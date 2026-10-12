Receta de muffins de banana y arándano, rápida y fácil

Los muffins de banana y arándanos se adaptan a las necesidades de una merienda familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un muffin tibio, una banana madura y un puñado de arándanos alcanzan para convertir una merienda común en un momento especial.

Estos muffins son ideales para aprovechar bananas que ya están muy maduras. Se preparan en pocos minutos y quedan perfectos para acompañar el mate, el desayuno o una merienda familiar.

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Receta de muffins de banana y arándano

Se trata de pequeños budines individuales, tiernos y húmedos, preparados con banana madura, arándanos, harina y una mezcla rápida que no necesita batidora eléctrica.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

2 bananas maduras

2 huevos

100 gr de azúcar

80 ml de aceite neutro

1 cucharadita de esencia de vainilla

180 gr de harina leudante

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

120 gr de arándanos frescos o congelados

2 cucharadas de leche, si la mezcla queda demasiado espesa

1 cucharada de azúcar, opcional para espolvorear

La combinación contempla bananas maduras junto con arándanos frescos o congelados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer muffins de banana y arándano, paso a paso

Precalentar el horno a 180°C. Colocar pirotines en un molde para muffins o enmantecar ligeramente los huecos. Pelar las bananas y pisarlas con un tenedor hasta formar un puré con algunos pequeños trozos. Agregar los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar. Incorporar la harina leudante, el polvo de hornear y la sal. Mezclar con espátula hasta obtener una preparación pareja. No batir de más: apenas deben desaparecer los rastros de harina. Si la mezcla queda muy espesa, sumar 2 cucharadas de leche y mezclar suavemente. Agregar los arándanos. Si se utilizan congelados, incorporarlos directamente, sin descongelar, para evitar que tiñan demasiado la preparación. Distribuir la mezcla en los pirotines hasta completar aproximadamente ¾ de su capacidad. Espolvorear con un poco de azúcar, si se desea una cubierta levemente crocante. Cocinar durante 18 a 22 minutos, hasta que los muffins estén dorados y un palillo insertado en el centro salga apenas seco. No abrir el horno durante los primeros 15 minutos. Retirar y dejar reposar 5 minutos en el molde. Luego pasar los muffins a una rejilla para que se enfríen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 muffins.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 8 gr

Carbohidratos: 32 gr

Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los muffins se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días.

En la heladera, duran hasta 5 días, aunque conviene retirarlos 15 minutos antes de consumirlos para que recuperen su textura.

También se pueden guardar en el freezer durante hasta 2 meses. Para descongelarlos, dejarlos a temperatura ambiente o calentarlos durante 20 a 30 segundos en el microondas.

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