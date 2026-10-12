Receta de muffins de banana y arándano, rápida y fácil

Un muffin tibio, una banana madura y un puñado de arándanos alcanzan para convertir una merienda común en un momento especial.
Estos muffins son ideales para aprovechar bananas que ya están muy maduras. Se preparan en pocos minutos y quedan perfectos para acompañar el mate, el desayuno o una merienda familiar.
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Receta de muffins de banana y arándano
Se trata de pequeños budines individuales, tiernos y húmedos, preparados con banana madura, arándanos, harina y una mezcla rápida que no necesita batidora eléctrica.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 100 gr de azúcar
- 80 ml de aceite neutro
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 180 gr de harina leudante
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 120 gr de arándanos frescos o congelados
- 2 cucharadas de leche, si la mezcla queda demasiado espesa
- 1 cucharada de azúcar, opcional para espolvorear
Cómo hacer muffins de banana y arándano, paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C. Colocar pirotines en un molde para muffins o enmantecar ligeramente los huecos.
- Pelar las bananas y pisarlas con un tenedor hasta formar un puré con algunos pequeños trozos.
- Agregar los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.
- Incorporar la harina leudante, el polvo de hornear y la sal. Mezclar con espátula hasta obtener una preparación pareja. No batir de más: apenas deben desaparecer los rastros de harina.
- Si la mezcla queda muy espesa, sumar 2 cucharadas de leche y mezclar suavemente.
- Agregar los arándanos. Si se utilizan congelados, incorporarlos directamente, sin descongelar, para evitar que tiñan demasiado la preparación.
- Distribuir la mezcla en los pirotines hasta completar aproximadamente ¾ de su capacidad. Espolvorear con un poco de azúcar, si se desea una cubierta levemente crocante.
- Cocinar durante 18 a 22 minutos, hasta que los muffins estén dorados y un palillo insertado en el centro salga apenas seco. No abrir el horno durante los primeros 15 minutos.
- Retirar y dejar reposar 5 minutos en el molde. Luego pasar los muffins a una rejilla para que se enfríen.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 12 muffins.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 8 gr
- Carbohidratos: 32 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los muffins se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días.
En la heladera, duran hasta 5 días, aunque conviene retirarlos 15 minutos antes de consumirlos para que recuperen su textura.
También se pueden guardar en el freezer durante hasta 2 meses. Para descongelarlos, dejarlos a temperatura ambiente o calentarlos durante 20 a 30 segundos en el microondas.
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