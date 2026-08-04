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Los cocineros advierten: “Uno de los errores más habituales al hacer hamburguesas es cocinar sobre una parrilla que no ha alcanzado la temperatura óptima”

Desde el porcentaje graso de la carne hasta el tratamiento del pan o el momento de montar la hamburguesa; todo cuenta para construir la burger perfecta

Todo el mundo sabe preparar una hamburguesa, pero hay detalles que debemos tener en cuenta si queremos hacerlo como un profesional (Magnific)
Todo el mundo sabe preparar una hamburguesa, pero hay detalles que debemos tener en cuenta si queremos hacerlo como un profesional (Magnific)
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Lo de las hamburguesas ha dejado de ser simplemente una tendencia para convertirse en auténtica obsesión. Más allá de la simple comida rápida, son muchos los que veneran esta receta como una obra de arte gourmet, buscando la mejor calidad en las carnes, el pan más esponjoso, el queso con más sabor y el equilibrio completo en cada bocado.

Una receta americana que no solo protagoniza nuestras salidas a restaurantes y hamburgueserías, sino que, cada día más, se hace un hueco en nuestros fogones. Darse un capricho a base de carne, pan y queso es ya casi una rutina semanal para muchos hamburgueseros amateur que se lanzan a cocinar con la intención de preparar una burger como las que podrían servirse en un restaurante.

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Aunque es una receta sencilla a un primer vistazo, a preparar hamburguesas también hay que aprender. Desde La Pepita Burger Bar, un restaurante con más de diez años de experiencia y locales en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja y País Vasco, han compartido lo que consideran los errores más habituales a la hora de cocinar una burger en casa. Detalles que marcan la diferencia y que, por suerte, tienen fácil solución.

La carne

Si hay algo que está claro es que el proceso para conseguir una buena hamburguesa empieza antes de llegar a la parrilla. Y la carne es el primer paso. “Elegir una carne fresca, de calidad y con un porcentaje de grasa en torno al 20% resulta fundamental para lograr una textura jugosa y un sabor intenso”, explican desde La Pepita. Además, aseguran, es recomendable manipular la carne en su justa medida: “Compactarla en exceso al darle forma va a hacer que pierda ternura una vez cocinada”, aclaran.

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Cómo cocinar hamburguesas en su punto (Adobe Stock)
Cómo cocinar hamburguesas en su punto (Adobe Stock)

El calor

Otro de los errores más habituales tiene que ver con la temperatura de la parrilla o la sartén en la que vamos a cocinar nuestra carne. “Un error es cocinar sobre una parrilla que no ha alcanzado la temperatura óptima”, explican los expertos de La Pepita. El calor intenso permite sellar rápidamente la superficie de la carne, lo que favorece su caramelización natural y permite conservar todos sus jugos en el interior.

Del mismo modo, aclaran desde la hamburguesería que “es fundamental evitar presionar la hamburguesa durante el momento de la cocción, porque provoca la pérdida de los componentes que aportan sabor y textura a la pieza”.

El pan

Casi tan importante es la carne como el pan, otro de los grandes pilares de esta creación americana. “Es normal centrar la atención en la carne, pero no hay que restar protagonismo a la función del pan”, aseguran los cocineros. Con un ligero tostado de apenas unos segundos se consigue una fina capa crujiente que, además de textura, evita que absorba rápidamente los jugos, mejorando tanto la estructura como la estabilidad de la hamburguesa. “Elegir un pan de calidad y tratarlo correctamente es tan importante como seleccionar una buena carne y los ingredientes que la acompañan”, concluyen.

Pan de hamburguesa sin gluten. (Adobe Stock)
Pan de hamburguesa sin gluten. (Adobe Stock)

El montaje

El montaje es la última parte de la preparación y marca la diferencia entre una hamburguesa correcta o una excelente. “Todos los ingredientes deben estar preparados antes de comenzar a cocinar, para montar la hamburguesa inmediatamente después de retirar la carne de la parrilla. El calor residual favorece que los alimentos conserven el punto óptimo de fusión y que todos los sabores se integren de forma natural”, concluyen desde La Pepita.

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