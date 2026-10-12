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Receta de muffins de banana y arándano, rápida y fácil

La elaboración combina fruta madura, harina leudante y huevos, con un cuarto de hora de trabajo previo y una cocción a 180 grados durante entre 18 y 22 minutos

Varios muffins decorados con avena y arándanos sobre una fuente, un plato con arándanos, una banana y una taza en una mesa de madera.
Los muffins de banana y arándanos se adaptan a las necesidades de una merienda familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un muffin tibio, una banana madura y un puñado de arándanos alcanzan para convertir una merienda común en un momento especial.

Estos muffins son ideales para aprovechar bananas que ya están muy maduras. Se preparan en pocos minutos y quedan perfectos para acompañar el mate, el desayuno o una merienda familiar.

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Receta de muffins de banana y arándano

Se trata de pequeños budines individuales, tiernos y húmedos, preparados con banana madura, arándanos, harina y una mezcla rápida que no necesita batidora eléctrica.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 2 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 100 gr de azúcar
  • 80 ml de aceite neutro
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 180 gr de harina leudante
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 120 gr de arándanos frescos o congelados
  • 2 cucharadas de leche, si la mezcla queda demasiado espesa
  • 1 cucharada de azúcar, opcional para espolvorear
Dos bananas amarillas con manchas marrones y un tazón de cerámica lleno de arándanos sobre una superficie de madera.
La combinación contempla bananas maduras junto con arándanos frescos o congelados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer muffins de banana y arándano, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180°C. Colocar pirotines en un molde para muffins o enmantecar ligeramente los huecos.
  2. Pelar las bananas y pisarlas con un tenedor hasta formar un puré con algunos pequeños trozos.
  3. Agregar los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar.
  4. Incorporar la harina leudante, el polvo de hornear y la sal. Mezclar con espátula hasta obtener una preparación pareja. No batir de más: apenas deben desaparecer los rastros de harina.
  5. Si la mezcla queda muy espesa, sumar 2 cucharadas de leche y mezclar suavemente.
  6. Agregar los arándanos. Si se utilizan congelados, incorporarlos directamente, sin descongelar, para evitar que tiñan demasiado la preparación.
  7. Distribuir la mezcla en los pirotines hasta completar aproximadamente ¾ de su capacidad. Espolvorear con un poco de azúcar, si se desea una cubierta levemente crocante.
  8. Cocinar durante 18 a 22 minutos, hasta que los muffins estén dorados y un palillo insertado en el centro salga apenas seco. No abrir el horno durante los primeros 15 minutos.
  9. Retirar y dejar reposar 5 minutos en el molde. Luego pasar los muffins a una rejilla para que se enfríen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 12 muffins.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 8 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los muffins se pueden conservar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días.

En la heladera, duran hasta 5 días, aunque conviene retirarlos 15 minutos antes de consumirlos para que recuperen su textura.

También se pueden guardar en el freezer durante hasta 2 meses. Para descongelarlos, dejarlos a temperatura ambiente o calentarlos durante 20 a 30 segundos en el microondas.

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