Cuba

Cuatro cucharadas de arroz para embarazadas hospitalizadas en Cuba: las imágenes que desmienten al régimen

Pacientes del Hospital Materno Sur de Santiago de Cuba mostraron sus platos para documentar lo que reciben en almuerzos y cenas. Las más vulnerables son quienes vienen de zonas rurales y no tienen familiares que les lleven comida.

Ilustración en acuarela de mujeres embarazadas sentadas en camas de hospital sosteniendo platos con pocos granos de arroz.
Varias mujeres embarazadas permanecen sentadas en camas metálicas de un centro de salud mientras sostienen platos con raciones reducidas de arroz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el Hospital Materno Sur de Santiago de Cuba, conocido como la Clínica de los Ángeles, mujeres embarazadas denunciaron que reciben raciones de alimentos insuficientes durante su internación, una situación que, según sus testimonios, las obliga a depender de familiares para complementar su dieta.

Las denuncias fueron difundidas por el comunicador Yosmany Mayeta Labrada y recogidas por el portal Cubanos por el Mundo. Las pacientes mostraron platos con pequeñas porciones de arroz blanco y chícharos, que identificaron como parte de los almuerzos y las cenas que reciben en el centro sanitario.

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Raciones de cuatro cucharadas de arroz en almuerzos y cenas

De acuerdo con los testimonios publicados, una de las raciones incluía cerca de 4 cucharadas de arroz y una porción reducida de chícharos. Las embarazadas afirmaron que esos alimentos no alcanzan para cubrir sus necesidades durante la gestación, en especial en los casos de mujeres que permanecen internadas durante varios días.

Un cucharón sirve comida en un recipiente azul y un tazón azul contiene arroz blanco servido sobre un preparado líquido con granos
Mujeres embarazadas internadas en el Hospital Materno Sur de Santiago de Cuba denuncian raciones de alimentos insuficientes durante su hospitalización. (Yosmany Mayeta Labrada; Cubanos por el Mundo)

Las denuncias también señalaron demoras en la entrega del desayuno. Según las denuncias, la primera comida del día puede consistir en un trozo de pan, leche fría o una pequeña porción de fongo, sin meriendas adicionales dentro de la institución.

La situación afecta con mayor fuerza a quienes llegan desde zonas rurales de la provincia de Santiago de Cuba y no cuentan con familiares cercanos que puedan llevarles comida. Para esas pacientes, la hospitalización supone una dependencia casi total de los recursos que entrega el establecimiento.

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Pedido de explicaciones a las autoridades sanitarias provinciales

Mayeta Labrada instó a que el régimen, por medio de las autoridades sanitarias provinciales y la dirección del hospital, informe cuáles son las cantidades previstas para la alimentación de las pacientes y cómo garantizan una dieta adecuada. “Solicitamos a la dirección del Hospital Materno Sur y a las autoridades provinciales de Salud Pública que expliquen qué alimentación reciben actualmente las embarazadas hospitalizadas”, expresó.

El caso vuelve a exponer las carencias que atraviesa el sistema de salud bajo el régimen cubano, donde la falta de insumos también alcanza a la alimentación de mujeres embarazadas. Las imágenes difundidas por las propias pacientes contrastan con el discurso oficial sobre la cobertura de la atención pública y dejan sin respuesta la pregunta sobre el destino de los alimentos asignados a los hospitales.

Las denuncias no pudieron ser verificadas de manera independiente y, hasta la publicación del reporte de Cubanos por el Mundo, no había una respuesta pública de la dirección del Hospital Materno Sur ni de las autoridades de Salud Pública de la provincia.

Una mujer embarazada se sienta en una cama de hospital junto a ropa de bebé, pañales, un monitor apagado y un farol encendido.
Una mujer embarazada permanece sentada en una cama dentro de un hospital en Cuba ante la falta de energía eléctrica que afecta a la red sanitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Embarazadas deben cargar baldes de agua en un hospital

En agosto también se conoció la denuncia que las embarazadas internadas en el hospital general Orlando Pantoja Tamayo, en Contramaestre, debían transportar cubos de agua por escaleras y pasillos ante la falta de servicios básicos, una situación que compromete la atención de pacientes obstétricas. La denuncia fue difundida por CiberCuba a partir de imágenes publicadas en Facebook.

La precariedad coincide con una crisis que afecta los traslados de emergencia y los estudios médicos. El Ministerio de Salud Pública informó en febrero que 32,880 embarazadas enfrentaban riesgos adicionales por la escasez de combustible, con consecuencias sobre los ultrasonidos y el transporte sanitario.

La denuncia recopilada por el medio definía las condiciones del centro médico como un “Hospital de la tortura” donde “las embarazadas (se ven) obligadas a cargar sus cubos de agua, escalera arriba, escalera abajo, entre la sociedad y la miseria. El mejor ejercicio para el parto...”.

Ilustración en tonos grises de tres mujeres con vestidos holgados y cubetas en un pasillo con grandes ventanas.
Tres mujeres, entre ellas dos embarazadas, recogen agua en cubetas dentro del pasillo de un hospital en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fotografías muestran a mujeres con batas de paciente que trasladan recipientes por el edificio. Los baños, además, presentan inodoros con agua marrón rojiza, pisos húmedos y sucios, paredes cubiertas de hongos y manchas de humedad, junto con basura acumulada.

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