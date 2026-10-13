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Claves para tratar el pelo en días de humedad y evitar el frizz, nudos y pérdida de definición

La elección de herramientas y hábitos cotidianos influye en el aspecto, la resistencia y la facilidad de peinado de cada tipo de cabello

Ilustración en acuarela de una mujer con cabello castaño encrespado sosteniendo su pelo entre cristales con gotas de agua y plantas de fondo.
La humedad ambiental modifica la forma y el volumen del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En los días de humedad alta, el cabello puede cambiar de forma, ganar volumen o presentar frizz en pocas horas. Una rutina que reduzca la fricción y el uso de calor ayuda a manejar esos cambios sin forzar la fibra.

La humedad modifica la fibra y se nota más en el cabello dañado

El cabello es una fibra porosa: absorbe agua y se hincha cuando aumenta la humedad ambiental. Una revisión científica alojada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que esa absorción altera el tallo. Los que los daños químicos, el cepillado intenso y otros factores ambientales favorecen los enredos y el frizz. Por eso, el efecto no es idéntico en todas las personas: influyen la textura, porosidad y estado previo de cada melena.

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Infografía con ilustraciones de mechones de pelo, peines, un secador y un frasco sobre recomendaciones para el cuidado del cabello.
La fibra capilar dañada absorbe más agua y favorece los enredos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prioridad, entonces, no debería ser perseguir una apariencia rígida con calor o peinados muy tirantes. El objetivo práctico es reducir el roce entre hebras, evitar la rotura y elegir técnicas acordes con el tipo de pelo.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda conocer las características propias del pelo antes de definir la frecuencia de lavado y productos de cuidado.

Mujer con cabello castaño largo y despeinado frente a un espejo en un baño, con el reflejo de su rostro que muestra preocupación mientras toca su cabeza.
El peine de dientes anchos ayuda a desenredar el cabello húmedo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acondicionar y desenredar con suavidad reduce el roce entre mechones

El acondicionador cumple una función concreta: aporta lubricación, facilita el desenredo y mejora el manejo del cabello. La AAD aconseja aplicarlo después del lavado; en pelo fino o lacio, sugiere concentrarlo en las puntas. Mientras que en pelo seco o rizado indica distribuirlo a lo largo de toda la hebra.

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No hace falta sumar fórmulas ni tratamientos sin criterio: conviene seleccionar opciones compatibles con la textura y observar cómo responde el cuero cabelludo.

También importa cómo se lava. El shampoo debe concentrarse en el cuero cabelludo, donde se acumulan sebo y residuos, y no frotarse de manera agresiva sobre los largos. Al enjuagar, basta con dejar que la espuma recorra el cabello.

Mujer con cabello mojado y bata blanca secándose el pelo con un secador gris frente a un espejo en un baño con azulejos blancos y estantería de madera.
El shampoo se concentra en el cuero cabelludo durante el lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta técnica limita la manipulación de una fibra que, según la evidencia recopilada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, puede absorber más agua cuando su superficie está deteriorada. Para el desenredo, estas herramientas y hábitos pueden ser útiles:

  • Peine de dientes anchos, en lugar de cepillo, cuando el cabello está húmedo.
  • Toalla suave o remera de algodón para presionar y absorber el exceso de agua, sin frotar.
  • Pinzas o elásticos recubiertos que sostengan el peinado sin tirar de la raíz.
  • Protector térmico si se utiliza secador, plancha o rizador.
  • Un difusor en el secador, si el objetivo es secar rizos con una corriente de aire menos directa.

La AAD advierte que el pelo mojado se rompe con mayor facilidad. Para el pelo lacio aconseja esperar a que se seque parcialmente antes de peinar. Para texturas muy rizadas o con rizos cerrados, recomienda hacerlo húmedo y con un peine de dientes anchos.

Mujer con camiseta blanca seca su cabello castaño y húmedo con una funda de almohada blanca frente al espejo de un baño.
Una toalla suave permite retirar el exceso de agua sin frotar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor bajo y los peinados flojos ayudan a evitar daños adicionales

La humedad no justifica elevar la temperatura de las herramientas para “sellar” el peinado. La AAD recomienda limitar el secador y los aparatos térmicos, utilizar ajustes bajos o medios y dejar que el cabello se seque al aire cuando sea posible. El calor excesivo puede dañar el pelo, sin importar su textura, por lo que bajar la frecuencia de uso resulta tan relevante como la técnica.

Si se necesita secador, una alternativa es retirar primero el agua con una toalla, aplicar protección térmica y trabajar por secciones sin detener el aire caliente sobre un mismo punto.

Una mano con uñas pintadas de rojo sujeta una sección de cabello castaño mientras otra mano rocía un producto de una botella dorada.
El protector térmico reduce la exposición directa al calor de las herramientas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las planchas y rizadores deben usarse sobre cabello seco, con temperatura baja o media; la AAD aconseja no emplear planchas con una frecuencia mayor que una vez cada dos días. En jornadas húmedas, un peinado que acompañe la forma natural suele requerir menos retoques que uno que busque modificarla por completo.

Los recogidos muy tensos tampoco son una solución inocua. Trenzas, colas o rodetes que tiran de manera sostenida pueden causar rotura y, si la tensión persiste, pérdida permanente del cabello, según la AAD. Llevar el pelo sujeto de forma floja reduce esa tracción y permite reacomodarlo si cambia el clima.

Vista trasera de una persona con cabello largo y oscuro aplicando líquido con un gotero en el cuero cabelludo. Se ven sus manos y una camisa clara.
La picazón, el enrojecimiento y el dolor requieren una evaluación dermatológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Picazón, descamación o enrojecimiento requieren una consulta profesional

La humedad puede coexistir con molestias del cuero cabelludo, pero no toda descamación se explica por el clima. La Clínica Cleveland recomienda consultar con un dermatólogo si la picazón es constante o si aparecen erupción roja, hinchazón, dolor o calor en la piel.

Cambiar de producto por cuenta propia puede ser razonable ante una irritación leve, aunque los síntomas persistentes necesitan evaluación para identificar la causa y definir el tratamiento adecuado.

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