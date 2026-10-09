Guía práctica para hacer huevos rellenos: seis recetas fáciles y originales

El Día Mundial del Huevo, que este año se celebra este 9 de octubre, es una excusa para volver a una receta práctica, adaptable y fácil de llevar a la mesa. Los huevos rellenos admiten desde mezclas clásicas con atún hasta opciones con salmón ahumado, vegetales o pollo, y pueden servirse como entrada, parte de una picada o almuerzo liviano.
La técnica de base requiere pocos pasos. Para seis huevos, colocarlos en una olla con agua fría, llevar a hervor y cocinarlos durante 10 minutos. Luego hay que pasarlos a un recipiente con agua fría, pelarlos y cortarlos a lo largo. Las yemas se retiran con cuidado para mezclarlas con el relleno elegido, mientras que las claras se reservan para el armado final.
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1. Huevos rellenos de atún y queso crema
La combinación de atún y queso crema ofrece un relleno suave y consistente. Se puede preparar con anticipación y mantener tapado en la heladera hasta el momento de servir.
Ingredientes
- 6 huevos duros
- 1 lata de atún al natural o en aceite, escurrida
- 3 cucharadas de queso crema
- 1 cucharadita de mostaza
- 1 cucharada de jugo de limón
- Sal y pimienta
- Perejil picado
Paso a paso
- Cortar los huevos por la mitad y retirar las yemas.
- Pisar las yemas con un tenedor hasta que queden desarmadas.
- Incorporar el atún escurrido, el queso crema, la mostaza y el jugo de limón.
- Mezclar, salpimentar y probar antes de corregir el condimento.
- Rellenar las claras y terminar con perejil picado.
2. Huevos rellenos de palta y tomate
La palta aporta una textura cremosa, mientras que el tomate y la cebolla morada suman frescura. Conviene agregar el jugo de lima o limón apenas se pisa la palta para evitar que se oxide.
Ingredientes
- 6 huevos duros
- 1 palta madura
- 1 tomate pequeño sin semillas
- Jugo de media lima o limón
- 1 cucharada de cebolla morada picada fina
- Sal y pimienta
- Ají molido o pimentón, opcional
Paso a paso
- Retirar las yemas y pisarlas junto con la pulpa de la palta.
- Agregar de inmediato el jugo de lima o limón.
- Sumar el tomate cortado en cubos pequeños y la cebolla morada.
- Condimentar con sal, pimienta y una pizca de ají molido si se busca un toque picante.
- Repartir el relleno entre las claras y llevar a la heladera hasta servir.
3. Huevos rellenos de salmón ahumado y queso crema
El salmón ahumado y el queso crema forman una combinación clásica para servir como entrada o en una mesa fría. Antes de agregar sal, conviene probar la preparación porque el pescado ya aporta intensidad.
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Ingredientes
- 6 huevos duros
- 80 gramos de salmón ahumado
- 3 cucharadas de queso crema
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1 cucharada de eneldo fresco o ciboulette picado
- Pimienta negra
- Alcaparras, opcional
Paso a paso
- Separar las yemas y pisarlas en un bowl.
- Cortar el salmón en tiras pequeñas y reservar algunas para la decoración.
- Mezclar las yemas con queso crema, limón, eneldo y el salmón picado.
- Agregar pimienta negra y probar antes de sumar sal, ya que el pescado suele aportar suficiente.
- Rellenar las claras y decorar con el salmón reservado y una alcaparra, si se utiliza.
4. Huevos rellenos de jamón y aceitunas
El jamón cocido y las aceitunas verdes dan como resultado un relleno simple y con sabor definido. El pimentón dulce aporta color al momento de terminar el plato.
Ingredientes
- 6 huevos duros
- 80 gramos de jamón cocido
- 3 cucharadas de queso crema o mayonesa
- 6 aceitunas verdes sin carozo
- 1 cucharadita de mostaza suave
- Pimienta
- Pimentón dulce
Paso a paso
- Picar el jamón cocido y las aceitunas en cubos muy pequeños.
- Pisar las yemas y mezclarlas con el queso crema o la mayonesa.
- Incorporar la mostaza, el jamón y las aceitunas.
- Agregar pimienta y verificar el nivel de sal antes de condimentar más.
- Rellenar las claras y espolvorear una pequeña cantidad de pimentón dulce.
5. Huevos rellenos de remolacha y nueces
La remolacha aporta color y un sabor levemente dulce, que se equilibra con el queso crema, el vinagre de manzana y las nueces. Es importante retirar el excedente de líquido de la remolacha para que el relleno conserve consistencia.
Ingredientes
- 6 huevos duros
- Media remolacha cocida
- 2 cucharadas de queso crema
- 2 cucharadas de nueces picadas
- 1 cucharadita de vinagre de manzana
- Sal y pimienta
- Rúcula o microbrotes, opcional
Paso a paso
- Rallar la remolacha cocida y presionarla con las manos o con papel de cocina para retirar el líquido excedente.
- Pisar las yemas junto con el queso crema y el vinagre de manzana.
- Sumar la remolacha y la mitad de las nueces.
- Salpimentar y mezclar hasta obtener una preparación de color uniforme.
- Rellenar las claras, terminar con las nueces restantes y agregar una hoja pequeña de rúcula si se desea.
6. Huevos rellenos de pollo al curry y manzana verde
El pollo con curry suave y manzana verde combina sabores salados, especiados y ácidos. La manzana debe incorporarse al final para que conserve su textura.
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Ingredientes
- 6 huevos duros
- 100 gramos de pollo cocido y desmenuzado
- 3 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharadita de curry suave
- 1 cucharada de manzana verde en cubos pequeños
- 1 cucharadita de jugo de limón
- Sal y pimienta
- Ciboulette picado
Paso a paso
- Desmenuzar o picar el pollo hasta obtener hebras cortas.
- Pisar las yemas y mezclarlas con la mayonesa, el curry y el jugo de limón.
- Incorporar el pollo y la manzana verde cortada en cubos pequeños.
- Salpimentar y mezclar hasta integrar todos los ingredientes.
- Rellenar las claras, terminar con ciboulette y conservar en frío hasta llevar a la mesa.
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