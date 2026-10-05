Receta de papas gratinadas con queso gruyere, rápida y fácil

Las papas gratinadas con queso gruyere convierten pocos ingredientes en un plato cremoso y dorado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las papas gratinadas con queso gruyere son una de esas guarniciones que convierten pocos ingredientes en un plato cremoso, dorado y muy reconfortante.

En Argentina suelen aparecer en almuerzos familiares, mesas de domingo y comidas especiales. También son una excelente opción para acompañar carnes al horno, bifes o pollo a la parrilla.

PUBLICIDAD

Receta de papas gratinadas con queso gruyere

Se trata de una preparación de papas cortadas en láminas finas, cocidas en una mezcla cremosa y cubiertas con queso gruyere hasta formar una superficie dorada y crocante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

800 g de papas

250 ml de crema de leche

180 g de queso gruyere, rallado

1 diente de ajo

20 g de manteca

1 cucharadita de sal

0,5 cucharadita de pimienta negra

1 pizca de nuez moscada

Entre los ingredientes se encuentran papas, crema de leche y queso gruyere rallado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer papas gratinadas con queso gruyere, paso a paso

Precalentar el horno a 220°C. Pelar las papas y cortarlas en láminas finas, de aproximadamente 3 mm. Para que se cocinen rápido y de manera pareja, las rodajas deben tener un grosor similar. Frotar una fuente para horno con el diente de ajo. Luego untarla con la manteca. Acomodar las papas en la fuente, formando capas parejas. Condimentar cada capa con una pequeña cantidad de sal, pimienta y nuez moscada. Verter la crema de leche por encima. Inclinar suavemente la fuente para que la crema llegue a todos los espacios. Cubrir con el queso gruyere rallado. Llevar al horno durante 30 minutos, hasta que las papas estén tiernas y la superficie quede bien dorada. Si el queso toma color demasiado rápido, cubrir la fuente con papel aluminio durante los primeros 20 minutos y retirarlo al final. Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos antes de servir. La preparación debe burbujear en los bordes y ofrecer poca resistencia al pincharla con un cuchillo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 430 kcal

Grasas: 30 g

Carbohidratos: 30 g

Proteínas: 15 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las papas gratinadas se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.

Para recalentarlas, utilizar el horno a 180°C durante 10 a 15 minutos. También se pueden calentar en microondas, aunque la superficie perderá parte de su textura crocante.

PUBLICIDAD

No se recomienda congelarlas, porque la crema puede separarse y las papas pueden adquirir una textura más blanda.