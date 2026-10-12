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Receta de focaccia toscana, rápida y fácil

El pan italiano demanda 20 minutos de trabajo, 50 de reposo y hasta 20 de horno, tras marcar su superficie con los dedos para retener los condimentos y la materia grasa

Focaccia redonda con sal gruesa y hojas de romero sobre una tabla de madera en una mesa.
La focaccia toscana se destaca por ser una preparación que suele consumirse con rapidez en la mesa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La corteza dorada, el centro aireado y el perfume del aceite de oliva convierten a esta focaccia toscana en una de esas preparaciones que desaparecen apenas llegan a la mesa.

En Italia suele servirse como pan, entrada o acompañamiento de fiambres y quesos. En Argentina resulta ideal para una picada, una comida informal o una merienda salada, especialmente cuando se busca una receta casera sin demasiadas complicaciones.

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Receta de focaccia toscana

Se trata de un pan chato, tierno por dentro y dorado por fuera, preparado con harina, levadura, aceite de oliva, agua y sal. La superficie se marca con los dedos antes del horneado para formar los clásicos pozos que retienen el aceite y los condimentos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 30 minutos.

  • Preparación activa: 20 minutos.
  • Leudado: 50 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  • 500 g de harina de trigo 000.
  • 325 ml de agua tibia.
  • 7 g de levadura seca.
  • 10 g de sal fina.
  • 60 ml de aceite de oliva para la masa.
  • 30 ml de aceite de oliva para la superficie.
  • 1 cucharadita de azúcar.
  • 1 cucharadita de sal gruesa.
  • 1 cucharadita de romero fresco o seco.
  • Pimienta negra a gusto.
Una bolsa de papel con harina, un frasco de vidrio, una jarra de agua humeante y un plato con levadura sobre madera.
La lista de ingredientes incluye harina de trigo 000, agua tibia y levadura seca, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer focaccia toscana, paso a paso

  1. En un bol, colocar el agua tibia, la levadura y el azúcar. Mezclar y dejar reposar durante 5 minutos, hasta que la levadura comience a activarse.
  2. Incorporar la harina, la sal fina y 60 ml de aceite de oliva. Mezclar con una cuchara hasta obtener una masa húmeda y pegajosa.
  3. Amasar durante 5 minutos dentro del bol o sobre la mesada apenas aceitada. No hace falta agregar demasiada harina: la masa debe conservar humedad para que la focaccia quede tierna.
  4. Formar un bollo, cubrir el bol con un repasador y dejar leudar durante 30 minutos en un lugar templado.
  5. Aceitar una fuente rectangular de aproximadamente 30 x 20 cm. Pasar la masa a la fuente y estirarla con las manos hasta cubrir toda la base.
  6. Cubrir nuevamente y dejar descansar durante 20 minutos. Mientras tanto, precalentar el horno a 220 ℃.
  7. Volcar 30 ml de aceite de oliva sobre la superficie. Con las yemas de los dedos, presionar la masa para formar los pozos característicos.
  8. Distribuir la sal gruesa, el romero y la pimienta negra. Si la masa ofrece resistencia, esperar 5 minutos y volver a estirarla suavemente.
  9. Hornear durante 18 a 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada y los bordes se vean crocantes.
  10. Retirar del horno y dejar entibiar durante 10 minutos antes de cortar. Para una corteza más sabrosa, agregar un hilo de aceite de oliva apenas sale del horno.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones como pan o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 310 kcal.
  • Grasas: 11 g.
  • Carbohidratos: 55 g.
  • Proteínas: 9 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La focaccia se puede conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días. Antes de servirla, conviene recalentarla durante algunos minutos en horno para recuperar su textura.

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También se puede freezar en porciones individuales durante 2 meses. Para consumirla, descongelar a temperatura ambiente y recalentar en horno a 180°C durante 5 a 8 minutos.

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