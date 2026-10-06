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Cómo realzar el sabor de las ensaladas: guía con siete recetas de aderezos y vinagretas

Un aliño equilibrado transforma la experiencia al consumir vegetales frescos, legumbres o pasta fría. Elementos habituales como aceite, vinagre, mostaza, cítricos o yogur resultan suficientes

Ensalada ligera, combinación de sabores, pepino y queso, ensalada gourmet, vinagreta casera, platillo fresco y saludable. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los aderezos para ensaladas se preparan en pocos minutos con ingredientes habituales de la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una ensalada puede cambiar por completo con un aderezo preparado en pocos minutos. Aceite, vinagre, yogur, mostaza, limón y algunas hierbas alcanzan para armar combinaciones que acompañan hojas verdes, verduras asadas, legumbres, pollo o pasta fría.

La clave es probar la mezcla antes de servir y ajustar sal, acidez o dulzor según los ingredientes del plato. Diferentes recetas rinden entre dos y cuatro porciones y se preparan con elementos habituales de la cocina.

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1. Vinagreta clásica de aceite y vinagre

Recipientes con aceite de oliva, vinagre, medio limón, mostaza, sal, ajo en polvo, pimienta y un tazón con aderezo y batidor.
La vinagreta clásica conviene emulsionarla justo antes de llevarla a la mesa para acompañar las ensaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una base simple y versátil para ensaladas de hojas, tomate, cebolla, zanahoria rallada o papas hervidas. Conviene emulsionarla justo antes de llevarla a la mesa.

Ingredientes

  • 3 cucharadas de aceite de oliva o aceite neutro
  • 1 cucharada de vinagre de vino, manzana o alcohol
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Colocar el vinagre, la mostaza, la sal y la pimienta en un frasco con tapa.
  2. Agregar el aceite.
  3. Cerrar el frasco y agitar durante unos segundos, hasta que la mezcla quede integrada.

2. Aderezo cremoso de yogur y limón

Tazón con aderezo blanco, ralladura de limón y eneldo, junto a un limón entero y pan sobre una mesa de madera.
El aderezo fresco de yogur y limón funciona también como salsa para verduras cocidas, pollo o garbanzos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este aderezo fresco acompaña ensaladas con pepino, zanahoria, repollo, pollo o garbanzos. También puede usarse como salsa para verduras cocidas.

Ingredientes

  • 4 cucharadas de yogur natural sin azúcar
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • 1 cucharadita de miel o azúcar
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Mezclar el yogur con el jugo de limón en un bol.
  2. Incorporar el aceite y la miel.
  3. Condimentar con sal y pimienta. Si queda muy espeso, sumar una cucharadita de agua.

3. Vinagreta de mostaza y miel

Un frasco con vinagreta, un tazón con ensalada, una botella de aceite, una cuchara y hierbas sobre una mesa de madera.
La combinación de mostaza y miel aporta un sabor agridulce adecuado para hojas amargas, queso y nueces (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de mostaza y miel aporta un sabor agridulce que va bien con hojas amargas, queso, nueces, pollo o verduras al horno.

Ingredientes

  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cucharada de mostaza
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharada de jugo de limón o vinagre de manzana
  • Sal

Paso a paso

  1. Batir la mostaza, la miel y el limón con un tenedor.
  2. Verter el aceite en hilo mientras se mezcla.
  3. Añadir una pizca de sal y usar de inmediato.

4. Aderezo de limón, ajo y perejil

Tazón de vidrio con aderezo líquido, una cuchara, dientes de ajo, un limón entero y perejil fresco sobre una mesa de madera.
La receta de limón, ajo y perejil emplea una cantidad reducida de ajo para no opacar otros sabores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una opción intensa y fresca para ensaladas de tomate, papa, arroz, lentejas o verduras grilladas. El ajo debe usarse en poca cantidad para que no opaque el resto de los sabores.

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Ingredientes

  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 diente de ajo pequeño
  • 2 cucharadas de perejil picado
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Rallar o picar muy fino el ajo.
  2. Mezclarlo con el limón, el perejil, la sal y la pimienta.
  3. Sumar el aceite y batir hasta integrar.

5. Aderezo cremoso de palta y lima

Cuenco de cerámica con crema verde, media palta, trozos de lima, ramas de cilantro, sal y granos de pimienta sobre una mesa de madera.
La palta le da cuerpo a la mezcla con lima sin necesidad de sumar ingredientes lácteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta da cuerpo a esta preparación sin necesidad de usar lácteos. Combina con ensaladas de maíz, tomate, porotos, pollo o vegetales crocantes.

Ingredientes

  • 1/2 palta madura
  • 2 cucharadas de jugo de limón o lima
  • 2 cucharadas de agua
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Pisar la palta con un tenedor hasta formar una pasta.
  2. Agregar el jugo cítrico, el aceite y el agua.
  3. Mezclar hasta obtener una salsa lisa y condimentar a gusto.

6. Aderezo de queso crema y ciboulette

Un cuenco de cerámica con queso crema y ciboulette, una copa de vino blanco, galletas saladas y una tabla de cortar sobre una mesa de madera.
El aderezo de queso crema y ciboulette reemplaza a la mayonesa en preparaciones con papa, huevo o pasta fría (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta salsa suave funciona con ensaladas de papa, huevo, zanahoria, brócoli o pasta fría. También puede reemplazar a una mayonesa en preparaciones rápidas.

Ingredientes

  • 3 cucharadas de queso crema
  • 2 cucharadas de leche o agua
  • 1 cucharada de ciboulette picado
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • Sal y pimienta

Paso a paso

  1. Ablandar el queso crema con la leche o el agua en un bol.
  2. Añadir el ciboulette y el limón.
  3. Revolver, condimentar y ajustar con más líquido si fuera necesario.

7. Vinagreta de naranja y salsa de soja

Jarra de vidrio con vinagreta, cuenco blanco, media naranja, frasco con salsa oscura, tomillo y pimienta sobre una mesa de madera.
Ajustar la sal, la acidez o el dulzor según los componentes del plato resulta clave antes de servir (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de naranja aporta dulzor y acidez, mientras que la salsa de soja suma un toque salado. Es una alternativa para ensaladas con repollo, zanahoria, pollo, arroz o fideos fríos.

Ingredientes

  • 3 cucharadas de jugo de naranja
  • 1 cucharada de salsa de soja
  • 1 cucharada de aceite neutro o de oliva
  • 1 cucharadita de vinagre de manzana
  • Pimienta

Paso a paso

  1. Exprimir la naranja y colar el jugo si tiene muchas semillas o pulpa.
  2. Combinar el jugo con la salsa de soja, el aceite y el vinagre.
  3. Agregar pimienta y mezclar. Probar antes de añadir sal, porque la salsa de soja ya la contiene.

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