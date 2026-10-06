Receta de empanadas de roquefort y jamón, rápida y fácil

Las empanadas de jamón y roquefort se preparan al horno con tapas compradas, queso roquefort, mozzarella y jamón cocido (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las empanadas de jamón y roquefort se preparan al horno con tapas compradas y un relleno de jamón cocido, queso roquefort y mozzarella. La combinación concentra sabores intensos y una textura cremosa en una preparación de pocos pasos.

La receta demanda alrededor de 35 minutos entre la preparación y la cocción. Puede servirse como plato principal, entrada o parte de una picada, sin necesidad de elaborar masa casera.

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Receta de empanadas de roquefort y jamón

Para hacer estas empanadas al horno, se mezclan el jamón cocido, el roquefort y la mozzarella antes de distribuir el relleno en las tapas. La cantidad de queso puede ajustarse según la intensidad de sabor buscada.

Antes de llevarlas al horno, se pincelan con huevo batido para obtener una masa dorada y crocante. Una vez cocidas, conviene dejarlas reposar unos minutos para que el relleno se asiente antes de servir.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

12 tapas de empanadas para horno

200 g de jamón cocido , cortado en tiras

150 g de queso roquefort , desmenuzado

150 g de mozzarella , rallada o cortada en cubos

1 huevo , para pintar

1 pizca de pimienta negra

1 pizca de nuez moscada , opcional

1 cucharada de leche, opcional, para mezclar con el huevo

La receta rinde 12 unidades, lo que equivale a cuatro porciones principales o seis entradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer empanadas de roquefort y jamón, paso a paso

Precalentar el horno a 200 ℃. Enmantecar ligeramente una asadera o cubrirla con papel manteca. Colocar en un bol el jamón cocido, el roquefort y la mozzarella. Agregar la pimienta y la nuez moscada. Mezclar suavemente hasta integrar. No agregar sal, porque el jamón y el roquefort ya tienen suficiente sabor. Separar las tapas de empanadas y colocar 1 cucharada colmada de relleno en el centro de cada una. Humedecer los bordes con un poco de agua. Cerrar las empanadas y presionar los bordes con los dedos o con un tenedor. No sobrecargar las tapas, porque el queso puede derretirse y salirse durante la cocción. Batir el huevo con la leche y pintar la superficie de cada empanada. Disponerlas en la asadera, separadas entre sí. Hornear durante 18 a 20 minutos, hasta que estén doradas. Dejar reposar 5 minutos antes de servir, para que el queso se asiente y no queme al cortarlas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 12 empanadas. Puede alcanzar para 4 porciones de 3 unidades como plato principal o para 6 porciones de 2 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Estimación para una porción de 3 empanadas:

Calorías: 840 kcal

Grasas: 45 g

Carbohidratos: 75 g

Proteínas: 33 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las empanadas ya cocidas se pueden guardar en la heladera hasta 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlas, hay que llevarlas a un horno precalentado a 180 °C durante 8 a 10 minutos, hasta que la masa recupere su textura crocante. También se pueden calentar en una freidora de aire.

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Si se desea congelarlas, conviene hacerlo antes de cocinarlas. Se acomodan en una placa sin superponerlas y se llevan al freezer durante una hora. Después pasan a una bolsa o recipiente apto para congelación. Se conservan hasta por 2 meses.

Para cocinarlas congeladas, van directamente al horno y están entre 5 y 8 minutos.