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Receta de mayonesa de zanahoria, rápida y fácil

La salsa se elabora al procesar la hortaliza cocida con aceite, limón y condimentos, una combinación que ofrece un sabor suave y apenas dulce para acompañar tostadas, sándwiches, hamburguesas y verduras

Un frasco de vidrio con crema naranja junto a zanahorias enteras con hojas verdes y ramas de perejil sobre una superficie de madera.
La mayonesa de zanahoria constituye una alternativa cremosa, fresca y liviana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una salsa cremosa, fresca y lista en pocos minutos: la mayonesa de zanahoria es una alternativa liviana para acompañar tostadas, sandwiches, hamburguesas, milanesas de berenjena o bastones de verdura.

Se prepara con ingredientes simples y tiene un sabor suave, apenas dulce, que combina muy bien con ajo, limón y pimienta. Es ideal para resolver una picada rápida o sumar color a cualquier plato.

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Receta de mayonesa de zanahoria

Se trata de una salsa cremosa elaborada con zanahoria cocida, aceite, limón y condimentos. La textura se logra al procesar todos los ingredientes hasta obtener una preparación lisa y untable.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos.

  • Preparación: 5 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.

Ingredientes

  • 2 zanahorias medianas.
  • 2 cucharadas de aceite de girasol u oliva suave.
  • 1 cucharada de jugo de limón.
  • 1 diente de ajo chico, opcional.
  • 1 cucharadita de mostaza, opcional.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 pizca de pimienta.
  • 1 a 2 cucharadas de agua, si fuera necesario.
Dos zanahorias con hojas verdes, un recipiente de vidrio con aceite y una cuchara con sal sobre una mesa de madera.
La lista combina zanahorias, aceite de girasol u oliva y sal, entre otros ingredientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mayonesa de zanahoria, paso a paso

  1. Pelar las zanahorias, cortarlas en rodajas y colocarlas en una olla con agua. Cocinar durante 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernas.
  2. Escurrir bien las zanahorias y dejarlas entibiar durante unos minutos. El exceso de agua puede dejar la salsa demasiado líquida.
  3. Colocar las zanahorias en el vaso de un mixer o licuadora. Agregar el aceite, el jugo de limón, la mostaza, el ajo, la sal y la pimienta.
  4. Procesar hasta obtener una crema lisa y pareja. Agregar el aceite de a poco para controlar mejor la textura.
  5. Si la preparación queda demasiado espesa, sumar 1 cucharada de agua y volver a procesar. Incorporar otra cucharada solo si fuera necesario.
  6. Probar y ajustar la sal, el limón o la pimienta. La salsa debe quedar cremosa, sin grumos y fácil de untar.
  7. Pasar la mayonesa de zanahoria a un recipiente con tapa y llevar a la heladera durante 30 minutos antes de servir. El frío ayuda a afirmar la consistencia y mejora el sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 1 taza de mayonesa de zanahoria, equivalente a 4 porciones como aderezo o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 75 kcal.
  • Grasas: 5 g.
  • Carbohidratos: 6 g.
  • Proteínas: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guardar la mayonesa de zanahoria en un recipiente hermético dentro de la heladera. Se puede conservar durante 3 días.

No se recomienda congelarla, porque al descongelarse puede perder su textura cremosa y separarse.

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