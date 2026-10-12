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Manzana roja o verde: qué variedad conviene según el uso en la cocina

Especialistas en nutrición explicaron que el color no define el valor nutricional de esta fruta y señalaron qué tipo resulta más adecuado para ensaladas, compotas o tartas

Ilustración dividida con manzanas rojas en una cesta a la izquierda y manzanas verdes sobre una tabla a la derecha con el texto VS.
Las manzanas rojas y verdes aportan nutrientes similares dentro de una alimentación saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La elección entre una manzana verde y una roja se define sobre todo por el sabor, textura y uso culinario. Ambas aportan nutrientes y pueden formar parte de una alimentación saludable. La diferencia de color, por sí sola, no determina cuál es mejor desde el punto de vista nutricional.

El color no modifica de forma sustancial el aporte nutricional

La dietista deportiva Stephanie Militano, consultada por Good Housekeeping, sitio especializado en estilo de vida, señaló que las manzanas de distintos colores aportan carbohidratos, fibra, vitamina C y antioxidantes. Por eso, la variedad elegida tiene más relación con las preferencias personales y la preparación que con una ventaja nutricional decisiva.

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Infografía con ilustraciones de manzanas, tablas comparativas de valores nutricionales y texto explicativo sobre su uso culinario.
El cultivar determina diferencias de sabor, textura y composición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los valores de dos variedades habituales ilustran esa cercanía. Una manzana roja mediana con cáscara puede aportar:

  • 98 calorías
  • 24 gramos de carbohidratos
  • 4 gramos de fibra
  • 18 gramos de azúcares naturales

Una verde mediana tiene cifras comparables:

  • 97 calorías
  • 23 gramos de carbohidratos
  • 5 gramos de fibra
  • 16 gramos de azúcares naturales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las personas mayores de 10 años consuman al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras. Junto con un mínimo de 25 gramos de fibra alimentaria de origen natural. La fruta puede contribuir a esos objetivos dentro de una dieta variada, sin que una sola variedad sustituya al resto de los alimentos.

Varias manzanas rojas y verdes enteras y cortadas sobre una tabla de madera. Un cuchillo y una olla con trozos de manzana están en un fogón.
Una manzana mediana aporta fibra, vitamina C y carbohidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cáscara concentra parte de la fibra y los compuestos fenólicos

La manzana contiene fibra y compuestos vegetales como los polifenoles, entre ellos flavanoles, flavonoles, quercetina y antocianinas. La publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre esta fruta identifica también a la vitamina C, potasio y pectina como componentes presentes en su composición.

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La cáscara reúne una parte relevante de esos elementos. De acuerdo con la información citada por Good Housekeeping, puede contener cerca del 80% de los polifenoles de la fruta y entre dos y tres veces la fibra presente en la pulpa. Consumirla sin pelar, después de lavarla de forma adecuada, permite conservar esa fracción comestible.

La composición tampoco es idéntica entre cultivares. Las antocianinas, pigmentos asociados al color rojizo, están presentes en las manzanas rojas. Mientras que otras familias de polifenoles aparecen tanto en frutas verdes como rojas. Esas variaciones no justifican presentar un color como una alternativa superior en todos los casos.

Una manzana entera, un cuchillo, cáscaras de manzana y semillas se disponen sobre una mesa de madera, con un cuenco lleno de más cáscaras y una ventana al fondo.
La cáscara concentra una parte importante de la fibra y los polifenoles de la fruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las variedades verdes suelen ser más ácidas y las rojas, más dulces

La profesora y dietista-nutricionista Luciana Soares, directora del departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad Johnson & Wales, explicó al medio que el cultivar importa más que el color. Aun así, las manzanas rojas tienden a ser algo más dulces, mientras que las verdes suelen percibirse como más ácidas y ácidas al paladar.

La textura también cambia de una variedad a otra. Algunas conservan firmeza y un mordisco crujiente; otras son más tiernas y se deshacen con mayor facilidad al cocinarlas. Estos rasgos resultan útiles para decidir la compra y evitar que el criterio sea solo el tono de la piel.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las piezas firmes funcionan bien en ensaladas y preparaciones frescas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elegir según el destino de la fruta, las profesionales consultadas propusieron considerar estos usos:

  • Las piezas firmes y crujientes funcionan bien para comer frescas o sumar a ensaladas.
  • Las variedades que resisten el oscurecimiento son adecuadas para ensaladas y bandejas de fruta.
  • Las manzanas más tiernas pueden emplearse en compotas, ya que se deshacen con mayor facilidad.
  • Para hornear tartas o preparar fruta asada, combinar variedades dulces y ácidas permite ajustar el sabor final.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las manzanas tiernas se deshacen con mayor facilidad en compotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FAO registra que existen más de 7.500 variedades de manzanas en el mundo, con diferencias de sabor, consistencia y composición. Esa diversidad explica por qué la elección práctica depende del plato y de la preferencia individual.

Frente a la comparación entre verde y roja, el dato central se mantiene: la fruta entera, incluida su cáscara cuando es apta para el consumo, aporta fibra y compuestos vegetales en ambos casos.

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