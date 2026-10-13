9 alimentos que impulsan la longevidad y ayudan a combatir enfermedades crónicas, según expertos

Diversos estudios científicos señalan que ingredientes como los arándanos o las espinacas reducen la inflamación del cuerpo, previenen enfermedades crónicas y ralentizan el desgaste biológico cuando se consumen de manera constant - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una dieta rica en arándanos, kimchi, cúrcuma y otros alimentos densos en nutrientes se asocia con menor riesgo de enfermedades crónicas y un envejecimiento biológico más lento, según expertos en nutrición y estudios recientes publicados en revistas especializadas.

Una infografía de Infobae señala que el consumo variado de nueve alimentos nutritivos reduce hasta un 16% el riesgo de mortalidad total y frena el envejecimiento biológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia sobre el vínculo entre alimentación y longevidad acumula cada vez más solidez. Un análisis publicado en Nature Food —que siguió a más de 120.000 adultos de entre 40 y 70 años durante más de una década— halló que quienes consumían una mayor diversidad de alimentos ricos en flavonoides registraban hasta un 16% menos de riesgo de mortalidad por todas las causas, además de una reducción cercana al 10% en el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias.

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El trabajo fue liderado por investigadores de la Queen’s University Belfast, la Edith Cowan University de Perth y la Universidad Médica de Viena.

Opciones tradicionales como el kimchi o el tempeh aportan bacterias benéficas y nutrientes esenciales que disminuyen los marcadores de estrés celular, fortaleciendo el sistema inmunitario y protegiendo los músculos frente a la veje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero los llamados “superalimentos” no actúan solos. Una investigación publicada en BMC Medicine, basada en datos de 1.769 adultos mayores de 60 años de Estocolmo, concluyó que es la calidad general de la dieta —y no un alimento en particular— lo que produce cambios medibles en los biomarcadores del envejecimiento.

La inflamación sistémica, señalaron los autores, parece ser uno de los mecanismos centrales que conectan lo que se come con la velocidad a la que envejece el cuerpo.

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1. Arándanos

Los arándanos aportan antocianinas que mejoran la función endotelial y disminuyen la incidencia de enfermedades cardiovasculares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los arándanos acumulan una de las evidencias más sólidas dentro de este grupo. Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en el American Journal of Clinical Nutrition —que analizó 18 cohortes prospectivas con más de 360.000 adultos sanos y 65 ensayos clínicos aleatorizados— encontró que una mayor ingesta de antocianinas, los pigmentos que dan a los arándanos su color azul intenso, se asoció con una reducción del 26% en la incidencia de enfermedades cardiovasculares, un 18% menos de riesgo de infarto de miocardio, un 11% menos de riesgo de diabetes tipo 2 y un 8% menos de riesgo de hipertensión.

El estudio determinó que apenas 50 miligramos de antocianinas al día —equivalente a un tercio de taza de arándanos frescos— mejoran la función endotelial y la elasticidad arterial.

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Dru Rosales, dietista registrada consultada por Real Simple, explica que “los antioxidantes contenidos en los arándanos, como las vitaminas C y K y minerales como el manganeso, ayudan a combatir la inflamación y pueden retrasar el proceso de envejecimiento”.

2. Kimchi

El consumo diario de kimchi aumenta la diversidad de la microbiota intestinal y reduce el riesgo de obesidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kimchi, la preparación coreana de vegetales fermentados, concentra probióticos, fibra, vitaminas A y C, hierro y potasio. Su consumo habitual se ha vinculado con mejoras en la composición de la microbiota intestinal, reducción de marcadores inflamatorios y mejor control metabólico.

Un ensayo clínico citado en Frontiers in Nutrition demostró que 100 gramos diarios de kimchi fermentado durante diez semanas aumentaron de forma significativa la diversidad microbiana fecal, con un incremento de géneros beneficiosos como Bifidobacterium, Faecalibacterium y Akkermansia. Otro ensayo aleatorizado de 12 semanas con 210 gramos diarios mostró mejoría en síntomas del síndrome de intestino irritable.

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Una revisión prospectiva con más de 58.000 participantes, publicada también en Frontiers in Nutrition, vinculó un mayor consumo de kimchi con menor peso corporal y menor riesgo de obesidad, atribuido a los efectos antiinflamatorios de las bacterias del ácido láctico y la fibra dietaria.

Lena Bakovic, nutricionista dietista registrada, señala que los antioxidantes y las vitaminas A y C presentes en el kimchi “contribuyen a contrarrestar el estrés oxidativo, apoyando la prevención de enfermedades crónicas y, por ende, potencialmente contribuyendo a la longevidad”.

3. Cúrcuma

La curcumina de la cúrcuma disminuye los marcadores inflamatorios y favorece la memoria de trabajo en adultos mayores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cúrcuma debe su actividad biológica a la curcumina, el compuesto que le da su tono dorado. Un metaanálisis de nueve ensayos clínicos aleatorizados con 501 participantes, publicado en Frontiers in Nutrition, registró una mejora favorable en la función cognitiva global (DME ≈ 0,82) en comparación con placebo, con efectos más pronunciados en adultos mayores de 60 años y en intervenciones de al menos 24 semanas.

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En paralelo, una revisión paraguas publicada en Frontiers in Pharmacology confirmó que la suplementación con curcumina redujo de forma significativa los marcadores inflamatorios CRP y TNF-α en múltiples condiciones.

Sin embargo, los efectos cognitivos en humanos siguen siendo objeto de debate. Una revisión sistemática publicada en el Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease en 2025, que incluyó diez estudios con 531 participantes, no encontró un efecto significativo en la función cognitiva global, aunque sí detectó mejoras específicas en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. Rosales recomienda combinar la cúrcuma con pimienta negra al cocinar, ya que la piperina en la pimienta mejora sustancialmente la absorción de curcumina.

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4. Espinaca

La espinaca concentra carotenoides que benefician la salud ocular y potencian el aprendizaje verbal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espinaca aporta fibra, hierro, magnesio, manganeso y vitaminas A y C. Cien gramos de espinaca cruda concentran aproximadamente 12 miligramos de luteína y zeaxantina, convirtiéndola en una de las fuentes alimentarias más densas de estos carotenoides. Bakovic destaca que estos antioxidantes “son beneficiosos para la salud ocular y pueden ayudar a reducir el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad”.

Un ensayo clínico aleatorizado publicado en el Journal of the International Neuropsychological Society que siguió a 44 adultos mayores de 72 años durante un año halló que la suplementación con luteína y zeaxantina produjo mejoras medibles en el aprendizaje verbal y activó regiones del córtex prefrontal dorsolateral y el cíngulo anterior, áreas clave para la memoria y la atención.

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A su vez, una revisión de estudios epidemiológicos de la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation identificó que niveles más altos de estos carotenoides en sangre se asocian de forma consistente con mejor función cognitiva en adultos mayores. Bakovic también señala que el hierro de la espinaca se absorbe mejor cuando se combina con alimentos ricos en vitamina C, como cítricos o pimientos, gracias a una sinergia de absorción de nutrientes.

5. Kale

Los componentes de la kale activan la defensa antioxidante celular y su vitamina K reduce el riesgo de fracturas de cadera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La kale suma vitaminas A, C y K —que contribuyen a la salud inmunológica, la síntesis de colágeno y la densidad ósea—, además de manganeso, calcio, potasio y magnesio. Trista K. Best, dietista registrada, explica que estas vitaminas son “factores clave en la prevención del deterioro relacionado con la edad”.

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Un estudio integral publicado en la revista Molecules que revisó las propiedades terapéuticas y nutricionales de la kale confirmó que sus glucosinolatos y sus productos de degradación enzimática —como los isotiocianatos— presentan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticancerígenas y reductoras de lípidos.

El trabajo también destacó que la suplementación con un extracto enriquecido en glucorafanina derivado de kale activa la vía Nrf2, un mecanismo celular clave en la defensa antioxidante y la protección contra el envejecimiento.

En cuanto a la salud ósea, investigaciones del Framingham Heart Study encontraron que quienes consumían más vitamina K —abundante en la kale— tenían un 65% menos de riesgo de fractura de cadera frente a quienes ingerían menores cantidades.

6. Lentejas

Proteína vegetal, fibra y minerales esenciales en una sola legumbre: las lentejas son uno de los alimentos más respaldados por la ciencia para preservar la masa muscular y la salud metabólica con el paso de los años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lentejas reúnen folato, hierro, magnesio, potasio, zinc, antioxidantes y polifenoles. Best señala que “el alto contenido de fibra ayuda a reducir el colesterol y a estabilizar el azúcar en sangre, mientras que la proteína vegetal contribuye a preservar la masa muscular a medida que envejecemos”.

Una revisión publicada en Nutrition Reviews, que analizó 43 ensayos clínicos aleatorizados, no halló diferencias significativas entre proteína vegetal y animal en términos de fuerza muscular ni rendimiento físico en adultos mayores de 60 años, lo que sugiere que legumbres como las lentejas pueden cumplir un rol comparable en la preservación del músculo. Para maximizar la absorción de nutrientes, Best aconseja remojarlas antes de cocinar y evitar la cocción excesiva.

7. Semillas de chía

Las semillas de chía aportan ácidos grasos omega-3 que reducen los niveles de proteína C reactiva en el organismo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las semillas de chía combinan fibra, ácidos grasos omega-3, proteína, calcio, magnesio y antioxidantes. Con hasta un 60,93% de su contenido graso compuesto por ácido alfa-linolénico (ALA), representan la fuente botánica más concentrada de este omega-3 esencial, por encima incluso de la linaza.

Un metaanálisis publicado en Cambridge University Press que incluyó ensayos clínicos aleatorizados halló que el consumo de chía redujo de forma significativa los niveles de proteína C reactiva (CRP), un marcador clave de inflamación sistémica. Además, ensayos con 35 g diarios durante 12 semanas registraron reducciones en la presión arterial sistólica y mejoras en el perfil lipídico, con descensos en el colesterol total, LDL y triglicéridos.

Best explica que “el calcio y el magnesio fortalecen los huesos, mientras que los antioxidantes protegen las células del estrés oxidativo, un factor determinante en el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con él”. Se pueden incorporar en yogur, licuados o avena remojada.

8. Palta

La palta concentra grasas monoinsaturadas, fibra y vitaminas antioxidantes que, según estudios clínicos, reducen el colesterol LDL y la presión arterial sistólica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta es una fuente de grasas monoinsaturadas —en particular ácido oleico—, fibra, vitaminas E y K, vitaminas del grupo B y potasio. Un metaanálisis de diez ensayos clínicos aleatorizados con 2.354 participantes publicado en Food Science & Nutrition encontró que el consumo de palta produjo una reducción estadísticamente significativa del colesterol LDL (–3,75 mg/dL) y de la presión arterial sistólica (–1,15 mmHg), dos de los principales marcadores de riesgo cardiovascular.

Una revisión publicada en Critical Reviews in Food Science and Nutrition también identificó reducciones significativas en colesterol total (–6,97 mg/dL) y LDL (–6,16 mg/dL) en adultos que incorporaron palta a su dieta.

Bakovic explica que “las vitaminas antioxidantes E y C en la palta ayudan a combatir el estrés oxidativo, protegiendo la integridad celular y potencialmente apoyando la salud de la piel”.

9. Tempeh

El tempeh aporta proteína fermentada que ayuda a incrementar la masa muscular esquelética en adultos mayores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tempeh combina proteína completa, fibra, hierro, grasas saludables con omega-3 y minerales como magnesio, potasio y calcio. Al ser un producto fermentado, suma probióticos que Best asocia con mejoras en la función inmunológica y la salud intestinal. Un estudio publicado en Current Research in Food Science demostró que extractos de tempeh extendieron la vida media del organismo modelo C. elegans en hasta un 45% y redujeron los niveles de especies reactivas de oxígeno en un 30%, a través de la vía de señalización MAPK-PMK-1-SKN-1, asociada a la resistencia al estrés oxidativo.

En humanos, una revisión publicada en Nutrition Reviews documentó que un ensayo de 10 semanas con adultos mayores con sarcopenia temprana que consumieron proteína fermentada de soja registró aumentos significativos en la masa muscular esquelética apendicular (+0,3 kg). “Los minerales como el calcio y el magnesio refuerzan la densidad ósea, lo que es fundamental para prevenir la pérdida de hueso relacionada con la edad”, agrega Best.

La dieta mediterránea, el patrón nórdico y otros enfoques de alimentación saludable comparten un denominador común: abundancia de frutas, verduras, granos enteros, legumbres y grasas de origen vegetal.

Rosales concluye que tres hábitos avalados de forma consistente por la evidencia son consumir cinco porciones de frutas y verduras al día, reducir el azúcar y priorizar los granos integrales. “Estos tres hábitos han demostrado de manera consistente ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas”, afirma.