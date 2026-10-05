Receta de papas gratinadas con queso gruyere, rápida y fácil

Las papas gratinadas con queso gruyere son una de esas guarniciones que convierten pocos ingredientes en un plato cremoso, dorado y muy reconfortante.
En Argentina suelen aparecer en almuerzos familiares, mesas de domingo y comidas especiales. También son una excelente opción para acompañar carnes al horno, bifes o pollo a la parrilla.
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Receta de papas gratinadas con queso gruyere
Se trata de una preparación de papas cortadas en láminas finas, cocidas en una mezcla cremosa y cubiertas con queso gruyere hasta formar una superficie dorada y crocante.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 800 g de papas
- 250 ml de crema de leche
- 180 g de queso gruyere, rallado
- 1 diente de ajo
- 20 g de manteca
- 1 cucharadita de sal
- 0,5 cucharadita de pimienta negra
- 1 pizca de nuez moscada
Cómo hacer papas gratinadas con queso gruyere, paso a paso
- Precalentar el horno a 220°C.
- Pelar las papas y cortarlas en láminas finas, de aproximadamente 3 mm. Para que se cocinen rápido y de manera pareja, las rodajas deben tener un grosor similar.
- Frotar una fuente para horno con el diente de ajo. Luego untarla con la manteca.
- Acomodar las papas en la fuente, formando capas parejas. Condimentar cada capa con una pequeña cantidad de sal, pimienta y nuez moscada.
- Verter la crema de leche por encima. Inclinar suavemente la fuente para que la crema llegue a todos los espacios.
- Cubrir con el queso gruyere rallado.
- Llevar al horno durante 30 minutos, hasta que las papas estén tiernas y la superficie quede bien dorada. Si el queso toma color demasiado rápido, cubrir la fuente con papel aluminio durante los primeros 20 minutos y retirarlo al final.
- Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos antes de servir. La preparación debe burbujear en los bordes y ofrecer poca resistencia al pincharla con un cuchillo.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones como guarnición.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 430 kcal
- Grasas: 30 g
- Carbohidratos: 30 g
- Proteínas: 15 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las papas gratinadas se pueden conservar en la heladera, dentro de un recipiente hermético, durante 3 días.
Para recalentarlas, utilizar el horno a 180°C durante 10 a 15 minutos. También se pueden calentar en microondas, aunque la superficie perderá parte de su textura crocante.
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No se recomienda congelarlas, porque la crema puede separarse y las papas pueden adquirir una textura más blanda.
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