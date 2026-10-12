Los 9 consejos de floristas para prolongar la frescura de las flores cortadas

Los cuidados adecuados prolongan la frescura de las flores cortadas durante varios días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las flores cortadas pueden mantenerse en buenas condiciones durante más tiempo con medidas que favorecen la hidratación, la limpieza y el control de bacterias. El estado de los tallos y calidad del agua determinan su capacidad de absorber líquidos.

Una nota de Real Simple, sitio especializado en tareas domesticas, reunió consejos de diseñadores florales de Estados Unidos. Sus recomendaciones coinciden con las pautas de la Royal Horticultural Society sobre flores cortadas, que aconseja recipientes limpios, cortes precisos y renovación periódica del agua.

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1. El alimento floral aporta nutrientes y protección

El alimento floral aporta nutrientes y ayuda a controlar los microorganismos del agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gabby LaRussa, fundadora de estudio de diseño floral con sede en Los Ángeles, recomendó usar alimento formulado para flores cortadas en vez de sobres genéricos.

Estos productos aportan nutrientes y ayudan a controlar microorganismos. La Royal Horticultural Society indica que también contribuyen a conservar limpia el agua.

2. Un baño breve ayuda a tallos deshidratados

Un baño breve favorece la recuperación de los tallos deshidratados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para flores que viajaron o pasaron tiempo sin agua, Scott Terry, con un estudio floral ubicado en Alabama, sugirió sumergir unos segundos los extremos en una solución hidratante. Luego deben pasar de inmediato al recipiente con agua y alimento floral.

3. Los remedios caseros no reemplazan preservantes

Los preservantes específicos ofrecen una protección más completa que los remedios caseros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amy McCord, fundadora de una empresa de diseño floral en Oklahoma City, aconsejó evitar monedas, lavandina, aspirina, vinagre o bebidas gaseosas.

Explicó que un preservante específico combina carbohidratos, ácido cítrico y un biocida. El manual de la Universidad Estatal de Misisipi identifica esos componentes en las soluciones profesionales.

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4. Un corte limpio protege la absorción del tallo

Un corte limpio mejora la capacidad de los tallos para absorber agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terry indicó que se debe renovar la base antes de colocar las flores en agua y volver a cortarla al refrescar el ramo. Un corte limpio evita el aplastamiento y expone tejido capaz de tomar agua. La Royal Horticultural Society recomienda una herramienta afilada y un corte inclinado.

5. La espuma floral conserva agua sin florero

La espuma floral mantiene la humedad cuando el diseño no utiliza un florero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el diseño impide ubicar los tallos en agua, Adrian Aviles, florista en Los Ángeles, utiliza espuma floral hidratada. El soporte mantiene las piezas en posición y conserva humedad junto a las bases. Antes de usarla, el material debe saturarse de agua.

6. El aerosol hidratante suma apoyo externo

El aerosol hidratante proporciona un apoyo adicional a pétalos y follaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aviles aplica al final un rocío que aporta hidratación y nutrientes a través de pétalos y follaje. Lo considera una medida adicional para los arreglos que salen del local. Este recurso no reemplaza la revisión del agua ni la retirada de hojas sumergidas.

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7. Una película transparente reduce la deshidratación

Una película transparente reduce la pérdida de humedad en las flores cortadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir la deshidratación de flores y hojas, Taylor Kelly, docente de diseño floral y fundador de Eventful ATL en Atlanta, recomendó utilizar un aerosol de acabado que forma una película fina sobre la superficie vegetal. Según explicó, una aplicación ligera puede ayudar a conservar la humedad y mantener por más tiempo el aspecto del arreglo.

8. Las tijeras limpias evitan daños y residuos

Las tijeras limpias y afiladas evitan daños y residuos en los tallos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para trabajar con flores sin dañarlas, Christina Stembel, fundadora y directora ejecutiva de una empresa floral, recomendó utilizar tijeras afiladas y cómodas, con hojas que retengan la menor cantidad posible de residuos.

La higiene también forma parte del cuidado. La Universidad Estatal de Misisipi aconseja limpiar y desinfectar a diario las herramientas y las superficies de trabajo para reducir posibles fuentes de contaminación.

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9. El alumbre se usa para hortensias decaídas

El alumbre ayuda a recuperar las hortensias decaídas y favorece su hidratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El polvo de alumbre también aparece entre los recursos utilizados para prolongar la hidratación de las hortensias. Alison Fleck, florista con 20 años de experiencia, lo mencionó como una opción accesible, mientras que Terry recomendó realizar un nuevo corte en el tallo, humedecer apenas la punta con el producto y volver a colocar la flor en agua.

Aviles señaló que se trata de una práctica habitual en una especie con alta demanda de agua. En la misma línea, la Universidad Estatal de Misisipi indica que algunas soluciones hidratantes contienen sulfato de aluminio y que muchos floristas sumergen los tallos recién cortados de hortensias en alumbre para favorecer la absorción. También aconseja renovar el agua cada pocos días.

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