Receta de tarta de jamón y queso con crema de leche, rápida y fácil

Tarta de jamón y queso recién salida del horno: dorada y cremosa, lista para compartir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción recién horneada de tarta de jamón y queso con crema de leche siempre trae recuerdos de almuerzos familiares, meriendas de club o esa invitación improvisada cuando llegan visitas. El aroma tibio de la masa y el relleno fundido despierta el apetito y transporta directo a la mesa argentina.

En Argentina, esta tarta es un clásico infaltable en cualquier rotisería o panadería, ideal para resolver comidas rápidas o compartir en reuniones. Suele servirse tanto fría como caliente, acompañada de una ensalada simple, y es una opción favorita para los chicos por su sabor suave y cremoso.

Receta de tarta de jamón y queso con crema de leche

Se trata de una tarta salada con masa, rellena de jamón cocido, quesos y crema de leche que le aporta una textura húmeda y suave. Es una de las versiones más prácticas y populares, lista en menos de 1 hora y perfecta para cualquier ocasión.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 35 minutos

Ingredientes

Masa crocante, relleno suave y mucho queso, la tarta que nunca falla en la mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)

250 gr de jamón cocido feteado

250 gr de queso mozzarella o queso en hebras

100 gr de queso cremoso (opcional, para extra cremosidad)

200 cc de crema de leche

3 huevos

Sal y pimienta a gusto

1 pizca de nuez moscada (opcional)

Manteca y pan rallado para la tartera

Cómo hacer tarta de jamón y queso con crema de leche, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C. Enmantecar y espolvorear con pan rallado una tartera de 24 a 28 cm. Cubrir la base y los bordes con 1 disco de masa, acomodando bien para evitar burbujas. Distribuir la mitad del jamón y del queso sobre la masa. En un bol, batir los huevos con la crema de leche. Sumar sal, pimienta y nuez moscada. Volcar la mitad de la mezcla líquida sobre el relleno. Colocar el resto del jamón y queso, y cubrir con la mezcla líquida restante. Si se desea, agregar trozos de queso cremoso para lograr una tarta más húmeda. Tapar con el otro disco de masa, sellar los bordes y pinchar la superficie con un tenedor. Llevar al horno y cocinar 35 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme. Consejo: Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar, así el relleno no se desarma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde de 6 a 8 porciones.

El corte revela el relleno fundido de jamón, queso y crema: un clásico argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 380

Grasas: 23 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 17 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, dura hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar por 1 mes, preferentemente ya cocida y en porciones individuales.