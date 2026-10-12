Cómo hacer para que la palta dure más tiempo y no se ponga fea

Las paltas firmes requieren conservación a temperatura ambiente, mientras que las maduras deben guardarse en la heladera para retrasar el ablandamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando una palta se oscurece tras el corte, la pulpa reacciona al contacto con el oxígeno. Elegir el lugar de conservación según el punto de madurez, refrigerar la fruta a tiempo y cubrir la parte expuesta ayuda a que dure más y mantenga buen aspecto. Estos cuidados también permiten evitar desperdicios sin recurrir a métodos poco seguros.

La palta madura después de la cosecha. Según el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, una fruta dura debe permanecer fuera de la heladera hasta que ceda apenas al presionarla con la yema de los dedos.

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A partir de ese momento, el frío retrasa el ablandamiento. Si ya fue cortada, conviene reducir al mínimo el contacto de la pulpa con el aire y guardarla de inmediato en la heladera.

Cómo saber cuando una palta ya no se puede comer

La fruta en buen estado tiene pulpa verde o amarillo verdosa, consistencia cremosa y olor suave. Algunas manchas marrones pequeñas, sobre todo cerca de la cáscara o del carozo, no obligan a descartarla. Si están concentradas en un sector, basta con retirarlas antes de consumir el resto.

Hay indicios que sí aconsejan desecharla. La presencia de moho, olor agrio o rancio, textura viscosa y zonas muy oscuras o acuosas en gran parte de la pulpa son señales de deterioro. Una fruta excesivamente blanda, que se hunde con facilidad o tiene la cáscara muy arrugada y grandes áreas hundidas, también puede haber superado su mejor momento.

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomienda lavar la cáscara antes de cortar la fruta para evitar la transferencia de bacterias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El color de la cáscara, por sí solo, no define si la fruta está pasada. La variedad Hass, una de las más habituales, se vuelve más oscura a medida que madura. Resulta más útil comprobar que ceda apenas ante una presión suave, sin que se sienta vacía ni demasiado blanda.

Antes de cortarla, es importante lavarla, aun cuando la cáscara no se coma. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocida como FDA, advierte que el cuchillo puede trasladar microorganismos de la superficie hacia la pulpa.

Por su parte, la Universidad Estatal de Colorado, que reúne información de seguridad alimentaria, menciona que los controles sanitarios han detectado bacterias como Listeria y Salmonella en cáscaras de este fruto.

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Los trucos para que la palta dure más tiempo

Si la fruta aún está firme, debe conservarse a temperatura ambiente, lejos del sol directo, de la cocina y de otras fuentes de calor. La heladera no es el lugar indicado en esta etapa, ya que el frío puede alterar la maduración.

Para acelerarla, puede colocarse dentro de una bolsa de papel junto con una banana o una manzana, frutas que liberan etileno, un gas natural que favorece el ablandamiento.

Cuando ya está madura, lo conveniente es llevarla entera a la heladera. De ese modo, el proceso se vuelve más lento y la fruta gana algunos días de conservación. El Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA por sus siglas en inglés, informó que los frutos cercanos a la madurez pueden conservar una calidad aceptable durante hasta 14 días en frío, bajo condiciones controladas.

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El jugo de cítricos y la cobertura con film plástico en contacto directo con la pulpa reducen el oscurecimiento tras el corte (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez abierta, la fruta se conserva mejor si se combinan tres medidas: jugo de limón o lima, una cobertura que toque directamente la pulpa y refrigeración. El jugo de cítricos reduce el oscurecimiento porque limita la reacción que ocurre al entrar en contacto con el aire. Luego, hay que cubrir la superficie con film para alimentos o colocarla en un recipiente hermético.

Dejar el carozo en una mitad sirve para proteger solo la parte que tapa. No evita que el resto cambie de color. Tampoco conviene conservarla sumergida en agua: aunque así se reduce el contacto con el aire, puede afectarse la textura y aumentan las dudas sobre su seguridad alimentaria.

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La Universidad Estatal de Míchigan recomienda guardar la fruta cortada en recipientes o envoltorios que limiten el contacto con el aire. Según esa institución, puede conservarse entre tres y cuatro días en la heladera.

Si se quiere guardar durante más tiempo, una opción es triturarla, agregarle limón y congelarla en porciones. Al descongelarse, su textura cambia, por lo que resulta más adecuada para salsas, untables o licuados.

Cuál es el mejor lugar para conservar la palta

El lugar adecuado depende, ante todo, de su madurez. Las piezas verdes o muy firmes deben quedar a temperatura ambiente, en un lugar seco y ventilado. Una vez maduras, conviene pasarlas al cajón de frutas y verduras de la heladera. No hace falta lavarlas antes de guardarlas: es preferible hacerlo justo antes de cortarlas o consumirlas.

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Un estudio de la revista Applied Food Research determinó que la palta cortada dura un día a temperatura ambiente y entre tres y cuatro días refrigerada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pulpa expuesta requiere frío sin demoras. Un estudio publicado en la revista científica Applied Food Research señala que la fruta cortada dura cerca de un día a temperatura ambiente, mientras que a 4 °C puede mantenerse entre tres y cuatro días. La refrigeración no detiene por completo el oscurecimiento, pero lo retrasa y ayuda a preservar la textura.

Si se prepara guacamole o puré, conviene alisar la superficie, añadir unas gotas de limón y cubrir la preparación de modo que quede la menor cantidad posible de aire dentro del recipiente. Después, debe ir a la heladera. Si presenta olor extraño, burbujas o cambios marcados de color y consistencia, es mejor no consumirla.

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Beneficios de la palta para la salud

Esta fruta aporta grasas insaturadas, fibra, folato, potasio y vitaminas E y K. De acuerdo con la Universidad Estatal de Colorado, una porción de 28 gramos contiene alrededor de 50 calorías y varios micronutrientes. Su aporte de fibra contribuye al funcionamiento intestinal y puede favorecer la sensación de saciedad dentro de una alimentación equilibrada.

Un ensayo clínico de la Asociación Estadounidense del Corazón asoció la inclusión diaria de palta con una reducción del colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo clínico publicado en la revista de la Asociación Estadounidense del Corazón evaluó a 45 adultos con sobrepeso u obesidad. En ese trabajo, una dieta moderada en grasas que incluía una palta Hass diaria se vinculó con una reducción mayor del colesterol de baja densidad, conocido como colesterol LDL, frente a las otras dietas analizadas.

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Sin embargo, los resultados no permiten atribuir efectos generales a un solo alimento. Otro estudio, que siguió durante seis meses a 1.008 participantes, no encontró una reducción relevante de la grasa abdominal al sumar una porción diaria de este alimento a la dieta habitual.

Sí observó una mejora en la calidad de la alimentación. La fruta puede aportar nutrientes valiosos, siempre que forme parte de una dieta variada y acorde con las necesidades de cada persona.