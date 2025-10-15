Barbacoa estilo Sinaloa: una receta mexicana muy sencilla de realizar

La cocina tradicional de Sinaloa destaca por su diversidad y el uso de ingredientes frescos. Entre los platillos más representativos de esta región del noroeste de México se encuentra la barbacoa estilo Sinaloa, un método artesanal que aprovecha hierbas locales y carne de res para crear sabores intensos. La variante sinaloense se ha transmitido de generación en generación, manteniendo técnicas como el marinado prolongado y la preparación al vapor o en horno casero.
La barbacoa sinaloense suele servirse en celebraciones familiares y días festivos. Su popularidad ha trascendido el estado debido a la sencillez de los ingredientes y la flexibilidad en su preparación. A diferencia de la barbacoa de otros lugares de México, que puede prepararse con carne de cordero o de cabra, en Sinaloa predomina el uso de res, lo que otorga una textura distinta y un perfil de sabor robusto.
Receta de barbacoa estilo Sinaloa
Para elaborar barbacoa estilo Sinaloa se requiere carne de res, preferentemente de corte con algo de grasa como la falda o el pecho, que aporta jugosidad. La lista de ingredientes incluye chiles secos, especias y hojas aromáticas, elementos que caracterizan a este platillo.
Ingredientes:
- 1,5 kilogramos de carne de res (falda, pecho o costilla)
- 4 chiles guajillo secos y desvenados
- 2 chiles pasilla secos y desvenados
- 4 dientes de ajo
- 1 cebolla blanca mediana
- 2 hojas de laurel
- 1 ramita de tomillo fresco
- 1 ramita de orégano fresco
- Papas, zanahorita y aceitunas al gusto.
- Sal y pimienta al gusto
- 1 taza de agua
Preparación:
1. Hidrata los chiles guajillo y pasilla en agua caliente hasta que estén suaves. Colócalos en la licuadora junto con el ajo, la cebolla, el laurel, el tomillo, el orégano, la sal y la pimienta. Agrega una taza de agua y procesa hasta obtener una salsa espesa.
2. Unta la carne con la salsa por todos sus lados y déjala reposar al menos una hora en refrigeración para que absorba el adobo.
3. Coloca la carne adobada en una olla grande con las papas, las zanahorias y las aceitunas, y añade el resto del adobo por encima. Si usas horno, precalienta a 180 °C (356 °F) y tapa bien la olla; si usas vaporera, cubre la superficie con papel aluminio. Cocina durante tres horas, revisando que mantenga suficiente jugo.
4. La carne debe deshebrarse con facilidad y presentar una textura suave. Sirve en tortillas de maíz calientes, acompañada de cebolla picada, cilantro y salsa al gusto. Se puede añadir limón para un acento cítrico.
La barbacoa sinaloense resulta apreciada por su aroma y la intensidad de su sabor. Ofrece una opción práctica para quienes buscan incorporar platillos mexicanos a la rutina diaria sin procesos complejos.