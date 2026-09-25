Receta de salsa barbacoa casera, rápida y fácil

La salsa barbacoa casera ofrece un característico sabor agridulce y ahumado con una textura espesa y brillante (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con su característico sabor agridulce y ahumado, la salsa barbacoa es un clásico de la cocina que puede prepararse de manera casera para lograr una versión con un sabor más intenso y personal. La clave está en encontrar el equilibrio entre sus distintos ingredientes y conseguir una textura espesa y brillante.

En Argentina suele aparecer en picadas, asados, hamburguesas caseras y comidas al horno. Esta versión rápida se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y queda lista en pocos minutos.

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Receta de salsa barbacoa casera

La salsa barbacoa casera es una preparación espesa y brillante, de sabor agridulce y ligeramente ahumado. Se hace a partir de kétchup, azúcar rubia, vinagre y condimentos que se cocinan hasta lograr una textura homogénea.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

250 gr de kétchup.

60 gr de azúcar rubia.

40 cc de vinagre de manzana.

30 cc de salsa de soja.

2 cucharadas de miel.

1 cucharada de mostaza.

1 cucharada de extracto de tomate.

1 cucharadita de pimentón ahumado.

0,5 cucharadita de ajo en polvo.

0,5 cucharadita de cebolla en polvo.

1 pizca de ají molido.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta negra, cantidad necesaria.

Cómo hacer salsa barbacoa casera, paso a paso

El kétchup, el azúcar rubia, el vinagre de manzana y la salsa de soja forman la base de la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Colocar el kétchup, el azúcar rubia, el vinagre de manzana, la salsa de soja, la miel, la mostaza y el extracto de tomate en una cacerola chica. Agregar el pimentón ahumado, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el ají molido, la sal y la pimienta. Mezclar todos los ingredientes con un batidor de mano hasta integrar. Llevar la cacerola a fuego bajo y cocinar durante 15 minutos, revolviendo cada tanto. Evitar el hervor fuerte para que la salsa no se queme ni se vuelva demasiado espesa. Probar y corregir el sabor. Si se desea una salsa más dulce, agregar un poco más de miel. Para una versión más ácida, sumar unas gotas de vinagre. La salsa está lista cuando cubre el dorso de una cuchara y cae de manera lenta. Retirar del fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente. Para obtener una textura más lisa, pasar la salsa por un colador fino antes de guardarla. Colocar la salsa en un frasco limpio y conservarla en la heladera una vez fría.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La elaboración completa de la receta requiere un tiempo total de 20 minutos entre la preparación y la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta rinde aproximadamente 350 gr de salsa, equivalentes a 8 porciones de alrededor de 40 gr cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 75 kcal

Grasas: 0,5 gr

Carbohidratos: 18 gr

Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La salsa barbacoa casera se conserva en un frasco limpio y bien cerrado durante 7 días en la heladera.

No conviene dejarla a temperatura ambiente durante períodos prolongados. También puede freezarse en porciones pequeñas durante hasta 2 meses.

Para usarla después del freezer, descongelarla dentro de la heladera y mezclarla antes de servir.