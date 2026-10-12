Estos son los alimentos y recipientes que no deberías meter en el microondas

El microondas calienta los alimentos de manera desigual y puede dejar zonas frías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El microondas permite descongelar, cocinar o recalentar, pero no todos los alimentos ni envases admiten este método. La seguridad depende de que el calor alcance todo el producto, de que pueda escapar el vapor y de utilizar materiales aptos.

Los alimentos que no se deberían calentar en el microondas

La recomendación no implica que el microondas sea inseguro por sí mismo, sino que ciertos alimentos exigen otro método o cuidados específicos. La carne, aves y mariscos no deben cocinarse de forma parcial para guardarlos y terminarlos más tarde. Si se inicia la cocción en el aparato, hay que completarla de inmediato, según lo indica Health Canada.

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La temperatura interna segura para las sobras alcanza los 74 grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa institución también desaconseja cocinar en microondas una ave entera rellena, ya que el tamaño y densidad dificultan una cocción uniforme. Tampoco recomienda usarlo para preparar productos congelados de pollo crudo empanado, pues algunas zonas pueden quedar insuficientemente cocidas.

En el caso de alimentos congelados que se descongelan en el aparato, el siguiente paso debe ser la cocción inmediata. La indicación alcanza a carnes, aves y pescados, porque durante la descongelación algunas partes pueden empezar a cocinarse.

Los huevos y preparaciones con huevo requieren atención particular: la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos indica cubrir, revolver o rotar el alimento y verificar que alcance 74°C en todas sus partes.

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Las carnes, aves y pescados descongelados requieren una cocción inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué efectos produce el microondas sobre los alimentos

Las microondas transfieren energía que el agua, grasas y azúcares absorben con facilidad; esa energía genera calor. El proceso no vuelve radiactivos a los alimentos. El reto es que el calentamiento puede ser desigual y dejar zonas frías donde sobreviven microorganismos, según el Servicio de Inocuidad e Inspección de los Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Por eso, el tiempo que sigue al apagado también importa. Durante el reposo, el calor se distribuye y cocción continúa. Para las sobras, Health Canada establece una temperatura interna de 74°C (165°F) antes de consumirlas.

El reposo posterior permite que el calor se distribuya dentro de la comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un termómetro de alimentos es la forma de comprobarla, especialmente en carnes, aves, pescados, guisos y preparaciones de consistencia densa. Para reducir los puntos fríos, conviene:

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Cubrir el plato con una tapa o envoltura apta, sin que toque la comida

Dejar una abertura para que salga el vapor

Revolver, girar o dar vuelta el alimento a mitad del ciclo

Medir la temperatura en más de un punto y respetar el tiempo de reposo indicado

Una puerta, unos sellos o un sistema de cierre dañados impiden utilizar el microondas con seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recipientes que no deberías meter en el microondas

No se deben introducir recipientes metálicos, cubiertos, papel de aluminio ni vajilla con bordes o decoraciones metálicas. El metal puede provocar chispas y dañar el aparato. La orientación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre cocción segura también excluye las bolsas plásticas finas, bolsas de compras, papel de diario y papel marrón.

Los envases plásticos de un solo uso, como recipientes para alimentos preparados o algunos contenedores de conservación, tampoco son una opción segura si no indican expresamente que son aptos para microondas.

Los plásticos desechables no son aptos para el microondas si carecen de una indicación específica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pueden deformarse o fundirse; ello puede favorecer la migración de sustancias al alimento. También deben retirarse las bandejas de poliestireno y las envolturas no aptas antes de calentar.

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Como regla, se deben elegir recipientes de vidrio, cerámica o plástico con una leyenda clara de uso en microondas. Las tapas nunca deben quedar selladas: el vapor necesita una vía de salida para evitar salpicaduras o roturas.

La limpieza inmediata de las salpicaduras protege el interior del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para alargar la vida útil del microondas

El cuidado del equipo empieza por evitar ciclos vacíos y por revisar el manual de uso, ya que potencia y tiempos varían según cada modelo. Limpiar de inmediato las salpicaduras evita que los restos se resequen y afecten el interior. Es preferible usar recipientes bajos y distribuir la comida en una capa uniforme para facilitar el calentamiento.

También conviene mantener libre el área de ventilación, comprobar que la puerta cierre correctamente y no usar el equipo si la puerta, sellos o sistema de cierre presentan daños.

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Tras cada uso, retirar los recipientes con protección y abrir las tapas alejadas del rostro reduce el riesgo de quemaduras por vapor. Estas prácticas ayudan a que el aparato funcione en condiciones adecuadas y que los alimentos alcancen una temperatura segura.