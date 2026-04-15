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Receta de tarta de jamón y queso con crema de leche, rápida y fácil

Una opción práctica, con relleno suave, ideal para resolver cualquier comida del día. Preparación sencilla y sabor casero en cada bocado

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Tarta casera de jamón y queso con crema de leche, dorada, con una porción cortada sobre espátula en tabla de madera y jarra blanca de fondo.
Tarta de jamón y queso recién salida del horno: dorada y cremosa, lista para compartir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción recién horneada de tarta de jamón y queso con crema de leche siempre trae recuerdos de almuerzos familiares, meriendas de club o esa invitación improvisada cuando llegan visitas. El aroma tibio de la masa y el relleno fundido despierta el apetito y transporta directo a la mesa argentina.

En Argentina, esta tarta es un clásico infaltable en cualquier rotisería o panadería, ideal para resolver comidas rápidas o compartir en reuniones. Suele servirse tanto fría como caliente, acompañada de una ensalada simple, y es una opción favorita para los chicos por su sabor suave y cremoso.

Receta de tarta de jamón y queso con crema de leche

Se trata de una tarta salada con masa, rellena de jamón cocido, quesos y crema de leche que le aporta una textura húmeda y suave. Es una de las versiones más prácticas y populares, lista en menos de 1 hora y perfecta para cualquier ocasión.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

Vista aérea de ingredientes para tarta salada sobre una mesada gris, incluyendo dos masas en moldes, jamón, varios quesos, huevos, especias y manteca.
Masa crocante, relleno suave y mucho queso, la tarta que nunca falla en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
  • 250 gr de jamón cocido feteado
  • 250 gr de queso mozzarella o queso en hebras
  • 100 gr de queso cremoso (opcional, para extra cremosidad)
  • 200 cc de crema de leche
  • 3 huevos
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 pizca de nuez moscada (opcional)
  • Manteca y pan rallado para la tartera

Cómo hacer tarta de jamón y queso con crema de leche, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Enmantecar y espolvorear con pan rallado una tartera de 24 a 28 cm.
  3. Cubrir la base y los bordes con 1 disco de masa, acomodando bien para evitar burbujas.
  4. Distribuir la mitad del jamón y del queso sobre la masa.
  5. En un bol, batir los huevos con la crema de leche. Sumar sal, pimienta y nuez moscada.
  6. Volcar la mitad de la mezcla líquida sobre el relleno. Colocar el resto del jamón y queso, y cubrir con la mezcla líquida restante.
  7. Si se desea, agregar trozos de queso cremoso para lograr una tarta más húmeda.
  8. Tapar con el otro disco de masa, sellar los bordes y pinchar la superficie con un tenedor.
  9. Llevar al horno y cocinar 35 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme.
  10. Consejo: Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar, así el relleno no se desarma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 6 a 8 porciones.

El corte revela el relleno fundido de jamón, queso y crema: un clásico argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)
El corte revela el relleno fundido de jamón, queso y crema: un clásico argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 380
  • Grasas: 23 gr
  • Carbohidratos: 24 gr
  • Proteínas: 17 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar por 1 mes, preferentemente ya cocida y en porciones individuales.

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