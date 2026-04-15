Receta de tarta de jamón y queso con crema de leche, rápida y fácil

Una porción recién horneada de tarta de jamón y queso con crema de leche siempre trae recuerdos de almuerzos familiares, meriendas de club o esa invitación improvisada cuando llegan visitas. El aroma tibio de la masa y el relleno fundido despierta el apetito y transporta directo a la mesa argentina.
En Argentina, esta tarta es un clásico infaltable en cualquier rotisería o panadería, ideal para resolver comidas rápidas o compartir en reuniones. Suele servirse tanto fría como caliente, acompañada de una ensalada simple, y es una opción favorita para los chicos por su sabor suave y cremoso.
Receta de tarta de jamón y queso con crema de leche
Se trata de una tarta salada con masa, rellena de jamón cocido, quesos y crema de leche que le aporta una textura húmeda y suave. Es una de las versiones más prácticas y populares, lista en menos de 1 hora y perfecta para cualquier ocasión.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes
- 2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
- 250 gr de jamón cocido feteado
- 250 gr de queso mozzarella o queso en hebras
- 100 gr de queso cremoso (opcional, para extra cremosidad)
- 200 cc de crema de leche
- 3 huevos
- Sal y pimienta a gusto
- 1 pizca de nuez moscada (opcional)
- Manteca y pan rallado para la tartera
Cómo hacer tarta de jamón y queso con crema de leche, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Enmantecar y espolvorear con pan rallado una tartera de 24 a 28 cm.
- Cubrir la base y los bordes con 1 disco de masa, acomodando bien para evitar burbujas.
- Distribuir la mitad del jamón y del queso sobre la masa.
- En un bol, batir los huevos con la crema de leche. Sumar sal, pimienta y nuez moscada.
- Volcar la mitad de la mezcla líquida sobre el relleno. Colocar el resto del jamón y queso, y cubrir con la mezcla líquida restante.
- Si se desea, agregar trozos de queso cremoso para lograr una tarta más húmeda.
- Tapar con el otro disco de masa, sellar los bordes y pinchar la superficie con un tenedor.
- Llevar al horno y cocinar 35 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme.
- Consejo: Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar, así el relleno no se desarma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde de 6 a 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 380
- Grasas: 23 gr
- Carbohidratos: 24 gr
- Proteínas: 17 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, dura hasta 3 días bien tapada. Se puede freezar por 1 mes, preferentemente ya cocida y en porciones individuales.