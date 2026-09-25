Tendencias

Qué señales conviene revisar al elegir una palta

Recomendaciones de especialistas sobre calidad, maduración, higiene alimentaria y almacenamiento en el hogar

Una mano sostiene tres aguacates maduros sobre una gran cantidad de aguacates verdes y oscuros dibujados en acuarela.
La firmeza de la palta indica si está lista para consumir o necesita más tiempo de maduración. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Una palta con la cáscara rota, muy blanda o con humedad exterior puede anticipar un problema de calidad. Revisar el estado antes de comprarla ayuda a evitar piezas golpeadas, sobremaduras o deterioradas por dentro.

La textura es una de las señales más útiles, aunque debe interpretarse según el momento en que se planea consumir la fruta.

PUBLICIDAD

Una palta firme puede necesitar días de maduración. Otra que cede apenas ante una presión suave suele estar lista. En cambio, una pulpa que se hunde con facilidad o una cáscara con zonas excesivamente blandas ameritan dejarla en el comercio.

Infografía ilustrada con instrucciones compuestas por seis recuadros con dibujos de paltas, manos, un grifo de agua y una heladera.
Las cáscaras agrietadas, húmedas o con golpes pueden anticipar daños en la pulpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La firmeza y cáscara orientan la compra

La nutricionista registrada Alyssa Pike explicó a EatingWell que una palta extremadamente blanda o pastosa puede estar sobremadura o en proceso de deterioro.

La dietista registrada Amy Davis añadió, en declaraciones recogidas por el medio, que los golpes y el exceso de madurez pueden traducirse en zonas marrones, fibras marcadas o un sabor punzante y ácido al abrirla.

El aspecto exterior ofrece otras pistas. El Codex Alimentarius, programa conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), fija una norma para la palta destinada al consumo fresco.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El color de la piel debe evaluarse junto con la textura y la variedad de la palta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus requisitos mínimos figuran que el fruto esté entero, sano, limpio, sin humedad externa anormal y sin olores o sabores extraños. También excluye los productos con podredumbre o alteraciones que los vuelvan impropios para comer. Al momento de elegir, conviene descartar piezas con estas señales:

  • Cáscara agrietada, cortes profundos o golpes relevantes, porque el tejido bajo la piel puede haberse dañado
  • Moho visible, líquido que sale del fruto o áreas húmedas, blandas y hundidas
  • Olor agrio, fermentado o diferente al aroma casi imperceptible de una palta fresca sin cortar
  • Un carozo que suena al sacudirla, indicio que puede asociarse con pérdida de humedad y una pulpa menos cremosa
  • Color demasiado oscuro en una variedad Hass, especialmente si se combina con una textura pastosa. El color, por sí solo, no alcanza: las variedades cambian de tonalidad a distinto ritmo
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un pedúnculo seco e intacto puede ser una señal favorable de calidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pedúnculo seco e intacto es una señal favorable

La dietista registrada Toby Amidor recomendó al medio seleccionar frutos que resulten pesados para su tamaño, piel pareja y sin daños profundos.

También sugirió observar que el pequeño pedúnculo permanezca colocado y que no haya humedad ni moho en esa zona. La norma del Codex aclara que la ausencia de ese tallo no constituye por sí misma un defecto si el punto de unión se mantiene seco e intacto.

Dos mitades de una palta cortada, con pulpa verde y manchas marrones de oxidación, sobre una tabla de cortar de madera con un hueso y un cuchillo al fondo.
La palta madura puede conservarse cubierta en el refrigerador o congelarse en cubos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprobar la madurez sin maltratar la pieza, la presión debe hacerse suavemente con la palma de la mano, no con las yemas de los dedos. Una palta que cede levemente puede consumirse pronto; si se comprará para días posteriores, es preferible una más firme. Apretarla con fuerza puede dejar marcas y acelerar el deterioro de la pulpa.

La apariencia, tacto y olor sirven para evaluar calidad, pero no para confirmar la ausencia de microorganismos. Pike advirtió que los patógenos causantes de enfermedades transmitidas por alimentos no se pueden identificar de manera confiable mediante esos sentidos. Por eso, una fruta que luce bien no elimina la necesidad de una manipulación cuidadosa en casa.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La refrigeración ralentiza la maduración cuando la fruta alcanza el punto deseado.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado previo reduce el riesgo al cortar la fruta

La OMS incluye lavar frutas y verduras, en especial las que se comen crudas, entre sus cinco claves para la inocuidad de los alimentos. En el caso de la palta, esta medida es importante antes de pasar el cuchillo: la hoja puede trasladar suciedad de la cáscara hacia la parte comestible.

Una vez madura, puede llevarse al refrigerador para ralentizar el proceso. Davis aconsejó conservar el carozo en la mitad sobrante y cubrirla de forma ajustada; unas gotas de lima pueden demorar el oscurecimiento.

Aguacate Hass entero y dos mitades de aguacate Hass, una con hueso marrón y otra sin hueso, sobre una superficie de piedra gris oscura con fondo negro.
Un aguacate Hass entero y otro partido por la mitad muestran su pulpa verde amarillenta y semilla marrón sobre una superficie de pizarra gris con fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no lo evitan por completo. La palta también puede congelarse en cubos para usar después en preparaciones trituradas.

Para que madure, debe permanecer a temperatura ambiente. Pike señaló que el etileno liberado por bananas y manzanas acelera ese proceso. Por lo que conviene mantenerlas separadas salvo que se busque que la fruta se ablande antes.

La recomendación de la OMS de mantener los alimentos perecederos a temperaturas seguras respalda trasladarla al frío cuando alcance el punto deseado.

Temas Relacionados

Paltafrutas y verdurasSeguridad alimentariaNewsroom BUEAguacateAlimentaciónSaludable

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

3 acciones simples para hacer en primavera e impulsar el crecimiento de las plantas de interior

Realizarlo durante esta etapa del año permite adaptar las condiciones de cultivo a las necesidades de cada especie y detectar señales que requieren cuidado

3 acciones simples para hacer en primavera e impulsar el crecimiento de las plantas de interior

Gatos adultos: las señales que no hay que confundir con “cosas de la edad”

Con una longevidad cada vez mayor, los felinos requieren cuidados adaptados a cada etapa. Dos especialistas explican a Infobae qué cambios pueden ser indicios de dolor o enfermedad y cómo acompañarlos

Gatos adultos: las señales que no hay que confundir con “cosas de la edad”

La gastronomía en los rodajes de Pedro Almodóvar: qué platos se sirven y cómo se planifican los menús del elenco

Desde la madrugada, un equipo especializado coordina opciones livianas, horarios precisos y requerimientos individuales para acompañar las extensas jornadas de trabajo en las producciones del cineasta. Un repaso por esta dinámica en la semana de su cumpleaños

La gastronomía en los rodajes de Pedro Almodóvar: qué platos se sirven y cómo se planifican los menús del elenco

Se hundió casi 700 metros en pocas horas: qué pasó en el fondo del mar tras la violenta erupción de un volcán del Pacífico

Un estudio publicado en Nature Geoscience detalló las consecuencias de la explosión registrada en enero de 2022 en Tonga: el colapso de la caldera desplazó una masa de agua que provocó olas de más de 40 metros de altura y afectó cables de telecomunicaciones submarinos a lo largo de casi 200 kilómetros

Se hundió casi 700 metros en pocas horas: qué pasó en el fondo del mar tras la violenta erupción de un volcán del Pacífico

La soledad y la nostalgia según Red Hot Chili Peppers: qué dice la ciencia sobre el malestar que retrata “Under the Bridge”

A 35 años de la publicación del disco Blood Sugar Sex Magik, la letra de Anthony Kiedis vuelve a leerse como un relato personal de desconexión y añoranza, con respaldo en evidencia sobre sus efectos en la salud

La soledad y la nostalgia según Red Hot Chili Peppers: qué dice la ciencia sobre el malestar que retrata “Under the Bridge”

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Bakú

Franco Colapinto afronta la última práctica libre en el Gran Premio de Bakú

Magic Johnson recordó la mentalidad que marcó a los Lakers: “El Showtime no era solo un apodo, era una filosofía”

De Lionel Messi a Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane, el pádel conquista el mundo del fútbol con una lista que no para de crecer

Polémica en la selección de Brasil por la reacción de los jugadores al ritual aborigen de bienvenida en Australia

Jugó en grandes equipos de Europa y desde que se retiró se dedica a viajar por lugares exóticos: “No me arrepiento de nada”

TELESHOW

Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina: “Voy al baño y hay un seguridad”

Sofía Gonet habló sobre su custodia policial y contó cómo se adaptó a la rutina: “Voy al baño y hay un seguridad”

Leticia Siciliani contó cómo conquistó a su novia y fue tajante sobre el matrimonio: "Estoy re comprometida"

Mauricio Guirao, exfinalista de Gran Hermano, reveló el difícil momento que vive: “Tuve que quedar internado de urgencia”

Así fue la aparición de La Joaqui en Popstars: de su parecido con Ángela Torres a su mensaje para las participantes

Luck Ra reveló los mensajes que Tiago PZK le envió tras su ruptura de La Joaqui: “Gordito, todo va a estar bien”

INFOBAE AMÉRICA

Entre pelos y ecosistemas: así son las primeras arañas de mar descritas en Canadá tras casi un siglo

Entre pelos y ecosistemas: así son las primeras arañas de mar descritas en Canadá tras casi un siglo

El director de Coyote vs. ACME revela el secreto detrás de la conexión con los cortos clásicos de los Looney Tunes

Cómo realizar el método 6-12-25, que combina fuerza, volumen y resistencia en una misma rutina

Grecia reclamó ante la ONU defender la libre de navegación frente al aumento de las tensiones geopolíticas

Yemen advirtió ante la ONU que las ataques de los rebeldes hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb amenazan la economía mundial