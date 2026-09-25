Receta de mayonesa de zanahoria, rápida y fácil

Una salsa cremosa, fresca y lista en pocos minutos: la mayonesa de zanahoria es una alternativa liviana para acompañar tostadas, sandwiches, hamburguesas, milanesas de berenjena o bastones de verdura.
Se prepara con ingredientes simples y tiene un sabor suave, apenas dulce, que combina muy bien con ajo, limón y pimienta. Es ideal para resolver una picada rápida o sumar color a cualquier plato.
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Receta de mayonesa de zanahoria
Se trata de una salsa cremosa elaborada con zanahoria cocida, aceite, limón y condimentos. La textura se logra al procesar todos los ingredientes hasta obtener una preparación lisa y untable.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 15 minutos.
- Preparación: 5 minutos.
- Cocción: 10 minutos.
Ingredientes
- 2 zanahorias medianas.
- 2 cucharadas de aceite de girasol u oliva suave.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 1 diente de ajo chico, opcional.
- 1 cucharadita de mostaza, opcional.
- 1 pizca de sal.
- 1 pizca de pimienta.
- 1 a 2 cucharadas de agua, si fuera necesario.
Cómo hacer mayonesa de zanahoria, paso a paso
- Pelar las zanahorias, cortarlas en rodajas y colocarlas en una olla con agua. Cocinar durante 8 a 10 minutos, hasta que estén tiernas.
- Escurrir bien las zanahorias y dejarlas entibiar durante unos minutos. El exceso de agua puede dejar la salsa demasiado líquida.
- Colocar las zanahorias en el vaso de un mixer o licuadora. Agregar el aceite, el jugo de limón, la mostaza, el ajo, la sal y la pimienta.
- Procesar hasta obtener una crema lisa y pareja. Agregar el aceite de a poco para controlar mejor la textura.
- Si la preparación queda demasiado espesa, sumar 1 cucharada de agua y volver a procesar. Incorporar otra cucharada solo si fuera necesario.
- Probar y ajustar la sal, el limón o la pimienta. La salsa debe quedar cremosa, sin grumos y fácil de untar.
- Pasar la mayonesa de zanahoria a un recipiente con tapa y llevar a la heladera durante 30 minutos antes de servir. El frío ayuda a afirmar la consistencia y mejora el sabor.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 1 taza de mayonesa de zanahoria, equivalente a 4 porciones como aderezo o acompañamiento.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aproximadamente 75 kcal.
- Grasas: 5 g.
- Carbohidratos: 6 g.
- Proteínas: 1 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guardar la mayonesa de zanahoria en un recipiente hermético dentro de la heladera. Se puede conservar durante 3 días.
No se recomienda congelarla, porque al descongelarse puede perder su textura cremosa y separarse.
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