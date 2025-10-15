México

Barbacoa estilo Sinaloa: una receta mexicana muy sencilla de realizar

Así se prepara este delicioso platillo del norte del país

Por Ignacio Izquierdo

Así es la barbacoa sinaloense
Así es la barbacoa sinaloense (Youtube/MarihelenaM)

La cocina tradicional de Sinaloa destaca por su diversidad y el uso de ingredientes frescos. Entre los platillos más representativos de esta región del noroeste de México se encuentra la barbacoa estilo Sinaloa, un método artesanal que aprovecha hierbas locales y carne de res para crear sabores intensos. La variante sinaloense se ha transmitido de generación en generación, manteniendo técnicas como el marinado prolongado y la preparación al vapor o en horno casero.

La barbacoa sinaloense suele servirse en celebraciones familiares y días festivos. Su popularidad ha trascendido el estado debido a la sencillez de los ingredientes y la flexibilidad en su preparación. A diferencia de la barbacoa de otros lugares de México, que puede prepararse con carne de cordero o de cabra, en Sinaloa predomina el uso de res, lo que otorga una textura distinta y un perfil de sabor robusto.

Receta de barbacoa estilo Sinaloa

Así se prepara este platillo
Así se prepara este platillo sinaloense (Youtube/MarihelenaM)

Para elaborar barbacoa estilo Sinaloa se requiere carne de res, preferentemente de corte con algo de grasa como la falda o el pecho, que aporta jugosidad. La lista de ingredientes incluye chiles secos, especias y hojas aromáticas, elementos que caracterizan a este platillo.

Ingredientes:

  • 1,5 kilogramos de carne de res (falda, pecho o costilla)
  • 4 chiles guajillo secos y desvenados
  • 2 chiles pasilla secos y desvenados
  • 4 dientes de ajo
  • 1 cebolla blanca mediana
  • 2 hojas de laurel
  • 1 ramita de tomillo fresco
  • 1 ramita de orégano fresco
  • Papas, zanahorita y aceitunas al gusto.
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 taza de agua

Preparación:

La barbacoa suele acompañarse con
La barbacoa suele acompañarse con sopa (Youtube/MarihelenaM)

1. Hidrata los chiles guajillo y pasilla en agua caliente hasta que estén suaves. Colócalos en la licuadora junto con el ajo, la cebolla, el laurel, el tomillo, el orégano, la sal y la pimienta. Agrega una taza de agua y procesa hasta obtener una salsa espesa.

2. Unta la carne con la salsa por todos sus lados y déjala reposar al menos una hora en refrigeración para que absorba el adobo.

3. Coloca la carne adobada en una olla grande con las papas, las zanahorias y las aceitunas, y añade el resto del adobo por encima. Si usas horno, precalienta a 180 °C (356 °F) y tapa bien la olla; si usas vaporera, cubre la superficie con papel aluminio. Cocina durante tres horas, revisando que mantenga suficiente jugo.

4. La carne debe deshebrarse con facilidad y presentar una textura suave. Sirve en tortillas de maíz calientes, acompañada de cebolla picada, cilantro y salsa al gusto. Se puede añadir limón para un acento cítrico.

La barbacoa sinaloense resulta apreciada por su aroma y la intensidad de su sabor. Ofrece una opción práctica para quienes buscan incorporar platillos mexicanos a la rutina diaria sin procesos complejos.

