definió como un Estado deteriorado por la gestión anterior, pero sostuvo que esa política no puede ser permanente. “No es más motosierra, es agarrar una pala y reconstruir las capacidades estatales”, resumió. Mencionó como áreas prioritarias la infraestructura, la educación, la salud pública y la prevención del sobreendeudamiento.

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Hernán Lacunza afirmó que el programa económico del Gobierno alcanzó un límite y solicitó correcciones para evitar una nueva reversión de políticas.

El economista cuestionó la concentración del crecimiento en energía, minería y agro

El exfuncionario señaló que los sectores vinculados a la energía, la minería y el agro aportan divisas, aunque consideró que su capacidad de generar trabajo directo es limitada. Según sus cifras, esas tres actividades emplean de forma directa a unas 500.000 personas, frente a los 8 millones de puestos vinculados con la industria, la construcción y el comercio.

Para Lacunza, ese desbalance impide que el dinamismo de actividades exportadoras compense rápidamente la pérdida de empleo urbano. También rechazó la idea de que los trabajadores puedan cambiar de rubro o de ciudad sin costos. “No le pidamos a Vaca Muerta lo que no puede dar”, afirmó.

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En ese punto, sostuvo que un trabajador que cambia de sector pierde el equivalente a cuatro salarios durante la transición y que una mudanza a otra región puede implicar un costo de 14 sueldos. Usó como ejemplo la distancia entre zonas industriales del conurbano bonaerense y los centros de actividad petrolera en Neuquén.

Crédito, juego online y salud mental, entre los problemas que pidió atender

Lacunza también se refirió al endeudamiento asociado al juego online entre adolescentes. Relató que se reunió con un joven de La Boca que, según contó, había contraído deudas tras desarrollar una adicción a las apuestas.

En la entrevista, el economista aseguró que existen préstamos informales con un costo de hasta 100 % mensual y lo equiparó a una tasa anual de 410.000 %. Además, afirmó que cerca de 1 millón de adolescentes apostó alguna vez y que unos 100.000 están endeudados. Esas cifras fueron expuestas por Lacunza y no fueron contrastadas durante la conversación.

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El precandidato sostuvo que la problemática requiere regulación y asistencia estatal. “¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Nada?”, preguntó al cuestionar la idea de que se trate únicamente de vínculos entre privados. También señaló que la demanda de atención en salud mental está desbordada y reclamó fortalecer la red pública.

Rechazó una alianza electoral del PRO con La Libertad Avanza

Lacunza diferenció su postura de la de dirigentes del PRO que promueven un acuerdo electoral con el oficialismo. Negó que exista una coalición de gobierno, aunque reconoció que algunos referentes del partido ocupan cargos en la administración nacional y que hubo acompañamiento legislativo en iniciativas puntuales.

“No voy a ir a un acuerdo”, sostuvo. A su juicio, el PRO debe presentar una propuesta propia rumbo a las elecciones de 2027, con una agenda que combine orden fiscal, reformas económicas y una respuesta a los problemas de empleo, crédito, educación y salud.

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Sobre Mauricio Macri, presidente del partido y expresidente de la Nación, dijo que mantienen conversaciones frecuentes y que el exmandatario lo alienta a avanzar con una propuesta independiente. Lacunza evitó hablar en nombre de Macri sobre una eventual alianza, aunque afirmó que ambos coinciden en la necesidad de una intervención estatal con capacidad para resolver problemas que exceden al mercado.

Al final de la entrevista, el economista volvió sobre el impacto de la situación económica en los hogares. Reconoció que los precios tienen una evolución más previsible, pero sostuvo que muchas familias todavía deben reducir compras al llegar a la caja del supermercado. “Tienen menos en el bolsillo. Entonces, eso no es dinámicamente estable”, concluyó.

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