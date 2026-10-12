Viajaron 3,5% más turistas durante el fin de semana largo, pero se redujo el impacto económico

La reducción de la estadía hizo que el impacto económico global fuera inferior al de 2025 (Secretaría de Turismo de la Nación)

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Durante el fin de semana largo por el feriado del 12 de octubre, 1.490.400 turistas viajaron por el país y generaron un impacto económico directo de $313.610 millones. La cantidad de viajeros creció 3,5% en comparación con el mismo período de 2025, aunque el movimiento económico registró una caída real del 2,2%.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el gasto promedio diario por turista alcanzó los $116.900, lo que representó un incremento real del 5% interanual. Sin embargo, la estadía promedio se redujo de dos a 1,8 días, un descenso del 10% respecto del año anterior.

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Así, pese al aumento en la cantidad de turistas y del consumo diario en términos reales, la reducción del tiempo de permanencia hizo que el impacto económico global fuera inferior al de 2025, una vez descontado el efecto de los precios.

“El comportamiento turístico volvió a mostrar una fuerte presencia de viajes de cercanía, reservas de último momento y decisiones de consumo selectivas. En muchas provincias, las reservas anticipadas fueron moderadas y mejoraron sobre la fecha”, indicó CAME.

El comportamiento turístico volvió a mostrar una fuerte presencia de viajes de cercanía (Ministerio de Turismo y Deportes)

De este modo, en lo que va de 2026, se registraron ocho fines de semana largos, en los que viajaron 12.939.094 turistas, con una estadía promedio de 2,37 días y un gasto diario promedio de $ 111.282. El impacto económico acumulado alcanzó los $3,4 billones.

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Los mejores desempeños se concentraron en destinos que combinaron grandes acontecimientos, gastronomía, naturaleza y propuestas culturales. La Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano, Córdoba; Bariloche a la Carta, en Río Negro; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán, fueron algunos de los eventos destacados.

“La coincidencia de múltiples celebraciones con el feriado reforzó el papel de los eventos como herramientas para dinamizar las economías regionales”, aseguró el informe.

Respecto de las expectativas iniciales, los mejores resultados se observaron en algunas localidades de Tucumán, Córdoba, Catamarca y Santa Fe, mientras que en la Patagonia sobresalieron Bariloche y Puerto Madryn, ambos lugares con ocupaciones cercanas al 80%.

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En contraste, destinos como Posadas y algunas regiones del Chaco mostraron un movimiento más limitado. Las diferencias no solo se dieron entre provincias, sino también dentro de cada territorio, donde ciertas localidades concentraron buena parte de los visitantes.

“Las escapadas de corta duración y los viajes de cercanía volvieron a tener un papel destacado. En numerosas provincias, las estadías se ubicaron alrededor de las dos noches, mientras que el uso del automóvil particular facilitó los desplazamientos entre localidades próximas. También se observó una presencia importante de excursionistas, especialmente en destinos con buena conectividad con los grandes centros urbanos”, señaló CAME.

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“Las reservas de último momento continuaron siendo relevantes, lo que generó diferencias entre las expectativas iniciales y el movimiento turístico registrado durante el fin de semana”, agregó.

En lo que va de 2026, se registraron ocho fines de semana largos, en los que viajaron 12.939.094 turistas

Asimismo, CAME señaló que el movimiento turístico mostró diferencias significativas entre los destinos, tanto en los niveles de gasto como en la duración de las estadías. Los relevamientos provinciales registraron presupuestos diarios dispares, en función de las características de cada lugar y de los servicios consumidos.

Vale mencionar que una familia tipo de cuatro integrantes necesitó, en promedio, $ 1.072.600 para cubrir transporte en micro y alojamiento durante el fin de semana largo, según un relevamiento del Instituto de Economía de la UADE.

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En ese contexto, las fiestas gratuitas, las actividades al aire libre y las propuestas de cercanía ofrecieron alternativas para distintos presupuestos. El balance reflejó un turismo activo, pero heterogéneo, en el que la oferta de experiencias y eventos específicos tuvo un peso importante en la decisión de viajar.

Por otra parte, el transporte aéreo tuvo un movimiento importante. Aerolíneas Argentinas registró 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje y una ocupación del 88% en esas rutas. Entre los destinos más elegidos se destacaron Bariloche, Córdoba, Mendoza, Puerto Iguazú y Ushuaia.

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