Guía práctica para hacer huevos rellenos: seis recetas fáciles y originales

El Día Mundial del Huevo se celebra el 9 de octubre y destaca opciones prácticas como los huevos rellenos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Día Mundial del Huevo, que este año se celebra este 9 de octubre, es una excusa para volver a una receta práctica, adaptable y fácil de llevar a la mesa. Los huevos rellenos admiten desde mezclas clásicas con atún hasta opciones con salmón ahumado, vegetales o pollo, y pueden servirse como entrada, parte de una picada o almuerzo liviano.

La técnica de base requiere pocos pasos. Para seis huevos, colocarlos en una olla con agua fría, llevar a hervor y cocinarlos durante 10 minutos. Luego hay que pasarlos a un recipiente con agua fría, pelarlos y cortarlos a lo largo. Las yemas se retiran con cuidado para mezclarlas con el relleno elegido, mientras que las claras se reservan para el armado final.

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1. Huevos rellenos de atún y queso crema

El relleno de atún y queso crema ofrece una opción suave que se conserva en la heladera hasta el momento de servir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de atún y queso crema ofrece un relleno suave y consistente. Se puede preparar con anticipación y mantener tapado en la heladera hasta el momento de servir.

Ingredientes

6 huevos duros

1 lata de atún al natural o en aceite, escurrida

3 cucharadas de queso crema

1 cucharadita de mostaza

1 cucharada de jugo de limón

Sal y pimienta

Perejil picado

Paso a paso

Cortar los huevos por la mitad y retirar las yemas. Pisar las yemas con un tenedor hasta que queden desarmadas. Incorporar el atún escurrido, el queso crema, la mostaza y el jugo de limón. Mezclar, salpimentar y probar antes de corregir el condimento. Rellenar las claras y terminar con perejil picado.

2. Huevos rellenos de palta y tomate

El jugo de lima o limón previene la oxidación de la palta en la preparación con tomate y cebolla morada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta aporta una textura cremosa, mientras que el tomate y la cebolla morada suman frescura. Conviene agregar el jugo de lima o limón apenas se pisa la palta para evitar que se oxide.

Ingredientes

6 huevos duros

1 palta madura

1 tomate pequeño sin semillas

Jugo de media lima o limón

1 cucharada de cebolla morada picada fina

Sal y pimienta

Ají molido o pimentón, opcional

Paso a paso

Retirar las yemas y pisarlas junto con la pulpa de la palta. Agregar de inmediato el jugo de lima o limón. Sumar el tomate cortado en cubos pequeños y la cebolla morada. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de ají molido si se busca un toque picante. Repartir el relleno entre las claras y llevar a la heladera hasta servir.

3. Huevos rellenos de salmón ahumado y queso crema

El salmón ahumado aporta intensidad a la mezcla con queso crema y requiere probar la preparación antes de agregar sal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salmón ahumado y el queso crema forman una combinación clásica para servir como entrada o en una mesa fría. Antes de agregar sal, conviene probar la preparación porque el pescado ya aporta intensidad.

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Ingredientes

6 huevos duros

80 gramos de salmón ahumado

3 cucharadas de queso crema

1 cucharadita de jugo de limón

1 cucharada de eneldo fresco o ciboulette picado

Pimienta negra

Alcaparras, opcional

Paso a paso

Separar las yemas y pisarlas en un bowl. Cortar el salmón en tiras pequeñas y reservar algunas para la decoración. Mezclar las yemas con queso crema, limón, eneldo y el salmón picado. Agregar pimienta negra y probar antes de sumar sal, ya que el pescado suele aportar suficiente. Rellenar las claras y decorar con el salmón reservado y una alcaparra, si se utiliza.

4. Huevos rellenos de jamón y aceitunas

El pimentón dulce otorga color al acabado final de los huevos rellenos con jamón cocido y aceitunas verdes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jamón cocido y las aceitunas verdes dan como resultado un relleno simple y con sabor definido. El pimentón dulce aporta color al momento de terminar el plato.

Ingredientes

6 huevos duros

80 gramos de jamón cocido

3 cucharadas de queso crema o mayonesa

6 aceitunas verdes sin carozo

1 cucharadita de mostaza suave

Pimienta

Pimentón dulce

Paso a paso

Picar el jamón cocido y las aceitunas en cubos muy pequeños. Pisar las yemas y mezclarlas con el queso crema o la mayonesa. Incorporar la mostaza, el jamón y las aceitunas. Agregar pimienta y verificar el nivel de sal antes de condimentar más. Rellenar las claras y espolvorear una pequeña cantidad de pimentón dulce.

5. Huevos rellenos de remolacha y nueces

La eliminación del exceso de líquido de la remolacha asegura la consistencia del relleno con queso crema y nueces (Imagen Ilustrativa Infobae)

La remolacha aporta color y un sabor levemente dulce, que se equilibra con el queso crema, el vinagre de manzana y las nueces. Es importante retirar el excedente de líquido de la remolacha para que el relleno conserve consistencia.

Ingredientes

6 huevos duros

Media remolacha cocida

2 cucharadas de queso crema

2 cucharadas de nueces picadas

1 cucharadita de vinagre de manzana

Sal y pimienta

Rúcula o microbrotes, opcional

Paso a paso

Rallar la remolacha cocida y presionarla con las manos o con papel de cocina para retirar el líquido excedente. Pisar las yemas junto con el queso crema y el vinagre de manzana. Sumar la remolacha y la mitad de las nueces. Salpimentar y mezclar hasta obtener una preparación de color uniforme. Rellenar las claras, terminar con las nueces restantes y agregar una hoja pequeña de rúcula si se desea.

6. Huevos rellenos de pollo al curry y manzana verde

La manzana verde se incorpora en el paso final de la receta de pollo al curry suave para preservar su textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo con curry suave y manzana verde combina sabores salados, especiados y ácidos. La manzana debe incorporarse al final para que conserve su textura.

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Ingredientes

6 huevos duros

100 gramos de pollo cocido y desmenuzado

3 cucharadas de mayonesa

1 cucharadita de curry suave

1 cucharada de manzana verde en cubos pequeños

1 cucharadita de jugo de limón

Sal y pimienta

Ciboulette picado

Paso a paso

Desmenuzar o picar el pollo hasta obtener hebras cortas. Pisar las yemas y mezclarlas con la mayonesa, el curry y el jugo de limón. Incorporar el pollo y la manzana verde cortada en cubos pequeños. Salpimentar y mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Rellenar las claras, terminar con ciboulette y conservar en frío hasta llevar a la mesa.