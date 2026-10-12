Opinión

Descubridores de otro mundo: el 12 de octubre y la conquista de la inteligencia artificial en las empresas

La incorporación de algoritmos avanzados genera tensiones en las compañías, donde parte del personal percibe las nuevas métricas y la automatización como un riesgo para los saberes, el trato humano y la autonomía

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 12 de octubre, la historia nos invita a repensar el impacto de aquel encuentro entre dos mundos que se ignoraban mutuamente. Más allá de las efemérides y los debates historiográficos, la llegada de Colón a América encarna la quintaesencia del choque cultural: la irrupción de una tecnología y una visión de la realidad tan radicalmente ajenas que barajaron las cartas de lo previsible.

Hoy, las organizaciones corporativas atraviesan un punto de inflexión idéntico. El desembarco masivo de la inteligencia artificial en la cultura de las empresas no es una mera actualización de software; es un nuevo descubrimiento que altera la cartografía de nuestro tiempo.

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La llegada de la inteligencia artificial provoca una fractura cultural análoga a la de la conquista

Aquel octubre de 1492 simbolizó la colisión entre estructuras mentales inquebrantables y una novedad desconcertante. Salvando las distancias temporales, las gerencias y directorios actuales experimentan un vértigo similar ante los algoritmos de vanguardia. Las grandes corporaciones se debaten entre la fascinación por un “Nuevo Mundo” lleno de eficiencia y la profunda inquietud de que aquello que prometía riquezas termine fagocitando las formas tradicionales de trabajo. Como los navegantes de antaño que avistaban tierra firme, hoy los líderes empresariales miran pantallas preguntándose si los nuevos modelos de lenguaje y automatización son herramientas aliadas o fuerzas indomables que amenazan con colonizar su propia autonomía operativa.

El paralelismo se profundiza en las dinámicas internas de las compañías. La llegada de la inteligencia artificial provoca una fractura cultural análoga a la de la conquista: de un lado, los “conquistadores tecnológicos” o entusiastas digitales que imponen un idioma extranjero, métricas implacables y una prisa algorítmica incomprensible; del otro, los colaboradores tradicionales, aferrados a saberes artesanales, al trato humano y a una cultura organizacional que ve en el nuevo instrumental una amenaza de desplazamiento cultural.

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La revolución de la inteligencia artificial está reescribiendo ahora mismo el mapa de nuestros mercados

El verdadero desafío directivo en este escenario no es ceder mansamente ante la colonización de los datos, ni tampoco alzar murallas proteccionistas condenadas al fracaso. La historia enseña que la negación de lo nuevo solo acelera la obsolescencia. El imperativo actual radica en articular una síntesis madura: integrar la potencia de la inteligencia artificial sin abdicar de los valores humanos que dan sentido a la cultura de cada empresa.

Aquel choque de octubre transformó para siempre la faz de la tierra. La revolución de la inteligencia artificial está reescribiendo ahora mismo el mapa de nuestros mercados. El éxito de las organizaciones ya no dependerá de quién descubra primero el territorio, sino de quién logre habitarlo con sabiduría, ética y visión de futuro.

El autor es CEO de Olivia

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