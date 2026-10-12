Kim Kardashian deslumbró en el Gran Premio de Singapur: así lució transparencias y piezas de archivo

Kim Kardashian acompañó al piloto británico Lewis Hamilton durante el Gran Premio de Singapur con dos propuestas de moda (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Las transparencias, el rosa y las piezas de archivo articularon los estilismos que Kim Kardashian eligió durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur.

La empresaria acompañó al piloto británico Lewis Hamilton con dos propuestas de estéticas distintas: un vestido ajustado de Alaïa y un conjunto de seda de Roberto Cavalli de 2003.

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Para la jornada de clasificación, Kardashian eligió un vestido rosa chicle semitransparente, de cuello alto y silueta ceñida. La prenda, perteneciente a la colección primavera 2024 de Alaïa diseñada por Pieter Mulier, dejaba ver un body del mismo tono con corte alto en la cadera.

La empresaria lució un vestido rosa chicle semitransparente de la colección primavera 2024 de Alaïa en la jornada de clasificación (REUTERS/Caroline Chia)

La combinación mantuvo una paleta monocromática y puso el foco en las capas, una de las fórmulas que la figura televisiva ha incorporado en sus apariciones junto a los circuitos.

El vestido convirtió una pieza de pasarela en una elección funcional para el entorno nocturno del circuito de Singapur.

La tela translúcida, el largo hasta los tobillos y el cuello cerrado contrastaron con la línea marcada del body, mientras el rosa saturado dio unidad al conjunto.

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El diseñador Pieter Mulier concibió la pieza de Alaïa con construcciones ceñidas que adaptan la alta costura al circuito (Pool via REUTERS/Ng Han Guan)

La elección se inscribe en el trabajo de Pieter Mulier para Alaïa, caracterizado por construcciones próximas al cuerpo y el uso de materiales que enfatizan la silueta.

El look de primavera 2024 trasladó esos códigos a una cita deportiva sin abandonar la referencia directa a la colección original.

Un conjunto de seda de Roberto Cavalli recuperó la estética de 2003

Kardashian seleccionó para el segundo día un conjunto de chifón de seda de Roberto Cavalli perteneciente a la colección de primavera 2003 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Al día siguiente, Kardashian cambió la transparencia por una pieza procedente del archivo de Roberto Cavalli.

Eligió un conjunto de chifón de seda inspirado en el cheongsam, de la colección primavera 2003, compuesto por un top y una falda larga a juego.

La parte superior, en rosa pálido con estampado de faisanes y flores, tenía cuello alto, cintura corseteada y una abertura central.

La falda maxi replicaba el dibujo y prolongaba la verticalidad del estilismo.

El segundo look de Kardashian presentó un estampado de faisanes y flores sobre seda rosa pálido, con cuello alto y abertura central (REUTERS/Jakub Porzycki)

El segundo atuendo conectó la visita de Kim Kardashian a Singapur con su interés por prendas de archivo, una práctica frecuente en la alfombra roja y cada vez más presente en apariciones públicas vinculadas al deporte.

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Kim Kardashian y el fenómeno del paddock como escenario de moda

La presencia de celebridades como Kim Kardashian en el paddock responde a una transformación progresiva de este espacio, que dejó de ser un área reservada exclusivamente al ámbito deportivo para convertirse en un escenario de visibilidad comparable a una alfombra roja.

Los colores de sus outfits aportan una barrera visual y presencia frente a las cámaras (REUTERS/Yves Herman)

En este contexto, la moda funciona como un lenguaje paralelo al deportivo. Mientras la competición se concentra en la pista, el paddock se convierte en un espacio donde circulan significados relacionados con el estatus, el acceso y la exclusividad.

La sola presencia de una figura como Kardashian introduce una lógica distinta a la del espectador habitual: su paso por el lugar se documenta, se replica en medios y redes, y adquiere un valor informativo independiente del resultado deportivo del evento.

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Kim Kardashian completa sus estilismos con anteojos de sol (Grosby)

El estilismo de Kim Kardashian en el paddock se articula alrededor de una idea clara: adaptar códigos de la moda nocturna y de la alfombra roja a un entorno asociado con la velocidad, la exposición y la cultura deportiva.

En las distintas carreras apareció con propuestas que mantuvieron una línea común: prendas ajustadas, superficies lisas o translúcidas, escotes definidos y una paleta de colores que alterna entre el rosa, el blanco, el negro y los estampados florales.

Diferentes accesorios añaden un guiño urbano a los estilismos de la empresaria durante la Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki/Pool)

En la escena del paddock, los accesorios cumplen una función práctica y visual. Las gafas protegen del sol o de la iluminación intensa, pero también establecen una barrera entre ella y el entorno.

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El resultado de su estilismo combina sensualidad, referencias de moda nocturna y elementos de vestuario urbano. Kardashian no adopta literalmente la indumentaria deportiva del circuito; utiliza el paddock como escenario para trasladar una imagen basada en la silueta, el color, la transparencia y el glamour.