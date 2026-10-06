Cómo realzar el sabor de las ensaladas: guía con siete recetas de aderezos y vinagretas

Una ensalada puede cambiar por completo con un aderezo preparado en pocos minutos. Aceite, vinagre, yogur, mostaza, limón y algunas hierbas alcanzan para armar combinaciones que acompañan hojas verdes, verduras asadas, legumbres, pollo o pasta fría.
La clave es probar la mezcla antes de servir y ajustar sal, acidez o dulzor según los ingredientes del plato. Diferentes recetas rinden entre dos y cuatro porciones y se preparan con elementos habituales de la cocina.
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1. Vinagreta clásica de aceite y vinagre
Una base simple y versátil para ensaladas de hojas, tomate, cebolla, zanahoria rallada o papas hervidas. Conviene emulsionarla justo antes de llevarla a la mesa.
Ingredientes
- 3 cucharadas de aceite de oliva o aceite neutro
- 1 cucharada de vinagre de vino, manzana o alcohol
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Colocar el vinagre, la mostaza, la sal y la pimienta en un frasco con tapa.
- Agregar el aceite.
- Cerrar el frasco y agitar durante unos segundos, hasta que la mezcla quede integrada.
2. Aderezo cremoso de yogur y limón
Este aderezo fresco acompaña ensaladas con pepino, zanahoria, repollo, pollo o garbanzos. También puede usarse como salsa para verduras cocidas.
Ingredientes
- 4 cucharadas de yogur natural sin azúcar
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- 1 cucharadita de miel o azúcar
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Mezclar el yogur con el jugo de limón en un bol.
- Incorporar el aceite y la miel.
- Condimentar con sal y pimienta. Si queda muy espeso, sumar una cucharadita de agua.
3. Vinagreta de mostaza y miel
La combinación de mostaza y miel aporta un sabor agridulce que va bien con hojas amargas, queso, nueces, pollo o verduras al horno.
Ingredientes
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cucharada de mostaza
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharada de jugo de limón o vinagre de manzana
- Sal
Paso a paso
- Batir la mostaza, la miel y el limón con un tenedor.
- Verter el aceite en hilo mientras se mezcla.
- Añadir una pizca de sal y usar de inmediato.
4. Aderezo de limón, ajo y perejil
Una opción intensa y fresca para ensaladas de tomate, papa, arroz, lentejas o verduras grilladas. El ajo debe usarse en poca cantidad para que no opaque el resto de los sabores.
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Ingredientes
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 diente de ajo pequeño
- 2 cucharadas de perejil picado
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Rallar o picar muy fino el ajo.
- Mezclarlo con el limón, el perejil, la sal y la pimienta.
- Sumar el aceite y batir hasta integrar.
5. Aderezo cremoso de palta y lima
La palta da cuerpo a esta preparación sin necesidad de usar lácteos. Combina con ensaladas de maíz, tomate, porotos, pollo o vegetales crocantes.
Ingredientes
- 1/2 palta madura
- 2 cucharadas de jugo de limón o lima
- 2 cucharadas de agua
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Pisar la palta con un tenedor hasta formar una pasta.
- Agregar el jugo cítrico, el aceite y el agua.
- Mezclar hasta obtener una salsa lisa y condimentar a gusto.
6. Aderezo de queso crema y ciboulette
Esta salsa suave funciona con ensaladas de papa, huevo, zanahoria, brócoli o pasta fría. También puede reemplazar a una mayonesa en preparaciones rápidas.
Ingredientes
- 3 cucharadas de queso crema
- 2 cucharadas de leche o agua
- 1 cucharada de ciboulette picado
- 1 cucharadita de jugo de limón
- Sal y pimienta
Paso a paso
- Ablandar el queso crema con la leche o el agua en un bol.
- Añadir el ciboulette y el limón.
- Revolver, condimentar y ajustar con más líquido si fuera necesario.
7. Vinagreta de naranja y salsa de soja
El jugo de naranja aporta dulzor y acidez, mientras que la salsa de soja suma un toque salado. Es una alternativa para ensaladas con repollo, zanahoria, pollo, arroz o fideos fríos.
Ingredientes
- 3 cucharadas de jugo de naranja
- 1 cucharada de salsa de soja
- 1 cucharada de aceite neutro o de oliva
- 1 cucharadita de vinagre de manzana
- Pimienta
Paso a paso
- Exprimir la naranja y colar el jugo si tiene muchas semillas o pulpa.
- Combinar el jugo con la salsa de soja, el aceite y el vinagre.
- Agregar pimienta y mezclar. Probar antes de añadir sal, porque la salsa de soja ya la contiene.
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