Receta de salsa barbacoa casera, rápida y fácil

Con su característico sabor agridulce y ahumado, la salsa barbacoa es un clásico de la cocina que puede prepararse de manera casera para lograr una versión con un sabor más intenso y personal. La clave está en encontrar el equilibrio entre sus distintos ingredientes y conseguir una textura espesa y brillante.
En Argentina suele aparecer en picadas, asados, hamburguesas caseras y comidas al horno. Esta versión rápida se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y queda lista en pocos minutos.
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Receta de salsa barbacoa casera
La salsa barbacoa casera es una preparación espesa y brillante, de sabor agridulce y ligeramente ahumado. Se hace a partir de kétchup, azúcar rubia, vinagre y condimentos que se cocinan hasta lograr una textura homogénea.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 250 gr de kétchup.
- 60 gr de azúcar rubia.
- 40 cc de vinagre de manzana.
- 30 cc de salsa de soja.
- 2 cucharadas de miel.
- 1 cucharada de mostaza.
- 1 cucharada de extracto de tomate.
- 1 cucharadita de pimentón ahumado.
- 0,5 cucharadita de ajo en polvo.
- 0,5 cucharadita de cebolla en polvo.
- 1 pizca de ají molido.
- Sal, cantidad necesaria.
- Pimienta negra, cantidad necesaria.
Cómo hacer salsa barbacoa casera, paso a paso
- Colocar el kétchup, el azúcar rubia, el vinagre de manzana, la salsa de soja, la miel, la mostaza y el extracto de tomate en una cacerola chica.
- Agregar el pimentón ahumado, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el ají molido, la sal y la pimienta.
- Mezclar todos los ingredientes con un batidor de mano hasta integrar.
- Llevar la cacerola a fuego bajo y cocinar durante 15 minutos, revolviendo cada tanto.
- Evitar el hervor fuerte para que la salsa no se queme ni se vuelva demasiado espesa.
- Probar y corregir el sabor. Si se desea una salsa más dulce, agregar un poco más de miel. Para una versión más ácida, sumar unas gotas de vinagre.
- La salsa está lista cuando cubre el dorso de una cuchara y cae de manera lenta.
- Retirar del fuego y dejar enfriar a temperatura ambiente.
- Para obtener una textura más lisa, pasar la salsa por un colador fino antes de guardarla.
- Colocar la salsa en un frasco limpio y conservarla en la heladera una vez fría.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 350 gr de salsa, equivalentes a 8 porciones de alrededor de 40 gr cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 75 kcal
- Grasas: 0,5 gr
- Carbohidratos: 18 gr
- Proteínas: 1 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
La salsa barbacoa casera se conserva en un frasco limpio y bien cerrado durante 7 días en la heladera.
No conviene dejarla a temperatura ambiente durante períodos prolongados. También puede freezarse en porciones pequeñas durante hasta 2 meses.
Para usarla después del freezer, descongelarla dentro de la heladera y mezclarla antes de servir.
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