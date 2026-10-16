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Receta de alcauciles rellenos, rápida y fácil

La propuesta requiere hervir las piezas durante 15 minutos, abrir sus hojas y distribuir una mezcla con perejil, huevo y aceite antes de cocinarlas a 200 grados por otros quince minutos, hasta dorar la superficie

Una fuente de barro con alcauciles rellenos, un ramillete de perejil y gajos de limón en un recipiente pequeño.
Los alcauciles rellenos convierten un vegetal sencillo en una preparación casera (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los alcauciles rellenos son una de esas preparaciones caseras que convierten un vegetal sencillo en un plato completo, sabroso y rendidor.

En Argentina suelen disfrutarse durante la temporada de alcauciles, especialmente en almuerzos familiares o como entrada de una comida especial. Esta versión es rápida, fácil y se prepara con ingredientes que suelen estar a mano.

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Receta de alcauciles rellenos

Se trata de alcauciles cocidos y abiertos en forma de flor, rellenos con una mezcla de pan rallado, ajo, perejil y queso rallado. La preparación termina en el horno, donde el relleno se dora y los corazones quedan tiernos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 4 alcauciles medianos
  • 100 gr de pan rallado
  • 2 dientes de ajo
  • 3 cucharadas de perejil fresco picado
  • 50 gr de queso rallado
  • 1 huevo
  • 3 cucharadas de aceite
  • 1 limón
  • Sal, cantidad necesaria
  • Pimienta, cantidad necesaria
  • 500 ml de agua
Cuatro alcauciles enteros, un recipiente con pan rallado y dos dientes de ajo sobre una tabla de picar de madera.
La lista de ingredientes reúne alcauciles medianos, pan rallado y ajo, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer alcauciles rellenos, paso a paso

  1. Cortar los tallos de los alcauciles y retirar las hojas exteriores más duras. Recortar las puntas con un cuchillo y frotar cada unidad con limón para evitar que se oscurezca.
  2. Hervir los alcauciles en una olla con 500 ml de agua, sal y el jugo de ½ limón durante 15 minutos, hasta que las hojas se desprendan con facilidad.
  3. Retirarlos del agua y dejarlos escurrir boca abajo durante 5 minutos. Cuando estén tibios, separar suavemente las hojas del centro.
  4. Si tienen pelusa interna, retirarla con una cuchara pequeña, sin dañar el corazón del alcaucil.
  5. En un bowl, mezclar el pan rallado, el ajo picado, el perejil, el queso rallado, el huevo, 2 cucharadas de aceite, sal y pimienta.
  6. Rellenar el centro de cada alcaucil y colocar un poco de la mezcla entre algunas hojas.
  7. Acomodar los alcauciles en una fuente para horno aceitada. Agregar un chorrito de agua en la base de la fuente.
  8. Rociar con la cucharada de aceite restante y cocinar en horno precalentado a 200°C durante 15 minutos, hasta que el relleno esté dorado.
  9. Servir calientes o tibios, con unas gotas de limón.

Consejos técnicos: no sobrecocer los alcauciles durante el hervor para que mantengan su forma. El relleno debe quedar húmedo, pero no líquido. Para lograr una cubierta crocante, colocar la fuente en la parte alta del horno durante los últimos 3 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones como entrada o guarnición. Como plato principal liviano, alcanza para 2 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 260 kcal
  • Grasas: 12 gr
  • Carbohidratos: 28 gr
  • Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los alcauciles rellenos se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

También se pueden guardar en el freezer durante 1 mes, preferentemente antes del horneado final. Para consumirlos, descongelarlos en la heladera y calentarlos en horno moderado.

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