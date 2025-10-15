Barbacoa estilo Sinaloa: una receta mexicana muy sencilla de realizar

Así es la barbacoa sinaloense (Youtube/MarihelenaM)

La cocina tradicional de Sinaloa destaca por su diversidad y el uso de ingredientes frescos. Entre los platillos más representativos de esta región del noroeste de México se encuentra la barbacoa estilo Sinaloa, un método artesanal que aprovecha hierbas locales y carne de res para crear sabores intensos. La variante sinaloense se ha transmitido de generación en generación, manteniendo técnicas como el marinado prolongado y la preparación al vapor o en horno casero.

La barbacoa sinaloense suele servirse en celebraciones familiares y días festivos. Su popularidad ha trascendido el estado debido a la sencillez de los ingredientes y la flexibilidad en su preparación. A diferencia de la barbacoa de otros lugares de México, que puede prepararse con carne de cordero o de cabra, en Sinaloa predomina el uso de res, lo que otorga una textura distinta y un perfil de sabor robusto.

Receta de barbacoa estilo Sinaloa

Así se prepara este platillo sinaloense (Youtube/MarihelenaM)

Para elaborar barbacoa estilo Sinaloa se requiere carne de res, preferentemente de corte con algo de grasa como la falda o el pecho, que aporta jugosidad. La lista de ingredientes incluye chiles secos, especias y hojas aromáticas, elementos que caracterizan a este platillo.

Ingredientes:

1,5 kilogramos de carne de res (falda, pecho o costilla)

4 chiles guajillo secos y desvenados

2 chiles pasilla secos y desvenados

4 dientes de ajo

1 cebolla blanca mediana

2 hojas de laurel

1 ramita de tomillo fresco

1 ramita de orégano fresco

Papas, zanahorita y aceitunas al gusto.

Sal y pimienta al gusto

1 taza de agua

Preparación:

La barbacoa suele acompañarse con sopa (Youtube/MarihelenaM)

1. Hidrata los chiles guajillo y pasilla en agua caliente hasta que estén suaves. Colócalos en la licuadora junto con el ajo, la cebolla, el laurel, el tomillo, el orégano, la sal y la pimienta. Agrega una taza de agua y procesa hasta obtener una salsa espesa.

2. Unta la carne con la salsa por todos sus lados y déjala reposar al menos una hora en refrigeración para que absorba el adobo.

3. Coloca la carne adobada en una olla grande con las papas, las zanahorias y las aceitunas, y añade el resto del adobo por encima. Si usas horno, precalienta a 180 °C (356 °F) y tapa bien la olla; si usas vaporera, cubre la superficie con papel aluminio. Cocina durante tres horas, revisando que mantenga suficiente jugo.

4. La carne debe deshebrarse con facilidad y presentar una textura suave. Sirve en tortillas de maíz calientes, acompañada de cebolla picada, cilantro y salsa al gusto. Se puede añadir limón para un acento cítrico.

La barbacoa sinaloense resulta apreciada por su aroma y la intensidad de su sabor. Ofrece una opción práctica para quienes buscan incorporar platillos mexicanos a la rutina diaria sin procesos complejos.